आरएसएस को लेकर खरगे के बयान पर बोले मदन राठौड़ - वे मुंगेरीलाल के सपने देख रहे हैं, अपना परिवार संभाले

प्रेस वार्ता में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ व अन्य पदाधिकारी ( Etv Bharat Baran )

बारां: अंता उपचुनाव में प्रचार के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ दो दिन के प्रवास पर बारां आए. उन्होंने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा. वे मुंगेरीलाल के सपने देख रहे हैं. खरगे को पहले अपना परिवार संभालना चाहिए. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कांग्रेस ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने का कई बार प्रयास किया. एक बार तो 1948 में प्रतिबंध लगाया, फिर पीछे हटना पड़ा. इसके बाद 1971 में प्रतिबंध लगाया, फिर पीछे हटना पड़ा. कांग्रेस किस लोकतंत्र की बात करती है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश के विकास के लिए, देश के चरित्र निर्माण के लिए काम कर रहा है. देश के लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना जगाने के लिए काम कर रहा है. कांग्रेस के लिए आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की बात करना फिजूल है.