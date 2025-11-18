ETV Bharat / state

पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता को अपना सलाहकार बना लें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन: बाबूलाल मरांडी

रांचीः भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज एक बार फिर पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता को लेकर हेमंत सरकार पर निशाना साधा है. बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पूर्व आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता को 2 वर्षों तक निलंबित रखने, फिर उन्हें डीजीपी बनाने, रिटायरमेंट के बाद भी सेवा विस्तार देने और अंत में इस्तीफा लेने के पीछे के रहस्य को राज्य की जनता जानना चाहती है.आखिर इसके पीछे कारण क्या है?

उन्होंने कहा कि आज तक जो बातें सामने आ रही है उसके पीछे अवैध वसूली, तस्करी, अवैध खनन, रंगदारी और भयादोहन है. उन्होंने कहा कि अनुराग गुप्ता ने मुख्यमंत्री के संरक्षण में वसूली के लिए इंस्पेक्टर गणेश सिंह, सिपाही रंजीत राणा, बिचौलिया मनोज गुप्ता, हरियाणा के किशन जी जैसे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल किया था और ये इतने प्रभावी हो गए हैं कि इन लोगों पर भी आजतक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई.

बयान देते भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी. (वीडियो-ईटीवी भारत)

हेमंत सरकार भ्रष्टाचारियों की संरक्षक बनी हुई है-बाबूलाल

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी हेमंत सरकार पर भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने शराब घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र के माध्यम से आगाह किया था, लेकिन मुख्यमंत्री ने जानबूझकर मेरी बातों की अनसुनी की. बाद में सीबीआई छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड पहुंच गई और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनय चौबे की गिरफ्तारी हुई. यहां भी राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया. 90 दिनों तक चार्जशीट दाखिल नहीं कर जमानत का रास्ता प्रशस्त किया. उन्होंने कहा कि आज भी घोटाले से जुड़े कई लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई.

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सरकार भ्रष्टाचार को रोकना नहीं चाहती. यदि ऐसा नहीं होता तो बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी कानून बनाते, अवैध संपत्ति जब्त की जाती. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि अवैध कफ सिरप को बढ़ावा देकर राज्य सरकार ने बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया. जब गुजरात की टीम कार्रवाई करती है तो डीजीपी ने सीआईडी जांच कराने के बहाने अपराधियों को छोड़ने के लिए टेलीफोन किया.