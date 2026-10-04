भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने फोड़ा सपा के 'पाप का घड़ा', 34 साल का हिसाब मांगा
बोले- बहुत बेहया घड़ा है, आरोप-हमेशा घोटालों और दंगों की रही सपा की सरकार
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 4, 2026 at 7:03 PM IST
लखनऊ: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने रविवार को पार्टी मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना के 34 साल पूरे होने पर 34 साल का हिसाब मांगा. समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यकाल के दौरान 34 बिंदुओं की सूची जारी की. इनमें मुजफ्फरनगर दंगा, सहारनपुर दंगा, लखनऊ गेस्ट हाउस कांड, मथुरा का जवाहर बाग कांड, आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन के साथ ही गोमती रिवरफ्रंट घोटाला, जेपीएनआईसी घोटाला, कैराना पलायन, दंगों में तत्कालीन मंत्री आजम खान का रोल समेत यूपीएससी में जातीय अध्यक्ष की नियुक्ति के अलावा यश भारती पुरस्कार में भाई भतीजावाद जैसे बिंदु शामिल हैं. इस दौरान उन्होंने मंच पर रखें एक घड़े को फोड़ा, जिस पर लिखा था सपा के पाप का घड़ा.
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी की स्थापना के 34 साल पूरे हुए हैं. जब-जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही तब-तब उत्तर प्रदेश में जमकर घोटाले हुए, खूब दंगे हुए, दलितों को प्रताड़ित किया गया, लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा. किसानों को अपनी पूंजी का सही मूल्य तक नहीं मिला. तमाम ऐसे उदाहरण हैं जब सिर्फ एक जाति के लोगों को ही सपा ने बढ़ावा दिया. इतना ही नहीं, आयोग का अध्यक्ष भी ऐसे को बनाया जिसने एक ही जाति के लोगों को ही बढ़ावा दिया. कई मामलों में कोर्ट तक को दखल देना पड़ा.
माफिया के लिए क्या ही कहा जाए. उत्तर प्रदेश में जंगलराज कायम हो गया था. मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे बाहुबली खुलेआम प्रदेश की जनता के साथ दबंगई करते थे. आजम खान जब मंत्री थे तो उनके क्या ही कहने थे. सभी को याद होगा मुजफ्फरनगर दंगे में उनकी क्या भूमिका रही थी. पत्रकार भी सपा सरकार में सुरक्षित नहीं थे.
कहा, एक पत्रकार जो सही पत्रकारिता कर रहा था, उसे जिंदा जलवा दिया गया था. समाजवादी पार्टी के 34 साल इसी अराजकता के रहे हैं. उन्होंने सपा के पाप का घड़ा फोड़ते हुए कहा कि ये इसीलिए जल्दी नहीं फूट रहा है, क्योंकि बड़ा बेहया है.
34 साल का हिसाब गुंडाराज और माफिया राज
- 1994 रामपुर तिराहा कांड
- 1995 लखनऊ गेस्ट हाउस कांड
- 2013 मुजफ्फरनगर दंगा
- 2014 सहारनपुर दंगा
- 2015 पत्रकार गजेंद्र सिंह हत्याकांड
- 2013 दुर्गा शक्ति नागपाल निलंबन
- 2016 जवाहर बाग कांड मथुरा
- 2016 बुलंदशहर हाईवे गैंग रेप
- 2016 आजम खान का घटिया बयान
- 2014 बदायूं कांड
- 2012 मुख्यमंत्री के पास 50 विभाग
- 2012 डिंपल यादव की निर्विरोध जीत
- 2014 यादव परिवार की पांच लोकसभा सीटें
- 2016 पारिवारिक सत्ता संघर्ष
- 2015 गोमती रिवर फ्रंट घोटाला
- 2012 यादव सिंह घोटाला
- 2013 मुफ्त लैपटॉप घोटाला
- 2013 बेरोजगारी भत्ता
- 2016 गन्ना ब्याज माफी
- 2013-16 गन्ना किसानों का शोषण
- 2013-16 जेपीएनआईसी घोटाला
- 2013 आजम खान पर हस्तक्षेप का आरोप
- 2014-16 कैराना पलायन
- 2013 जातिवाद से लिप्त यूपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति
- 2012-17 यश भारती पुरस्कार में भाई भतीजावाद
- 2015 72825 शिक्षक भर्ती
- 2015 यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा पेपर लीक
- 2016 जल निगम भर्ती घोटाला
- 2013 यूपीएससी में जातीय भर्ती विवाद
- 2016 मुख्तार अंसारी की पार्टी का विलय
- 2017 सत्ता के लिए बंदरबांट
- 2012 एससी एसटी पदोन्नति आरक्षण बिल का विरोध : 2015-16 दलित उत्पीड़न में यूपी नंबर वन
- दलित लेखक कंवल भारती की गिरफ्तारी
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