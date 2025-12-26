ETV Bharat / state

केरेडारी स्वास्थ्य केंद्र में टॉर्च की रौशनी में सर्जरी! बाबूलाल मरांडी ने वीडियो किया साझा, महिला को धमकी पर स्वास्थ्य मंत्री को दी चेतावनी

हजारीबाग के केरेडारी स्वास्थ्य केंद्र में टॉर्च की लाइट से ऑपरेशन और महिला को धमकी को लेकर सियासत गर्मा गयी है.

BJP State president Babulal Marandi targeted Health Minister over incident at Keredari health center in Hazaribag
हजारीबाग का केरेडारी स्वास्थ्य केंद्र (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 26, 2025 at 5:04 PM IST

4 Min Read
रांचीः हजारीबाग के केरेडारी स्थित स्वास्थ्य केंद्र में टार्च की रौशनी में महिला की सर्जरी का वीडियो सामने आने और बाद में पोल खोलने वाली महिला को फोन पर धमकी मामले में सियासी तूफान खड़ा हो गया है.

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हजारीबाग पुलिस से धमकी देने वाले शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग करते हुए स्वास्थ्य मंत्री समेत पूरे हेल्थ सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. इस मामले में पक्ष जानने के लिए स्वास्थ्य मंत्री से फोन पर कई बार संपर्क किया गया, लेकिन उनकी ओर से कोई रिस्पांस नहीं आया.

क्या है वीडियो और ऑडियो का मामला

दरअसल, बाबूलाल मरांडी ने छह दिन पहले सोशल मीडिया हैंडल एक्स (X) पर वीडियो जारी किया था. वीडियो केरेडारी स्वास्थ्य केंद्र का बताया जा रहा है. इसमें एक महिला मरीज की टॉर्च की रौशनी में सर्जरी हो रही है. इसपर एक महिला वीडियो बनाते हुए सवाल खड़े कर रही है.

इस वीडियो को जारी कर बाबूलाल मरांडी ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और हेल्थ सिस्टम को आड़े हाथों लिया था. इस बीच शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष ने एक ऑडियो जारी कर फिर सिस्टम पर सवाल उठाया है. ऑडियो में उस महिला को कोई शख्स वार्निंग दे रहा है, जिसने टॉर्च की रौशनी में सर्जरी का वीडियो बनाया था. बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों के साथ भाजपा हमेशा खड़ा रहेगी.

किस हैसियत से शख्स ने दी धमकी- बाबूलाल मरांडी

बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा है कि केरेडारी स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली को सामने लाने वाली एक साहसी महिला को बड़े अधिकारियों और स्वास्थ्य मंत्री के इशारे पर एक व्यक्ति द्वारा फोन कर लगातार डराया धमकाया जा रहा है और मानसिक रुप से प्रताड़ित किया जा रहा है.

लिहाजा, सिविल सर्जन हजारीबाग यह स्पष्ट करें कि आखिर किस अधिकार से एक शख्स महिला की नौकरी छीनने की धमकी दे रहा है. उन्होंने लिखा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने पर दलित समाज से आने वाले रिम्स के निदेशक को भी हटाया गया था लेकिन हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचारियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया था.

हिम्मत है तो महिला के खिलाफ कार्रवाई करे सरकार- बाबूलाल

बाबूलाल मरांडी ने स्वास्थ्य मंत्री, विभागीय सचिव और मुख्यमंत्री को खुली चुनौती देते हुए लिखा है कि यदि हिम्मत है तो भ्रष्टाचार उजागर करने वाली इस साहसी महिला पर कार्रवाई करके दिखाएं. भारतीय जनता पार्टी इस अन्याय के खिलाफ न्यायालय तक संघर्ष करेगी. उन्होंने हजारीबाग पुलिस से मामले में तत्काल संज्ञान लेने का आग्रह करते हुए महिला को प्रताड़ित करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने को कहा है.

केरेडारी स्वास्थ्य केंद्र के वीडियो में क्या है

वीडियो में ऑपरेशन थियेटर में एक महिला लेटी हुई हैं. वहां घना अंधेरा है. फिर भी टार्च की रौशनी में परिवार नियोजन से जुड़ी सर्जरी की जा रही है. इसको बेहद शर्मनाक और दुखद बताते हुए बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर लिखा था कि सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए स्वास्थ्य मंत्री बड़े बड़े दावे और घोषणाएं कर रहे हैं. जबकि विभाग अंधेरगर्दी से गुजर रहा है. जमीनी हकीकत यह है कि सरकारी अस्पतालों में न तो पर्याप्त बिजली व्यवस्था है, न दवाई की, न एंबुलेंस की, न डॉक्टर की.

नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को टैग करते हुए लिखा था कि स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत बद से बदत्तर हो चुकी है. सिर्फ गाल बजाने भर से यह स्थिति नहीं सुधरने वाली. स्वासथ्य विभाग की समीक्षा कर सरकारी अस्पतालों में इलाज के समुचित प्रबंध सुनिश्चित करें.

संपादक की पसंद

