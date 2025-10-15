ETV Bharat / state

हेलीकॉप्टर पर सियासत! हनुमान बेनीवाल पर बरसे मदन राठौड़, कहा-उनकी संवेदना भी मर चुकी है

भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पत्नी के हेलीकॉप्टर इस्तेमाल पर हनुमान बेनीवाल के आरोप खारिज करते हुए कहा कि उनकी संवेदना मर चुकी है.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 15, 2025 at 9:06 PM IST

जयपुर: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की बीमार पत्नी को एयर एम्बुलेंस के जरिए जयपुर लाने पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. आरएलपी सुप्रीमो और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने हेलीकॉप्टर से लाने को सरकारी खर्च बताया. उनके इस आरोप को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ ने खारिज किया. राठौड़ ने सांसद हनुमान बेनीवाल पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उनकी संवेदना मर चुकी है.

राठौड़ ने बुधवार को पार्टी मुख्यालय पर पत्रकारों से बात करते हुए स्पष्ट किया कि उनकी पत्नी के ब्रेन में क्लॉट आया था, उनका हाथ काम नहीं कर रहा था. ऐसी आपात स्थिति में हेलीकॉप्टर से ही जा सकता था. वे बोले, 'मुझे तत्काल उनके पास पहुंचना था. इसीलिए मैंने प्राइवेट हेलीकॉप्टर बुक करवाया और यहां से पाली के लिए रवाना हुआ. डॉक्टर की सलाह के बाद इसी हेलीकॉप्टर में अपनी पत्नी को लेकर जयपुर आया. इसका पूरा भुगतान उनकी पत्नी की कंपनी ने किया है न कि सरकार या पार्टी ने'. भाजपा नेता ने जोर देकर कहा कि हम अपनी 'दमड़ी और चमड़ी' पर राजनीति करते हैं. राठौड़ ने कहा कि हनुमान बेनीवाल तो बिजली का बिल नहीं भरते, मकान खाली नहीं करते. उनके कौन सी फैक्ट्री चल रही है जो उनके हेलीकॉप्टर आ जाते हैं? मेरी तो 1971 से फैक्ट्री चल रही है और हम दोनों पति-पत्नी बतौर टैक्सपेयर अपना योगदान दे रहे हैं.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: राठौड़ बोले- डोटासरा की राजनीति सिर्फ RSS को बदनाम करने पर टिकी है, नरेश मीणा को लेकर कही ये बात

उन्होंने बेनीवाल की राजनीतिक शैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि राजस्थान की राजनीति हमेशा से वैचारिक रही है, व्यक्तिगत नहीं. जब किसी नेता को मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो हमें एक-दूसरे का साथ देना चाहिए, आलोचना नहीं करनी चाहिए. राठौड़ ने यह भी बताया कि इस मुश्किल घड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा सहित विपक्ष के नेताओं ने भी उनकी पत्नी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली, जिसके लिए वह उनके आभारी हैं.

अंता उपचुनाव: दुख की घड़ी में प्रत्याशियों की घोषणा नहीं: अंता विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर राजस्थान की राजनीति में गर्माहट बढ़ गई है. कांग्रेस द्वारा प्रमोद जैन भाया को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पार्टी मुख्यालय पर पत्रकारों से बातचीत में कड़ा पलटवार किया. राठौड़ ने कांग्रेस पर संवेदनहीनता का आरोप लगाते हुए कहा कि जैसलमेर बस हादसे में कई लोगों की जान चली गई. ऐसी दुख की घड़ी में हम अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर खुशियां नहीं मना सकते. यह कांग्रेस की राजनीतिक परिपाटी हो सकती है कि वह हादसे के बाद भी चुनावी जनसभा कर खुशियां मना रही है. कांग्रेस नेताओं की संवेदना मर चुकी है.

यह भी पढ़ें: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बोले - गहलोत जहां भी गए, बंटाधार किया, टिकट पर अंतिम फैसला संसदीय बोर्ड लेगा

भाजपा नेता ने कांग्रेस प्रत्याशी पर भ्रष्टाचार के आरोपों को फिर से उछालते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के ही तत्कालीन मंत्री ने भाया पर आरोप लगाया था और कहा था,'भाया रे भाया खुले में खाया'. आज वही पार्टी उसी उम्मीदवार के गुणगान कर रही है. राठौड़ ने भाजपा की ओर से उम्मीदवार घोषणा में देरी को रणनीतिक बताया. भाजपा नेता ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कामकाज की प्रशंसा की और उपचुनाव में भाजपा की जीत का दावा करते हुए कहा कि जनता विकास के मुद्दों पर मतदान करेगी.

Cabinet MInister sumit Godara
कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा (ETV Bharat Bhilwara)

भीलवाड़ा में बोले मंत्री गोदारा बेनीवाल कुछ भी बयान देते रहते हैं: कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा ने बुधवार को भीलवाड़ा दौरे के दौरान नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के हेलीकॉप्टर संबंधी बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वे कुछ भी बयान देते रहते हैं. बेनीवाल ने कहा था कि भाजपा अध्यक्ष की पत्नी बीमार होती है तो हेलीकॉप्टर उपलब्ध हो जाता है, लेकिन जैसलमेर हादसे के पीड़ितों को एयरलिफ्ट के लिए हेलीकॉप्टर नहीं मिलता. इस पर गोदारा ने जवाब देते हुए कहा कि जैसलमेर हादसे में ग्रीन कॉरिडोर बनाकर सभी घायलों को जोधपुर पहुंचाया गया था. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौके पर पहुंचे थे. यह दर्दनाक घटना थी और सिस्टम की कमियों को दूर किया जाएगा.

मंत्री ने 'गिव अप अभियान' को लेकर चेतावनी देते हुए कहा कि 31 अक्टूबर तक सक्षम लोग स्वेच्छा से नाम कटवाया तो वसूली होगी. हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन के सवाल पर गोदारा ने कहा कि दुनिया के साथ चलेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा. जो सभ्यताएं दुनिया के साथ नहीं चलीं, वे पीछे रह गईं.

