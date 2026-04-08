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हर हाल में किसानों का एक एक दाना खरीदेगी सरकार, विदिशा में हेमंत खंडेलवाल का बयान

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार विदिशा पहुंचे हेमंत खंडेलवाल, पिछली कांग्रेस सरकार और जीतू पटवारी पर जमकर साधा निशाना.

HEMANT KHANDELWAL VIDISHA VISIT
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार विदिशा पहुंचे हेमंत खंडेलवाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 8, 2026 at 4:45 PM IST

3 Min Read
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विदिशा: मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल एक दिवसीय दौरे पर मंगलवार को विदिशा पहुंचे. यहां कार्यकर्ताओं ने जेसीबी से फूल वर्षा कर उनका भव्य स्वागत किया. इस दौरान खंडेलवाल ने जिला कार्यालय में विभिन्न संगठनात्मक बैठकों में भाग लिया और कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक विभिन्न योजनाओं को पहुंचाने का आह्वान किया. इस दौरान खंडेलवाल ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि युद्ध की वजह से फसल खरीदी में थोड़ा देरी हुई है, कांग्रेस की सरकार में कितनी फसल की खरीदी होती थी.

कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना

मीडिया से बातचीत में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल ने कहा, "राज्य सरकार द्वारा गेहूं खरीदी की तारीख 10 अप्रैल तय की गई थी, लेकिन कुछ तकनीकी और वैश्विक कारणों के चलते इसमें हल्की देरी हुई. कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित सभी लोगों को यह जानकारी है कि ईरान के साथ अमेरिका और इजरायल का युद्ध चल रहा है. जिसके चलते पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति प्रभावित हुई है. इसी कारण जूट से बनने वाले बारदानों की सप्लाई में भी कमी आई है. बारदाने मुख्य रूप से कोलकाता से आते हैं."

जेसीबी से फूल वर्षा कर भव्य स्वागत (ETV Bharat)

समय से पहले गेहूं खरीदी शुरु करने का दावा

उन्होंने बताया आगे बताया कि सरकार ने इस समस्या का त्वरित समाधान करते हुए व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली है. मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार ने तय तारीख से पहले गेहूं खरीदी प्रक्रिया चालू कर दी. 9 अप्रैल से ही प्रदेश भर में खरीदी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.

CONGRESS PRESIDENT JITU PATWARI
महिला कार्यकर्ताओं से मुलाकात किये प्रदेश अध्यक्ष (ETV Bharat)

किसानों का एक-एक दाना खरीदने के लिए सरकार प्रतिबद्ध

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए खंडेलवाल ने कहा, "विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है. वर्ष 2003 से पहले कांग्रेस सरकार के दौरान किसानों से गेहूं किस दर पर खरीदा जाता था और उस समय व्यवस्थाएं कैसी थी? पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के कार्यकाल से ही किसानों को अतिरिक्त लाभ देने की परंपरा शुरू हुई, जिसे वर्तमान सरकार भी लगातार आगे बढ़ा रही है. परिस्थितियों के कारण थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन सरकार किसानों का एक-एक दाना खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है."

MOHAN YADAV GOVT
मुर्ती देकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का सम्मान (ETV Bharat)

भाजपा में विचारधारा सर्वोपरि

भाजपा के अंदरूनी हालात पर पूछे गए सवाल के जवाब में खंडेलवाल ने कहा कि किसी भी संगठन में छोटे-मोटे मतभेद होना स्वाभाविक है. जब समाज में चार लोग होते हैं तो विचारों में भिन्नता भी होती है, लेकिन भाजपा में विचारधारा सर्वोपरि है. आखिर में सभी भाजपा कार्यकर्ता एक झंडे के नीचे एकजुट रहते हैं. यही पार्टी की सबसे बड़ी विशेषता है.

BJP PRESIDENT HEMANT KHANDELWAL VIDISHA VISIT
कार्यकर्ताओं से योजनाओं को बुथ तक पहुंचाने का आह्वान (ETV Bharat)

देश में पेट्रोल और गैस की स्थिति को लेकर उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में देश में किसी प्रकार की कमी नहीं है. अंतरराष्ट्रीय उदाहरण देते हुए कहा कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में 40 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई है. कई स्थानों पर स्कूल-कॉलेज तक बंद हो रहे हैं, जबकि भारत में हालात स्थिर हैं. नागरिक अफवाहों पर ध्यान न दें और सरकार का सहयोग करें. ताकि व्यवस्थाएं सुचारु रूप से संचालित होती रहें.

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