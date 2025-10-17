ETV Bharat / state

अंता उपचुनाव : मदन राठौड़ बोले, कांग्रेस का उम्मीदवार भ्रष्ट, हमारा सामान्य परिवार का किसान

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: अंता विधानसभा सीट के उपचुनाव में भाजपा ने मोरपाल सुमन को उम्मीदवार बनाया है. प्रत्याशी की घोषणा होने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने शुक्रवार को ईटीवी भारत से बातचीत की. राठौड़ ने कहा कि बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने मोरपाल को प्रत्याशी बनाया है. वे एक सामान्य परिवार से हैं. निष्कलंक छवि वाले हैं. आरएसएस से भी जुड़े रहे हैं. प्रधान पद पर रहते हुए अच्छी सेवाएं दे रहे हैं. उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार को भ्रष्ट बताया और कहा कि ऐसा उन्हीं की सरकार में उनके मंत्री ने कहा था. नरेश मीणा के निर्दलीय उम्मीदवार होने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं है. भाजपा उम्मीदवार सामान्य परिवार का किसान और किराने वाला है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने कहा कि पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को हमने चुना है, जो उस क्षेत्र की जनता को सेवाएं देंगे. सर्वे के आधार पर टिकट दिया गया है. प्रत्येक बूथ पर सर्वे के अनुसार अपनी टीम भेजी थी. सभी सर्वे में मोरपाल सुमन आगे रहे. पार्टी ने सर्वे और सभी की सहमति के आधार पर उन्हें उम्मीदवार घोषित किया. टिकट चयन में देरी नहीं हुई, लेकिन पार्टी ने सामान्य परिवार के किसान और किराने की दुकान चलाने वाले को प्रत्याशी घोषित किया है. सुनिए अंता उपचुनाव को लेकर क्या बोले राठौड़. (ETV Bharat Jaipur)