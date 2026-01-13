ETV Bharat / state

बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से मिले प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, सरकार और संगठन पर चर्चा

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष से कई मुद्दों पर चर्चा की.

STATE PRESIDENT MEET NITIN NABIN
सरकार और संगठन पर चर्चा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 13, 2026 at 4:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन से मुलाकात की. दिल्ली प्रवास के दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने उनसे मुलाकात कर छत्तीसगढ़ में चल रही सरकार संगठन की जानकारी ली. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के साथ छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी संगठन के कई पदाधिकारी भी दिल्ली गए थे. सभी लोगों ने मिलकर छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी.

नितिन नबीन से मिले किरण सिंह देव

भारतीय जनता पार्टी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से मिलकर, छत्तीसगढ़ की सरकार और संगठन के कामकाज को लेकर जानकारी दी. नितिन नबीन छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी भी हैं, इस नाते छत्तीसगढ़ में चल रहे संगठन के काम को लेकर भी उनसे चर्चा की गई है.

STATE PRESIDENT MEET NITIN NABIN
सरकार और संगठन पर चर्चा (ETV Bharat)

सरकार और संगठन के मुद्दे पर हुई चर्चा

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने नितिन नबीन से चर्चा करते हुए, सरकार द्वारा 31 मार्च 2026 के लिए दिए गए टास्क और उसके अनुरूप बस्तर में चलाए जा रहे कामकाज को लेकर चर्चा की. प्रदेश अध्यक्ष ने नितिन नबीन को बताया कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा संगठन को मजबूत करने और सरकार के चलाए जा रहे काम को जन-जन तक पहुंचाने की दिशा में काम किया जा रहा है. नितिन नबीन को दी गई जानकारी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि बस्तर क्षेत्र में चल रही विकास योजनाओं को लेकर गांव-गांव तक उसे पहुंचने का काम किया जा रहा है. योजनाओं का लाभ सभी को मिले इसकी पूरी व्यवस्था प्रशासनिक स्तर पर कीजा रही है. सिंह देव ने बताया कि संगठन के स्तर पर जो निर्णय नितिन नबीन द्वारा लिए गए थे, उन सभी कामों को एक-एक कर पूरा किया जा रहा है.

STATE PRESIDENT MEET NITIN NABIN
सरकार और संगठन पर चर्चा (ETV Bharat)

छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी हैं नितिन नबीन

नितिन नबीन भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी हैं. उनके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुने जाने के बाद छत्तीसगढ़ के नेताओं का उनसे मुलाकात का सिलसिला जारी है. इससे पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के साथ ही उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने भी मुलाकात की थी. वर्तमान समय में नितिन नबीन छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी हैं, इसलिए संगठन में होने वाले कामकाज को नितिन नबीन नहीं देख रहे हैं.

मुलाकात करने वालों में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के अलावा भाजपा प्रदेश महामंत्री, अखिलेश सोनी, डॉ. नवीन मार्कण्डेय, भाजपा प्रदेश मंत्री अमित साहू, प्रदेश प्रवक्ता डॉ. विजय शंकर मिश्रा शामिल रहे.

मोदी-शाह की तानाशाही उजागर, नड्डा से बेहतर नहीं मिला रबर स्टैंप, नितिन नबीन की नियुक्ति पर बोली कांग्रेस

नितिन नबीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर रायपुर में बंटी मिठाइयां

बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से मिले सीएम विष्णु देव साय, कई मुद्दों पर हुई अहम चर्चा

TAGGED:

BJP STATE PRESIDENT
KIRAN SINGH DEO
BJP WORKING PRESIDENT
NITIN NABIN
STATE PRESIDENT MEET NITIN NABIN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.