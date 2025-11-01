ETV Bharat / state

आरएसएस को लेकर खरगे के बयान पर बोले मदन राठौड़ - वे मुंगेरीलाल के सपने देख रहे हैं, अपना परिवार संभाले

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने मल्लिकार्जुन खरगे के आरएसएस प्रतिबंध के बयान को खारिज करते हुए निशाना साधा है.

प्रेस वार्ता में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ व अन्य पदाधिकारी (Etv Bharat Baran)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 1, 2025 at 3:32 PM IST

बारां: अंता उपचुनाव में प्रचार के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ दो दिन के प्रवास पर बारां आए. उन्होंने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा. वे मुंगेरीलाल के सपने देख रहे हैं. खरगे को पहले अपना परिवार संभालना चाहिए.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कांग्रेस ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने का कई बार प्रयास किया. एक बार तो 1948 में प्रतिबंध लगाया, फिर पीछे हटना पड़ा. इसके बाद 1971 में प्रतिबंध लगाया, फिर पीछे हटना पड़ा. कांग्रेस किस लोकतंत्र की बात करती है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश के विकास के लिए, देश के चरित्र निर्माण के लिए काम कर रहा है. देश के लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना जगाने के लिए काम कर रहा है. कांग्रेस के लिए आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की बात करना फिजूल है.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ (ETV Bharat Baran)

पढ़ें: राष्ट्रगीत-राष्ट्रगान पर विवाद : राठौड़ बोले- कांग्रेस से हमने अंबेडकर-गांधी और पटेल सब छीन लिए

आरएसएस बहुत अच्छा काम कर रहा: उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा. वह बहुत अच्छा काम कर रहा है. देशभक्ति की भावना आम नागरिक में होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि संघ ने तो यह भी कहा है कि किसी की भी पूजा पद्धति हो, यदि उसमें राष्ट्रभक्ति की भावना हो, तो वह व्यक्ति आरएसएस के लिए काम कर सकता है. उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि वे मुंगेरीलाल के सपने देख रहे हैं. पहले अपना परिवार संभालें और अपने लोगों में राष्ट्रभक्ति पैदा करें. उन्होंने आगे कहा कि ये वही खरगे हैं, जिन्होंने 'सर्जिकल स्ट्राइक' और 'ऑपरेशन सिंदूर' जैसे सेना के कार्यों पर भी सवाल उठाए थे. उन्हें अपनी पार्टी में राष्ट्रभक्ति जगानी चाहिए. हमारे संगठन पर सवाल उठाना उन्हें शोभा नहीं देता.

