18 मिनट के भाषण में 16 मिनट तक कांग्रेस और हुड्डा पिता-पुत्र पर साधा निशाना, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता रोहतक में दहाड़ीं
रोहतक पहुंचीं भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया.
Published : July 7, 2026 at 3:47 PM IST
रोहतकः भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता का रोहतक में जोरदार स्वागत 18 मिनट के भाषण में 16 मिनट तक कांग्रेस और हुड्डा पिता पुत्र पर निशाना. डॉ. अर्चना गुप्ता ने भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि "खुद हुड्डा ने फैलाया परिवारवाद बेटे की चिंता करते हैं. हुड्डा ने कांग्रेस सांसद शैलजा अनदेखी की". अर्चना गुप्ता ने दिए संकेत बीजेपी संगठन में जल्द बदलाव होगा. उन्होंने 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित हरियाणा दौरे पर भी प्रदेश को हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात देने की बात कही.
हुड्डा ने सिर्फ रोहतक पर ध्यान दियाः उन्होंने आरोप लगाया कि "मुख्यमंत्री रहते हुड्डा सरकार ने केवल रोहतक पर ध्यान दिया, जबकि भाजपा सरकार पूरे हरियाणा के विकास के लिए समान रूप से काम कर रही है." उन्होंने मुख्यमंत्री का जिक्र करते हुए कहा कि "उनकी मुस्कान ने भूपेंद्र हुड्डा के सत्ता में वापसी के सपनों को चूर-चूर कर दिया है."
'भाजपा संगठन में जल्द बदलाव देखने को मिलेगा': साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनका विशेष फोकस रोहतक और सिरसा रहेगा तथा दोनों क्षेत्रों में उनका अधिक प्रवास होगा. उन्होंने यह भी संकेत दिए कि "भाजपा संगठन में जल्द ही महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं."