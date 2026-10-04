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भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने फोड़ा सपा के 'पाप का घड़ा', 34 साल का हिसाब मांगा

सपा के 'पाप का घड़ा' फोड़ते भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने रविवार को पार्टी मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना के 34 साल पूरे होने पर 34 साल का हिसाब मांगा. समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यकाल के दौरान 34 बिंदुओं की सूची जारी की. इनमें मुजफ्फरनगर दंगा, सहारनपुर दंगा, लखनऊ गेस्ट हाउस कांड, मथुरा का जवाहर बाग कांड, आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन के साथ ही गोमती रिवरफ्रंट घोटाला, जेपीएनआईसी घोटाला, कैराना पलायन, दंगों में तत्कालीन मंत्री आजम खान का रोल समेत यूपीएससी में जातीय अध्यक्ष की नियुक्ति के अलावा यश भारती पुरस्कार में भाई भतीजावाद जैसे बिंदु शामिल हैं. इस दौरान उन्होंने मंच पर रखें एक घड़े को फोड़ा, जिस पर लिखा था सपा के पाप का घड़ा.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने सपा से 34 साल का मांगा हिसाब (Video Credit; ETV Bharat) भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी की स्थापना के 34 साल पूरे हुए हैं. जब-जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही तब-तब उत्तर प्रदेश में जमकर घोटाले हुए, खूब दंगे हुए, दलितों को प्रताड़ित किया गया, लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा. किसानों को अपनी पूंजी का सही मूल्य तक नहीं मिला. तमाम ऐसे उदाहरण हैं जब सिर्फ एक जाति के लोगों को ही सपा ने बढ़ावा दिया. इतना ही नहीं, आयोग का अध्यक्ष भी ऐसे को बनाया जिसने एक ही जाति के लोगों को ही बढ़ावा दिया. कई मामलों में कोर्ट तक को दखल देना पड़ा.