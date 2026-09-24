दिल्ली से इलाज कराकर 2 महीने बाद छत्तीसगढ़ लौटे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव
रायपुर पहुंचने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कार्यकर्ताओं का प्रेम, स्नेह और विश्वास उनकी सबसे बड़ी ताकत है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 24, 2026 at 9:48 AM IST
रायपुर: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव बुधवार को दिल्ली से इलाज कराने के दो महीने बाद रायपुर पहुंचे. छत्तीसगढ़ की धरती पर पहुंचकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष काफी खुश नजर आए.
दिल्ली से लौटे किरण सिंहदेव
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया. भाजपा पदाधिकारी, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा सहित सभी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता रायपुर एयरपोर्ट पहुंचे.
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने सभी का जताया आभार
एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा कि पार्टी परिवार के प्रत्येक कार्यकर्ता ने जो प्रेम, स्नेह और विश्वास दिया है. वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है. न सिर्फ कार्यकर्ताओं ने, बल्कि छत्तीसगढ़ के लोगों ने राजनीतिक क्षेत्र के अन्य दलों के लोगों ने भी अपनी शुभकामनाएं मुझे भेजी, जिसके लिए वे सभी के प्रति हृदय से आभार जताते हैं.
दंतेवाड़ा जाकर दंतेश्वरी मां का लेंगे आशीर्वाद
किरण सिंहदेव ने बताया कि अगले 10 दिनों तक वे रायपुर में रहकर फिजियोथेरेपी का कोर्स पूरा करेंगे. इसके बाद मां दन्तेश्वरी के दर्शन के लिए दन्तेवाड़ा जाएंगे और फिर जगदलपुर पहुंचेंगे. इसके बाद पूरे छत्तीसगढ़ का प्रवास शुरू करेंगे."
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश प्रभारी एवं भाजपा राष्ट्रीय मंत्री सिद्धार्थ शम्भू को सह प्रभारी बनाए जाने पर शुभकामनाएं दी. देव ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने जिस विश्वास के साथ उन्हें छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दी है, उनके केंद्र में मंत्री रहते लम्बे अनुभव और संगठन कार्य में दक्षता का लाभ हम सभी को मिलेगा. इसके साथ ही सह-प्रभारी सिद्धार्थ शंभू का मार्गदर्शन भी संगठन को और अधिक व्यवस्थित और सशक्त बनाएगा. इस दौरान भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, प्रदेश महामंत्री यशवंत जैन, अखिलेश सोनी, डॉ. नवीन मार्कंडेय सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे.