'NDA दोबारा सरकार बनाएगा'; गोरखपुर में भूपेंद्र चौधरी बोले- बिहार में जनता जंगलराज को नहीं दोहराएगी

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब सब लोग जानते हैं कि वोट चोरी का जो नैरेटिव है कांग्रेस पार्टी ने खड़ा किया. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के लोग इस बात का जवाब नहीं देते कि इंदिरा गांधी 1971 के चुनाव में वोट चोरी में उनकी संलिप्तता पाई गई थी. उनका चुनाव रद्द हो गया था. जहां तक एक निगेटिव एजेंडा है, चुनाव में अगर हारेंगे तो अनावश्यक रूप से संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न खड़े करेंगे.

गोरखपुर : भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी गुरुवार को आत्मनिर्भर भारत अभियान कार्यक्रम में शामिल होने गोरखपुर पहुंचे. उनके साथ भाजपा महिला मोर्चा की परिषद अध्यक्ष राज्यसभा सांसद गीता शाक्य और प्रदेश की ग्रामीण विकास राज्य मंत्री विजयलक्ष्मी गौतम भी मौजूद थीं.

उन्होंने कहा कि जीतेंगे तो इन सब विषयों की चर्चा नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि मैं प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं कि 2014 के बाद जब से हमारी सरकार आई है, कोई बूथ लूटने की घटना हुई है? कोई बूथों पर हिंसा हुई है? किसी बूथ पर जानमाल की हानि हुई है? कोई बूथ पर अराजकता हो रही है? उन्होंने आरोप लगाया कि यह वही लोग हैं जो बूथ लूटते थे, बूथों पर हिंसा करते थे, लोगों को वोट नहीं डालने दिया जाता था. यह उसी में अपना भविष्य देख रहे हैं. लेकिन प्रदेश की जनता सब जानती है, और इनके अराजकता के कार्यकाल को सब जानते हैं.

उन्होंने कहा कि, बिहार में भी एनडीए गठबंधन सरकार बनाने में कामयाब होगा. विरोधियों की कोई भी चाल सफल नहीं होने वाली. नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में जो गठबंधन की सरकार ने काम किया है उसके सहारे एनडीए चुनाव में जा रहा है. पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं भी बिहार के भीतर धरातल पर उतरी हैं.

गोरखपुर में रवि किशन बोले- मेरी पहली फिल्म ही बिहार पर आधारित थी : भारतीय जनता पार्टी के सांसद और अभिनेता रवि किशन शुक्ला बिहार विधानसभा चुनाव में भी स्टार प्रचारक के रूप में रैलियों को संबोधित करेंगे. शुक्रवार 17 अक्टूबर को उनकी पहली जनसभा दरभंगा से शुरू हो रही है. जहां से वह भाजपा और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाएंगे. गुरुवार को उन्होंने कहा कि, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार चुनाव में अपनी रैली से माहौल बना रहे हैं. मैं भी दरभंगा से आगाज करने जा रहा हूं. बिहार के लोगों का उनके प्रति बड़ा प्रेम और लगाव है. मुझे भोजपुरी का सुपरस्टार बनाने का श्रेय बिहारी भाइयों को ही जाता है. मेरी पहली फिल्म ही बिहार पर आधारित थी, जो सुपर डुपर हिट हुई थी. जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला. बिहार समेत यूपी में खूब सराही गई. वहीं से हमें पहचान मिली जिसके बल पर हम फिल्म फेयर अवार्ड भी जीतने में कायम हुए. आईफा अवार्ड भी मिला.



