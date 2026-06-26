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'भगवंत मान की वीडियो की सच्चाई सामने लाने के लिए हरियाणा पुलिस व सरकार का धन्यवाद' बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता

सोनीपत दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ने पंजाब के मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की है.

PUNJAB CM VIDEO CONTROVERSY
सोनीपत में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 26, 2026 at 2:08 PM IST

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सोनीपत: हरियाणा भाजपा संगठन में नया बदलाव हुआ है. बीजेपी ने इस बार महिला को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर महिला सशक्तिकरण का उदाहरण देने का काम किया है. नई प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता लगातार हरियाणा के अलग-अलग जिलों दौरा कर रही हैं. इसी कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष आज सोनीपत पहुंचीं. सोनीपत दौरे पर डॉ. अर्चना गुप्ता ने पंजाब के सीएम भगवंत मान के वीडियो पर इस्तीफे की मांग की. वहीं अपने कार्यकर्ताओं से उन्होंने SIR के दौरान शुद्ध मतदाता सूची तैयार करने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की.

पढ़ेंगे आपातकाल के बारे में नवमी के बच्चे: सोनीपत के मुरथल रोड पर स्थित एक निजी कॉलेज में हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता काबीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि "अब नई मतदाता सूची बनने जा रही है और नए युवा मतदाता जुड़ेंगे और जो घुसपैठियों की वोटें बनी हैं वो कटेगी. इसके लिए हमने कार्यकर्ताओं को ध्यान रखने का आह्वान किया है." उन्होंने इस मौके पर कहा कि "आज के दिन इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई आपातकाल को लोकतंत्र की हत्या का दिन है." आगे कहा कि देश के प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री का मैं धन्यवाद करती हूं कि अब की बार नवमी के पाठ्यक्रम में इस आपातकाल को एक अध्याय के रूप में पढ़ाया जाएगा.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ने पंजाब के मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की (ETV Bharat)

'भगवंत मान को इस्तीफा दे देना चाहिए': डॉ. अर्चना गुप्ता ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि "हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस का धन्यवाद है की वह इस वीडियो की सच्चाई सामने देकर आए पंजाब गुरुओं की धरती रहा है और इस तरह से उनका अपमान करना बेहद शर्मनाक है, उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए."

ये भी पढ़ें-पंजाब CM वायरल वीडियो मामला: 10 लाख की डील, फर्जी साइबर रिपोर्ट और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का कनेक्शन, गुरुग्राम पुलिस ने खोली साजिश की परतें

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पंजाब के सीएम भगवंत मान
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