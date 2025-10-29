ETV Bharat / state

राष्ट्रगीत-राष्ट्रगान पर विवाद : राठौड़ बोले- कांग्रेस से हमने अंबेडकर-गांधी और पटेल सब छीन लिए

भाजपा मुख्यालय पर पत्रकारों से बात करते हुए राठौड़ ने कहा कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत से किसे आपत्ति हो सकती है? देश के हर नागरिक को इनसे प्रेम है. उन्होंने कांग्रेस के अस्तित्व को लेकर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस अब बची ही ​कहां है. उससे हमने सब कुछ छीन लिया है. अंबेडकर, गांधी, पटेल सब हमारे पास हैं. कांग्रेस के पास अब सिर्फ राहुल गांधी हैं, जबकि मूल गांधी और उनके विचार भाजपा के पास हैं.

जयपुर: राजस्थान सरकार द्वारा स्कूलों और कार्यालयों में राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत अनिवार्य किए जाने के फैसले के बाद सियासी पारा गर्म हो गया है. शिक्षक और कर्मचारियों के साथ कांग्रेस भी इस फैसले को लेकर हमलावर है. इस मुद्दे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बुधवार को पलटवार करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा.

'सरदार @150 यूनिटी अभियान' की घोषणा: राठौड़ ने कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती देश के लिए गर्व और प्रेरणा का अवसर है. इस मौके पर उन्होंने 'सरदार @150 यूनिटी अभियान' शुरू करने की घोषणा की. उन्होंने बताया कि इसकी शुरुआत 31 अक्टूबर को जयपुर से 'रन फॉर यूनिटी' कार्यक्रम से होगी, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित अनेक जनप्रतिनिधि शामिल होंगे. इसके बाद प्रत्येक जिला और विधानसभा क्षेत्र में रन फॉर यूनिटी दौड़ आयोजित की जाएगी.

कांग्रेस के पास सिर्फ राहुल, मूल गांधी हमारे पास: राठौड़ ने कांग्रेस की जमकर आलोचना करते हुए कहा कि उसके पास न तो कोई विचारधारा बची है और न ही कोई नेतृत्व. कांग्रेस के पास आज केवल एक नाम है राहुल गांधी, जबकि मूल गांधी और उनके विचार आज भाजपा के पास हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र समाप्त हो चुका है. डोटासरा खुद स्वीकार कर चुके हैं कि जिलाध्यक्ष ऊपर से थोपे जा रहे हैं. मतदाता सूची में संशोधन (एसआईआर) के बारे में पूछे जाने पर राठौड़ ने कहा कि एसआईआर का स्वागत है. भारत किसी धर्मशाला की तरह नहीं है कि कोई भी आकर वोटर बन जाए. बांग्लादेशी, रोहिंग्या जैसे अवैध घुसपैठिए मतदाता सूची में नहीं होने चाहिए.