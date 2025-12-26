केरेडारी स्वास्थ्य केंद्र में टॉर्च की रौशनी में सर्जरी! बाबूलाल मरांडी ने वीडियो किया साझा, महिला को धमकी पर स्वास्थ्य मंत्री को दी चेतावनी
हजारीबाग के केरेडारी स्वास्थ्य केंद्र में टॉर्च की लाइट से ऑपरेशन और महिला को धमकी को लेकर सियासत गर्मा गयी है.
Published : December 26, 2025 at 5:04 PM IST
रांचीः हजारीबाग के केरेडारी स्थित स्वास्थ्य केंद्र में टार्च की रौशनी में महिला की सर्जरी का वीडियो सामने आने और बाद में पोल खोलने वाली महिला को फोन पर धमकी मामले में सियासी तूफान खड़ा हो गया है.
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हजारीबाग पुलिस से धमकी देने वाले शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग करते हुए स्वास्थ्य मंत्री समेत पूरे हेल्थ सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. इस मामले में पक्ष जानने के लिए स्वास्थ्य मंत्री से फोन पर कई बार संपर्क किया गया, लेकिन उनकी ओर से कोई रिस्पांस नहीं आया.
क्या है वीडियो और ऑडियो का मामला
दरअसल, बाबूलाल मरांडी ने छह दिन पहले सोशल मीडिया हैंडल एक्स (X) पर वीडियो जारी किया था. वीडियो केरेडारी स्वास्थ्य केंद्र का बताया जा रहा है. इसमें एक महिला मरीज की टॉर्च की रौशनी में सर्जरी हो रही है. इसपर एक महिला वीडियो बनाते हुए सवाल खड़े कर रही है.
केरेडारी स्वास्थ्य केंद्र में परिवार नियोजन के ऑपरेशन के दौरान जनरेटर और आवश्यक सुविधाओं के अभाव में टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन किया जाना अत्यंत शर्मनाक और दुखद घटना है।— Babulal Marandi (@yourBabulal) December 20, 2025
एक ओर स्वास्थ्य मंत्री @IrfanAnsariMLA सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए बड़े-बड़े दावे और घोषणाएं कर रहे… pic.twitter.com/8gK5WfY2vf
इस वीडियो को जारी कर बाबूलाल मरांडी ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और हेल्थ सिस्टम को आड़े हाथों लिया था. इस बीच शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष ने एक ऑडियो जारी कर फिर सिस्टम पर सवाल उठाया है. ऑडियो में उस महिला को कोई शख्स वार्निंग दे रहा है, जिसने टॉर्च की रौशनी में सर्जरी का वीडियो बनाया था. बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों के साथ भाजपा हमेशा खड़ा रहेगी.
किस हैसियत से शख्स ने दी धमकी- बाबूलाल मरांडी
बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा है कि केरेडारी स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली को सामने लाने वाली एक साहसी महिला को बड़े अधिकारियों और स्वास्थ्य मंत्री के इशारे पर एक व्यक्ति द्वारा फोन कर लगातार डराया धमकाया जा रहा है और मानसिक रुप से प्रताड़ित किया जा रहा है.
झारखंड में जो भी व्यक्ति हेमंत सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने का साहस करता है, उसे सरकारी अधिकारियों और पुलिस प्रशासन के माध्यम से फर्ज़ी मुकदमों में फंसाने, नौकरी-रोजगार छीनने और बेइज्जत करने की धमकियां दी जाती हैं।— Babulal Marandi (@yourBabulal) December 26, 2025
केरेडारी स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली को सामने लाने वाली एक… https://t.co/vr0oZSabb1 pic.twitter.com/FnG83VNjcp
लिहाजा, सिविल सर्जन हजारीबाग यह स्पष्ट करें कि आखिर किस अधिकार से एक शख्स महिला की नौकरी छीनने की धमकी दे रहा है. उन्होंने लिखा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने पर दलित समाज से आने वाले रिम्स के निदेशक को भी हटाया गया था लेकिन हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचारियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया था.
हिम्मत है तो महिला के खिलाफ कार्रवाई करे सरकार- बाबूलाल
बाबूलाल मरांडी ने स्वास्थ्य मंत्री, विभागीय सचिव और मुख्यमंत्री को खुली चुनौती देते हुए लिखा है कि यदि हिम्मत है तो भ्रष्टाचार उजागर करने वाली इस साहसी महिला पर कार्रवाई करके दिखाएं. भारतीय जनता पार्टी इस अन्याय के खिलाफ न्यायालय तक संघर्ष करेगी. उन्होंने हजारीबाग पुलिस से मामले में तत्काल संज्ञान लेने का आग्रह करते हुए महिला को प्रताड़ित करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने को कहा है.
केरेडारी स्वास्थ्य केंद्र के वीडियो में क्या है
वीडियो में ऑपरेशन थियेटर में एक महिला लेटी हुई हैं. वहां घना अंधेरा है. फिर भी टार्च की रौशनी में परिवार नियोजन से जुड़ी सर्जरी की जा रही है. इसको बेहद शर्मनाक और दुखद बताते हुए बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर लिखा था कि सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए स्वास्थ्य मंत्री बड़े बड़े दावे और घोषणाएं कर रहे हैं. जबकि विभाग अंधेरगर्दी से गुजर रहा है. जमीनी हकीकत यह है कि सरकारी अस्पतालों में न तो पर्याप्त बिजली व्यवस्था है, न दवाई की, न एंबुलेंस की, न डॉक्टर की.
नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को टैग करते हुए लिखा था कि स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत बद से बदत्तर हो चुकी है. सिर्फ गाल बजाने भर से यह स्थिति नहीं सुधरने वाली. स्वासथ्य विभाग की समीक्षा कर सरकारी अस्पतालों में इलाज के समुचित प्रबंध सुनिश्चित करें.
इसे भी पढे़ं- टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन, सरकारी अस्पताल की बदहाली उजागर, हजारीबाग सांसद ने स्वास्थ्य विभाग पर उठाए सवाल
इसे भी पढे़ं- Ranchi News: टॉर्च की रोशनी में इलाज! रांची सदर अस्पताल का हाल
इसे भी पढे़ं- गिरिडीह सदर अस्पताल में टॉर्च की लाइट से हो रहा है इलाज, JMM ने किया हंगामा