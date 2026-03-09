भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ बोले- विपक्ष मुद्दाविहीन होकर अनर्गल बयानबाजी कर रहा, सदन चलने नहीं देना ही उसका एजेंडा
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने संसद के सदन नहीं चलने देने पर कांग्रेस नेताओं को निशाने पर लिया.
Published : March 9, 2026 at 8:44 PM IST
जयपुर: पश्चिम एशिया संकट पर तुरंत बहस की मांग को लेकर कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने सोमवार को लोकसभा में जोरदार हंगामा किया. नारेबाजी और वेल में आने के कारण सदन की कार्यवाही को बार-बार स्थगित करना पड़ा. विपक्ष की ओर से किए गए हंगामे पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला. दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए मदन राठौड़ ने कहा कि देश में विपक्ष पूरी तरह मुद्दाविहीन हो चुका है और लगातार अनर्गल बयानबाजी कर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए सदन में पूरी तरह तैयार रहती है, लेकिन विपक्ष लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करने के बजाय बार-बार सदन की कार्यवाही को बाधित करता है.
विपक्ष का रवैया पूरी तरह नकारात्मक: राठौड़ ने कहा कि लोकतंत्र में स्वस्थ और रचनात्मक बहस का विशेष महत्व होता है, लेकिन वर्तमान में विपक्ष का रवैया पूरी तरह नकारात्मक हो गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष का मुख्य उद्देश्य सदन को चलने न देना और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा को रोकना बन गया है. उन्होंने कहा कि सरकार लगातार जनता से जुड़े मुद्दों पर काम कर रही है और हर विषय पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है. इसके बावजूद विपक्ष शोर-शराबा और अवरोध पैदा कर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने का प्रयास करता है. राठौड़ ने कहा कि यह प्रवृत्ति लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए स्वस्थ संकेत नहीं है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने विपक्ष पर देश की छवि को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि विपक्ष के कुछ नेता सदन के अंदर रचनात्मक चर्चा करने के बजाय सदन के बाहर और यहां तक कि विदेशों में जाकर भी देश की छवि को धूमिल करने की कोशिश करते हैं. यह किसी भी जिम्मेदार लोकतांत्रिक विपक्ष के अनुरूप नहीं है.
विकसित भारत 2047 का स्पष्ट रोडमैप: राठौड़ ने कहा कि हाल ही में प्रस्तुत केंद्रीय बजट में 'विकसित भारत 2047' का स्पष्ट रोडमैप दिया गया है. इस बजट में देश के दीर्घकालिक विकास को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया गया है. उन्होंने बताया कि रेलवे के आधुनिकीकरण, ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, सड़कों के व्यापक विस्तार, डिजिटल आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाने, रोजगार के नए अवसर सृजित करने और शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों के संतुलित और समग्र विकास के लिए भी प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से वर्तमान विपक्ष में राष्ट्रीय दृष्टिकोण और जिम्मेदारी का अभाव दिखाई देता है.
युद्ध समस्या का समाधान नहीं: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है. वे वैश्विक स्तर पर भी भारत का सशक्त नेतृत्व कर रहे हैं. वे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर लगातार यह संदेश दे रहे हैं कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है. विश्व की जटिल समस्याओं का स्थायी समाधान केवल कूटनीति और संवाद के माध्यम से ही संभव है. राठौड़ ने कहा कि भारत सदैव "वसुधैव कुटुम्बकम्" की भावना में विश्वास रखता है और पूरी दुनिया को शांति, सहयोग और संवाद का संदेश देता रहा है. भारत की यही नीति आज वैश्विक मंच पर उसकी पहचान और नेतृत्व को और मजबूत बना रही है.