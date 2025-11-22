ETV Bharat / state

कानपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बोले- अपात्र मतदाता सूची से बाहर और पात्र होंगे शामिल, हापुड़ में कार्यकर्ताओं ने डिप्टी सीएम का किया स्वागत

कानपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ( Photo credit: ETV Bharat )

कानपुर/फर्रुखाबाद/हापुड़ : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शनिवार को कानपुर पहुंचे. मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) एक संवैधानिक प्रक्रिया है. चुनाव आयोग की मंशा पूरी तरह से स्पष्ट है, जो अपात्र मतदाता हैं, उन्हें मतदाता सूची से बाहर किया जाएगा और जो पात्र मतदाता हैं उन्हें शामिल किया जाएगा. वहीं दूसरी ओर प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने शनिवार को फतेहगढ़ कलक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की. वहीं उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक शनिवार को हापुड़ पहुंचे. छिजारसी टोल प्लाजा पर डिप्टी सीएम का भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल माला से स्वागत किया. कानपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी (Video credit: ETV Bharat) उन्होंने कहा कि बिहार में एक समय एसआईआर का विरोध हो रहा था. लेकिन, जब फाइनल ड्राॅफ्ट तैयार हुआ तो कोई बात सामने नहीं आई. उन्होंने कहा कि विपक्ष देश में अनिश्चितता का माहौल बनाकर राजनीति कर रहा है, जिसमें उसे कामयाबी नहीं मिल रही. उन्होंने कहा कि अब धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे. इसी तरह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि उप्र में भाजपा को जहां बहुत जल्द प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा, वहीं पार्टी की ओर से जल्द ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा होने वाली है. सूबे में 1.60 लाख बूथों को तैयार कर लिया गया है. इसके अलावा ढाई करोड़ नए सदस्य पार्टी ने बनाए हैं. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जो लोग देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, उनके खिलाफ हमारी सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी. ऐसे लोगों के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियां साक्ष्य जुटा रही हैं. साक्ष्यों के आधार पर ही कार्रवाई होगी. इस सरकार में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है.