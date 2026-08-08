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'संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने पूरी दुनिया को मानवता, समानता और भाईचारे का दिया संदेश'- भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता

भारी बारिश और जलभराव के बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के हांसी पहुंचने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया.

Dr Archana Gupta Hansi Visit
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 8, 2026 at 8:07 PM IST

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हांसी: शहर में हुई भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई. सड़कों पर पानी भरने के बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता हांसी पहुंचीं, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने पानी के बीच उनका जोरदार स्वागत किया. बारिश के पानी से लबालब सड़कों के बीच हुए स्वागत का नजारा आप देख सकते हैं.

गुरु रविदास ने पूरी दुनिया को दिया मानवता संदेशः पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ने कहा कि "भाजपा की ओर से प्रदेश स्तर पर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती को पांच चरणों में मनाया जा रहा है. इसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को एकजुट करना और गुरु रविदास की शिक्षाओं एवं विचारों को जन-जन तक पहुंचाना है." उन्होंने कहा कि "संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने पूरी दुनिया को मानवता, समानता और भाईचारे का संदेश दिया. उनकी शिक्षाएं आज भी समाज को सही दिशा दिखाने का काम करती हैं. भाजपा उनके विचारों को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है."

हांसी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता का हुआ जोरदार स्वागत (ETV Bharat)

गुरु रविदास का संदेश जन-जन तक पहुंचाना हैः डॉ. अर्चना गुप्ता ने बताया कि "गुरु रविदास जी की जन्मभूमि वाराणसी से पवित्र मिट्टी के कलश हरियाणा के विभिन्न जिलों में भेजे जा रहे हैं. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन कलशों को हरियाणा के लिए रवाना किया है. कुल 134 कलशों में पवित्र मिट्टी रखकर देशभर के 134 शहरों में भेजी जा रही है. इन कलशों के माध्यम से गुरु रविदास जी की जन्मभूमि से जुड़ी पवित्र स्मृतियों और उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है." प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि "भाजपा का उद्देश्य केवल गुरु रविदास जयंती मनाना नहीं, बल्कि उनके विचारों को समाज में आत्मसात करवाना है. समाज में आपसी भाईचारा, समानता और सद्भाव मजबूत होगा, तभी देश और प्रदेश तेजी से आगे बढ़ेगा."

हर जिले में मेडिकल कॉलेज की होगी स्थापनाः डॉ. अर्चना गुप्ता ने हरियाणा में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार द्वारा बेहतर कार्य किये जा रहे है. उन्होंने कहा कि "भाजपा सरकार प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रही है. सरकार का लक्ष्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करना है. कई जिलों में मेडिकल कॉलेजों का निर्माण शुरू हो चुका है, जबकि कई स्थानों पर निर्माण कार्य अंतिम चरण में है. मेडिकल कॉलेजों के निर्माण से प्रदेश के युवाओं को चिकित्सा शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे और लोगों को अपने ही जिले में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी."

'संगठन की मजबूती भाजपा की सबसे बड़ी ताकत': उन्होंने कहा कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है और हरियाणा भी विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है. भाजपा सरकार का प्रयास है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और सभी वर्गों को समान अवसर मिलें." प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा कार्यकर्ताओं से पार्टी की नीतियों और केंद्र एवं प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया." उन्होंने कहा कि "संगठन की मजबूती भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है. कार्यकर्ता सरकार की योजनाओं और पार्टी के विचारों को जनता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं."

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