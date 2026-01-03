ETV Bharat / state

हिमाचल में बीपीएल पर कैंची चला रही सुक्खू सरकार, गरीबों को सूची से बाहर करने की बड़ी साजिश: डॉ. राजीव बिंदल

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि, व्यवस्था परिवर्तन नहीं, गरीबों के लिए व्यवस्था पतन कर रही कांग्रेस सरकार.

Rajeev Bindal on Himachal Govt BPL List
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 3, 2026 at 10:41 AM IST

3 Min Read
शिमला: हिमाचल में बीपीएल सूची से लोगों को बाहर किए पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की सुक्खू सरकार पर जमकर निशाना साधा है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने गरीबों को साजिश के तहत सूची से बाहर निकालने के आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू के नेतृत्व वाली हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार एक बार फिर गरीबों की कमर तोड़ने में जुट गई है. राजीव बिंदल ने क्या कुछ कहा है आइए जानते हैं.

बीपीएल पर कैंची चला रही सुखू सरकार: राजीव बिंदल

हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि, "पिछले साढ़े तीन वर्षों में इस सरकार ने आम आदमी, गरीब और मध्यम वर्ग का जीना दुश्वार कर दिया है. अब बीपीएल (Below Poverty Line) के नए नियम लागू कर गरीबों को योजनाओं से बाहर करने की सुनियोजित साजिश रची जा रही है. कांग्रेस सरकार द्वारा बीपीएल के जो नए नियम लागू करने की तैयारी की जा रही है, उनके लागू होते ही बड़ी संख्या में वे लोग जो वर्तमान में बीपीएल श्रेणी में हैं, सूची से बाहर हो जाएंगे. इससे सबसे बड़ा नुकसान उन जेनुइन, बेहद गरीब परिवारों को होगा, जिन्हें वास्तव में सरकारी सहायता की सबसे अधिक जरूरत है. यह कोई प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि सोच-समझकर बनाई गई गरीब विरोधी रणनीति है."

'जी राम जी के तहत 125 दिन की रोजगार गारंटी'

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि, कांग्रेस व्यवस्था परिवर्तन की बात करती है, लेकिन हकीकत में यह सरकार गरीबों के लिए व्यवस्था पतन की ओर प्रदेश को धकेल रही है. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने ग्रामीण और गरीब परिवारों के लिए विकसित भारत–रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी 'जी राम जी' योजना लागू की है, जिसके तहत 125 दिन की रोजगार गारंटी और अनेक सुविधाएं दिहाड़ीदार एवं गरीब परिवारों को दी जा रही हैं. लेकिन, हिमाचल की कांग्रेस सरकार इस योजना को लेकर भी अनर्गल बयानबाजी कर गांव के गरीबों को भ्रमित कर रही है.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल (ETV Bharat)

'आपदा प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने में सरकार विफल'

राजीव बिंदल ने आरोप लगाया कि, इससे पहले मनरेगा में भी प्रदेश सरकार ने अपना हिस्सा न डालकर ग्रामीणों और गरीबों को लाभ से वंचित रखा और सारा दोष केंद्र सरकार पर मढ़ती रही. आज भी वही रवैया अपनाया जा रहा है. केंद्र सरकार ने आपदा प्रभावित गरीब परिवारों के लिए हजारों करोड़ रुपए की राहत राशि दी, लेकिन प्रदेश सरकार उसे प्रभावित लोगों तक पहुंचाने में पूरी तरह विफल रही है. आपदा राहत के पैसों की प्रदेश में बंदरबांट हो रही है और जहां वास्तव में पैसा लगना चाहिए, वहां विकास कार्य नहीं हो रहे.

'कांग्रेस सरकार गरीबों के साथ अन्याय करने में जुटी'

इसके साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि, केंद्र सरकार ने हिमाचल को आपदा राहत के लिए ₹300 करोड़ और ₹601 करोड़ की अतिरिक्त सहायता दी है, लेकिन इन पैसों का आज तक सही उपयोग नहीं हुआ. जनहित के कार्यों में खर्च करने के बजाय कांग्रेस सरकार गरीबों के साथ अन्याय करने में जुटी हुई है. वहीं, राजीव बिंदल ने चेतावनी दी कि भाजपा प्रदेश की जनता, गरीबों और आपदा प्रभावित परिवारों के हक की लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ेगी और कांग्रेस सरकार की गरीब विरोधी नीतियों को उजागर करती रहेगी.

