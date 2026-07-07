ETV Bharat / state

18 मिनट के भाषण में 16 मिनट तक कांग्रेस और हुड्डा पिता-पुत्र पर साधा निशाना, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता रोहतक में दहाड़ीं

प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता का रोहतक में जोरदार स्वागत ( ETV Bharat )