अंता उपचुनाव : मदन राठौड़ बोले, कांग्रेस का उम्मीदवार भ्रष्ट, हमारा सामान्य परिवार का किसान
अंता उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने दावा किया कि पार्टी इस चुनाव में जीत दर्ज करेगी.
Published : October 17, 2025 at 5:01 PM IST
जयपुर: अंता विधानसभा सीट के उपचुनाव में भाजपा ने मोरपाल सुमन को उम्मीदवार बनाया है. प्रत्याशी की घोषणा होने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने शुक्रवार को ईटीवी भारत से बातचीत की. राठौड़ ने कहा कि बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने मोरपाल को प्रत्याशी बनाया है. वे एक सामान्य परिवार से हैं. निष्कलंक छवि वाले हैं. आरएसएस से भी जुड़े रहे हैं. प्रधान पद पर रहते हुए अच्छी सेवाएं दे रहे हैं. उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार को भ्रष्ट बताया और कहा कि ऐसा उन्हीं की सरकार में उनके मंत्री ने कहा था. नरेश मीणा के निर्दलीय उम्मीदवार होने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं है. भाजपा उम्मीदवार सामान्य परिवार का किसान और किराने वाला है.
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने कहा कि पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को हमने चुना है, जो उस क्षेत्र की जनता को सेवाएं देंगे. सर्वे के आधार पर टिकट दिया गया है. प्रत्येक बूथ पर सर्वे के अनुसार अपनी टीम भेजी थी. सभी सर्वे में मोरपाल सुमन आगे रहे. पार्टी ने सर्वे और सभी की सहमति के आधार पर उन्हें उम्मीदवार घोषित किया. टिकट चयन में देरी नहीं हुई, लेकिन पार्टी ने सामान्य परिवार के किसान और किराने की दुकान चलाने वाले को प्रत्याशी घोषित किया है.
भ्रष्टाचार रहेगा चुनाव का मुद्दा: राठौड़ ने कहा कि ये चुनाव मुद्दों पर आधारित होगा. प्रदेश में 22 महीने भजन लाल सरकार के काम के आधार पर हम चुनाव में जाएंगे. ये चुनाव भ्रष्टाचार के मुद्दे पर होगा. कांग्रेस के प्रत्याशी पर उन्हीं की सरकार में मंत्री रहे स्वर्गीय भरत सिंह ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे. उन्होंने कहा था, 'भाया रे भाया, खूब खाया'. राठौड़ ने कहा कि चुनाव को हम हल्के नहीं लेते, बस हम दिखावा नहीं करते, जबकि दूसरी पार्टी सिर्फ दिखावे की राजनीति तक सिमट कर रह गई.
कोई मुकाबला त्रिकोणीय नहीं है: यहां निर्दलीय के तौर पर नरेश मीणा भी चुनाव मैदान में हैं. क्या वे मुकाबले को त्रिकोणीय की दिशा में ले गए? इस पर राठौड़ ने कहा कि यह चुनाव त्रिकोणीय नहीं है, बल्कि बहुमुखी चुनाव है. भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य परिवार में जन्म लेने वाला उम्मीदवार है, जिसने अपना पूरा जीवन अपने स्थानीय लोगों की सेवा में गुजार दिया. जन सेवा के साथ काम करने वाले हमारे प्रत्याशी को जनता का भरपूर प्यार और समर्थन मिलेगा, चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी. भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को क्षेत्र की जनता आशीर्वाद देगी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के उम्मीदवार को तो जनता ने उनके भ्रष्टाचार के कारण पहले ही नकार दिया था. इस बार भी जनता का उन्हें कोई समर्थन नहीं मिलने वाला.