कानपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बोले- अपात्र मतदाता सूची से बाहर और पात्र होंगे शामिल, हापुड़ में कार्यकर्ताओं ने डिप्टी सीएम का किया स्वागत
फर्रुखाबाद में प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने शनिवार को विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की.
कानपुर/फर्रुखाबाद/हापुड़ : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शनिवार को कानपुर पहुंचे. मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) एक संवैधानिक प्रक्रिया है. चुनाव आयोग की मंशा पूरी तरह से स्पष्ट है, जो अपात्र मतदाता हैं, उन्हें मतदाता सूची से बाहर किया जाएगा और जो पात्र मतदाता हैं उन्हें शामिल किया जाएगा. वहीं दूसरी ओर प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने शनिवार को फतेहगढ़ कलक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की. वहीं उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक शनिवार को हापुड़ पहुंचे. छिजारसी टोल प्लाजा पर डिप्टी सीएम का भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल माला से स्वागत किया.
उन्होंने कहा कि बिहार में एक समय एसआईआर का विरोध हो रहा था. लेकिन, जब फाइनल ड्राॅफ्ट तैयार हुआ तो कोई बात सामने नहीं आई. उन्होंने कहा कि विपक्ष देश में अनिश्चितता का माहौल बनाकर राजनीति कर रहा है, जिसमें उसे कामयाबी नहीं मिल रही.
उन्होंने कहा कि अब धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे. इसी तरह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि उप्र में भाजपा को जहां बहुत जल्द प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा, वहीं पार्टी की ओर से जल्द ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा होने वाली है. सूबे में 1.60 लाख बूथों को तैयार कर लिया गया है. इसके अलावा ढाई करोड़ नए सदस्य पार्टी ने बनाए हैं.
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जो लोग देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, उनके खिलाफ हमारी सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी. ऐसे लोगों के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियां साक्ष्य जुटा रही हैं. साक्ष्यों के आधार पर ही कार्रवाई होगी. इस सरकार में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है.
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के साथ शहर आए डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने कहा कि पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा आ रही है, कमल खिलने जा रहा है. पार्टी की ओर से पं. बंगाल में होने वाले चुनावों का खाका खींच लिया गया है.
फर्रुखाबाद में प्रभारी मंत्री बोले- भारत निर्वाचन आयोग कर रहा है चाक चौबंद व्यवस्था : जिले के दौरे पर आए प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने शनिवार को फतेहगढ़ कलक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की. इस दौरान सपा के राष्ट्रीय महासचिव के एक बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि जिन घुसपैठियों के बल पर, जिस बेईमानी के बल पर वह अपने चुनाव जीता करते थे, आज स्वच्छ, साफ सुथरी मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य भारत निर्वाचन आयोग की ओर से कराया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि बिहार में साफ-सुथरी मतदाता सूची के क्या परिणाम हुए, इनकी वहां सफाई हो गई. परेशान हैं कि बंगाल में यही होने वाला है. उन्होंने आरोप लगाया कि फर्जी मतदाताओं के दम पर चुनाव जीतते रहे हैं. स्वच्छ मतदाता सूची और वास्तविक वैध मतदाता सूची में शामिल होने से बचे नहीं, हर व्यक्ति उसमें शामिल हो, अवैध मतदाता किसी भी दशा में शामिल न हो सके. इसकी चाकचौबंद व्यवस्था भारत निर्वाचन आयोग कर रहा है.
हापुड़ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा पर साधा निशाना : उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक शनिवार को हापुड़ पहुंचे. छिजारसी टोल प्लाजा पर डिप्टी सीएम का भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल माला से स्वागत किया. डिप्टी सीएम ने कहा कि एसआईआर पर निर्णय बहुत अच्छा लिया है और भारत का हर नागरिक चाहता है कि सुव्यवस्थित और पारदर्शिता पूर्ण चुनाव हो ओर भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है. सपा अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि जिनका जनाधार खिसक चुका है वो कोई ना कोई बहाना खोजते हैं और समाजवादी पार्टी उसी हार के बहाने को खोज रही है.
