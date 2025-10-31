ETV Bharat / state

BJP प्रदेश अध्यक्ष के सामने महिला नेता ने खोला मोर्चा; बोलीं- 'आजमगढ़ के नेता महिलाओं का शोषण करते हैं'

आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र में कुर्मी टोला निवासी अनीता सिंह बीजेपी महिला मोर्चा की नगर महामंत्री हैं.

BJP प्रदेश अध्यक्ष के सामने महिला नेता ने खोला मोर्चा.
BJP प्रदेश अध्यक्ष के सामने महिला नेता ने खोला मोर्चा. (Photo Credit: ETV Bharat)
October 31, 2025

आजमगढ़/बस्ती: आजमगढ़ के हरिऔध कला केंद्र में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के सामने ही महिला नेता ने मोर्चा खोल दिया. स्थानीय नेताओं पर शोषण का आरोप लगाया. इतना ही नहीं महिला नेता ने भूपेंद्र चौधरी पर भी समस्या न सुनने का आरोप मढ़ा. वहीं, बस्ती पहुंची महिला कल्याण निगम की अध्यक्ष और दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री कमलावती सिंह ने महिला योजनाओं की समीक्षा की.

पहले जानें आजमगढ़ में क्या हुआ: आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र में कुर्मी टोला निवासी अनीता सिंह बीजेपी महिला मोर्चा की नगर महामंत्री हैं. उन्होंने बताया कि 7 जनवरी 2025 को उन्हें फोन कर बताया गया कि उन्हें मेन बॉडी का अध्यक्ष बनाया गया है. जिला कार्यालय पर बुलाया गया. वहां से सर्किट हाउस ले जाया गया और वहां 4 घंटे तक बैठाया गया. वहां पर मालाफूल पहनाकर स्वागत किया गया. शॉल देकर सम्मानित किया गया.

महिला मोर्चा महामंत्री के आरोप: अनीता सिंह ने आरोप लगाया कि 4 घंटे बाद ऐसा क्या हो जाता है, कि जारी सूची को फर्जी घोषित कर दिया गया. बताया कि जब वह नाराज हुईं तो पार्टी के जाने-माने नेताओं ने बंद कमरे में बैठाकर आश्वासन दिया. मेरी बातों को दबाते गए, धीरे-धीरे समय बीतता गया.

अब जब प्रदेश अध्यक्ष यहां आए तो उन्होंने भी मेरी नहीं सुनी. उन्होंने मिलने का आश्वासन दिया लेकिन बिना मिले ही चले गए. अनीता सिंह ने कहा कि घूस लेकर यहां के नेता पदों का बंटवारा कर देते हैं. महिला ने कहा कि कहो तो नाम बताऊं? कौन-कौन शोषण करता है.

समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को घेरा: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के सामने महिला नेता के आरोपों पर समाजवादी पार्टी ने भी चुटकी ली है. सपा के प्रदेश प्रवक्ता अशोक यादव ने कहा कि एनसीआरबी के आंकड़ों में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है कि क्राईम अगेंस्ट वूमेन में उत्तर प्रदेश नंबर वन है. भाजपा नारी सम्मान के जो नारे लगाती है, वह फर्जी और खोखले हैं. इस घटना ने एक बार फिर साबित किया है, कि भाजपा में नारी शोषण चरम पर है.

अब जानें बस्ती में दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री ने क्या कहा: महिला कल्याण निगम की अध्यक्ष और दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री कमलावती सिंह बस्ती पहुंचीं. उन्होंने सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. कहा कि शासन द्वारा महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण और समृद्धि के लिए अनेक योजनाएं संचालित हैं. अधिकारी अपने विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के माध्यम से पात्र महिलाओं को चयनित कर उन्हें लाभ पहुंचा रहे हैं.

निगम अध्यक्ष ने कहा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, कन्या सुमंगला योजना, रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान योजना और जिला कार्यक्रम विभाग की महिला पोषण से संबंधित योजनाओं के बारे में अधिकारियों से फीडबैक लिया गया है. उन्होंने कहा कि लगभग 32 वर्षों से सामाजिक सेवा दायित्वों का निर्वहन कर रही हूं.

शासन का उद्देश्य प्रत्येक पीड़ित, वंचित, शोषित महिला को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना है. उन्होंने महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, साइबर क्राइम और उत्पीड़न के मामलों में त्वरित कार्रवाई के भी को निर्देश दिए हैं.

सवालों का जवाब देते हुए राज्यमंत्री कहा कि बुलडोजर बाबा के राज में महिलाएं सबसे अधिक सुरक्षित हैं. जरूरतमंद को सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है. वहीं, जिला प्रोबेशन अधिकारी राकेश कुमार के बस्ती कार्यालय में न बैठने के सवाल पर कहा कि इसमें सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं.

