BJP प्रदेश अध्यक्ष के सामने महिला नेता ने खोला मोर्चा; बोलीं- 'आजमगढ़ के नेता महिलाओं का शोषण करते हैं'

आजमगढ़/बस्ती: आजमगढ़ के हरिऔध कला केंद्र में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के सामने ही महिला नेता ने मोर्चा खोल दिया. स्थानीय नेताओं पर शोषण का आरोप लगाया. इतना ही नहीं महिला नेता ने भूपेंद्र चौधरी पर भी समस्या न सुनने का आरोप मढ़ा. वहीं, बस्ती पहुंची महिला कल्याण निगम की अध्यक्ष और दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री कमलावती सिंह ने महिला योजनाओं की समीक्षा की.

पहले जानें आजमगढ़ में क्या हुआ: आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र में कुर्मी टोला निवासी अनीता सिंह बीजेपी महिला मोर्चा की नगर महामंत्री हैं. उन्होंने बताया कि 7 जनवरी 2025 को उन्हें फोन कर बताया गया कि उन्हें मेन बॉडी का अध्यक्ष बनाया गया है. जिला कार्यालय पर बुलाया गया. वहां से सर्किट हाउस ले जाया गया और वहां 4 घंटे तक बैठाया गया. वहां पर मालाफूल पहनाकर स्वागत किया गया. शॉल देकर सम्मानित किया गया.

महिला मोर्चा महामंत्री के आरोप: अनीता सिंह ने आरोप लगाया कि 4 घंटे बाद ऐसा क्या हो जाता है, कि जारी सूची को फर्जी घोषित कर दिया गया. बताया कि जब वह नाराज हुईं तो पार्टी के जाने-माने नेताओं ने बंद कमरे में बैठाकर आश्वासन दिया. मेरी बातों को दबाते गए, धीरे-धीरे समय बीतता गया.

अब जब प्रदेश अध्यक्ष यहां आए तो उन्होंने भी मेरी नहीं सुनी. उन्होंने मिलने का आश्वासन दिया लेकिन बिना मिले ही चले गए. अनीता सिंह ने कहा कि घूस लेकर यहां के नेता पदों का बंटवारा कर देते हैं. महिला ने कहा कि कहो तो नाम बताऊं? कौन-कौन शोषण करता है.

समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को घेरा: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के सामने महिला नेता के आरोपों पर समाजवादी पार्टी ने भी चुटकी ली है. सपा के प्रदेश प्रवक्ता अशोक यादव ने कहा कि एनसीआरबी के आंकड़ों में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है कि क्राईम अगेंस्ट वूमेन में उत्तर प्रदेश नंबर वन है. भाजपा नारी सम्मान के जो नारे लगाती है, वह फर्जी और खोखले हैं. इस घटना ने एक बार फिर साबित किया है, कि भाजपा में नारी शोषण चरम पर है.