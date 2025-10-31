ETV Bharat / state

मदन राठौड़ बोले- अंता से जीतने वाले का भी मंत्रिमंडल में नंबर आ सकता है

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने एक बार फिर से अंता में विधानसभा उपचुनाव जीतने का दावा किया है.

ANTA BY ELECTION 2025
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 31, 2025 at 3:13 PM IST

3 Min Read
कोटा: भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ अंता विधानसभा उपचुनाव में प्रचार के लिए क्षेत्र में पहुंच गए. इससे पहले वे शुक्रवार को कोटा आए. यहां पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी उपचुनाव जीत रही है. मंत्रिमंडल विस्तार पर अंता चुनाव के बाद चर्चा होगी. जब पत्रकारों ने मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में पूछा, तो राठौड़ ने जवाब दिया कि अंता चुनाव के बाद इस पर बातचीत की जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि हो सकता है अंता से चुनाव जीतने वाले का नंबर भी मंत्रिमंडल विस्तार में आ जाए.

विकास ही चुनावी मुद्दा: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने निर्दलीय नरेश मीणा के बारे में सीधे तौर पर टिप्पणी करने से परहेज करते हुए कहा कि अंता चुनाव में कई उम्मीदवार हैं और सभी उम्मीदवार इस उम्मीद से चुनाव लड़ते हैं कि 'मैं जीतूंगा'. इसलिए वे कुछ भी बोलकर किसी भी उम्मीदवार की उम्मीद पर पानी नहीं फेरना चाहते.

मदन राठौड़ ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Kota)

हालांकि, हम अपनी देख रहे हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं. राठौड़ ने चुनावी मुद्दे पर कहा कि विकास ही उनका मुद्दा है. इसके साथ देश, काल व वर्तमान परिस्थिति भी वहां पर मुद्दा है. वर्तमान समय में जनता हम पर विश्वास कर रही है. उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार मोरपाल सुमन को 'स्वच्छ छवि का निष्कलंक व्यक्ति' बताया और कहा कि वे एक सामान्य परिवार से आते हैं और सेवा की भावना से राजनीति में आए हैं.

विपक्षी उम्मीद्वार पर कई मामले दर्ज: उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार पर हमला करते हुए कहा कि हमारे सामने जो उम्मीदवार है, उन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. वे जमानत पर हैं और भ्रष्टाचार की शिकायतें भी उनके खिलाफ रही हैं. अतिवृष्टि की स्थिति पर उन्होंने कहा कि गिरदावरी करवाई जा रही है. जो भी मुआवजा होगा, दिया जाएगा. इस दौरान भाजपा के शहर जिला अध्यक्ष राकेश जैन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राठौड़ का स्वागत किया.

राठौड़ पहुंचे प्रचार में: भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ अंता उपचुनाव में प्रचार का काम शुरू कर दिया. जिले की सीमा में पहुंचने पर पलायथा में कार्यकर्ताओं ने उसका स्वागत किया. राठौड़ दो दिन तक बारां में रहेंगे. वे यहां ग्रामीण क्षेत्र का दौरा कर भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन के पक्ष में जनता से समर्थन मांगेंगे. पलायथा में प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ का कार्यकर्ताओं ने सांसद दुष्यंत सिंह व भाजपा जिलाध्यक्ष नरेश सिकरवार की अगुवाई में स्वागत किया. राठौड़ पलायथा से रवाना होकर मांगरोल जाएंगे. वहां वे कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे.

