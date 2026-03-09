ETV Bharat / state

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ बोले- विपक्ष मुद्दाविहीन होकर अनर्गल बयानबाजी कर रहा, सदन चलने नहीं देना ही उसका एजेंडा

जयपुर: पश्चिम एशिया संकट पर तुरंत बहस की मांग को लेकर कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने सोमवार को लोकसभा में जोरदार हंगामा किया. नारेबाजी और वेल में आने के कारण सदन की कार्यवाही को बार-बार स्थगित करना पड़ा. विपक्ष की ओर से किए गए हंगामे पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला. दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए मदन राठौड़ ने कहा कि देश में विपक्ष पूरी तरह मुद्दाविहीन हो चुका है और लगातार अनर्गल बयानबाजी कर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए सदन में पूरी तरह तैयार रहती है, लेकिन विपक्ष लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करने के बजाय बार-बार सदन की कार्यवाही को बाधित करता है.

विपक्ष का रवैया पूरी तरह नकारात्मक: राठौड़ ने कहा कि लोकतंत्र में स्वस्थ और रचनात्मक बहस का विशेष महत्व होता है, लेकिन वर्तमान में विपक्ष का रवैया पूरी तरह नकारात्मक हो गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष का मुख्य उद्देश्य सदन को चलने न देना और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा को रोकना बन गया है. उन्होंने कहा कि सरकार लगातार जनता से जुड़े मुद्दों पर काम कर रही है और हर विषय पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है. इसके बावजूद विपक्ष शोर-शराबा और अवरोध पैदा कर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने का प्रयास करता है. राठौड़ ने कहा कि यह प्रवृत्ति लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए स्वस्थ संकेत नहीं है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने विपक्ष पर देश की छवि को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि विपक्ष के कुछ नेता सदन के अंदर रचनात्मक चर्चा करने के बजाय सदन के बाहर और यहां तक कि विदेशों में जाकर भी देश की छवि को धूमिल करने की कोशिश करते हैं. यह किसी भी जिम्मेदार लोकतांत्रिक विपक्ष के अनुरूप नहीं है.