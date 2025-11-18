ETV Bharat / state

पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता को अपना सलाहकार बना लें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन: बाबूलाल मरांडी

पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं. साथ ही बाबूलाल ने हेमंत सोरेन को सलाह दी है.

Babulal Marandi Advice To CM Hemant
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 18, 2025 at 8:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज एक बार फिर पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता को लेकर हेमंत सरकार पर निशाना साधा है. बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पूर्व आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता को 2 वर्षों तक निलंबित रखने, फिर उन्हें डीजीपी बनाने, रिटायरमेंट के बाद भी सेवा विस्तार देने और अंत में इस्तीफा लेने के पीछे के रहस्य को राज्य की जनता जानना चाहती है.आखिर इसके पीछे कारण क्या है?

उन्होंने कहा कि आज तक जो बातें सामने आ रही है उसके पीछे अवैध वसूली, तस्करी, अवैध खनन, रंगदारी और भयादोहन है. उन्होंने कहा कि अनुराग गुप्ता ने मुख्यमंत्री के संरक्षण में वसूली के लिए इंस्पेक्टर गणेश सिंह, सिपाही रंजीत राणा, बिचौलिया मनोज गुप्ता, हरियाणा के किशन जी जैसे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल किया था और ये इतने प्रभावी हो गए हैं कि इन लोगों पर भी आजतक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई.

बयान देते भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी. (वीडियो-ईटीवी भारत)

हेमंत सरकार भ्रष्टाचारियों की संरक्षक बनी हुई है-बाबूलाल

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी हेमंत सरकार पर भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने शराब घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र के माध्यम से आगाह किया था, लेकिन मुख्यमंत्री ने जानबूझकर मेरी बातों की अनसुनी की. बाद में सीबीआई छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड पहुंच गई और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनय चौबे की गिरफ्तारी हुई. यहां भी राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया. 90 दिनों तक चार्जशीट दाखिल नहीं कर जमानत का रास्ता प्रशस्त किया. उन्होंने कहा कि आज भी घोटाले से जुड़े कई लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई.

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सरकार भ्रष्टाचार को रोकना नहीं चाहती. यदि ऐसा नहीं होता तो बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी कानून बनाते, अवैध संपत्ति जब्त की जाती. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि अवैध कफ सिरप को बढ़ावा देकर राज्य सरकार ने बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया. जब गुजरात की टीम कार्रवाई करती है तो डीजीपी ने सीआईडी जांच कराने के बहाने अपराधियों को छोड़ने के लिए टेलीफोन किया.

उन्होंने कहा कि पूर्व डीजीपी के कारनामे एक नहीं अनेक हैं. जब उन्हें सीआईडी, एसआईटी के डीजी से हटाया गया तो वे अपने ऑफिस से रातों रात कागजात हटाते रहे, पेनड्राइव में सेव किया और सीएम को मामला उजागर करने के लिए धमका भी रहे हैं. उन्होंने कहा कि पूर्व डीजीपी का कार्यालय लूट का अड्डा बना हुआ था. आज सूचना मिल रही है कि वे दिल्ली, हरियाणा से मुख्यमंत्री को धमका रहे हैं.

अधिकारियों को दी ये नसीहत

बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य के कुछ अधिकारी आज हेमंत सरकार के टूल किट बने हुए हैं. उन्होंने कहा कि अधिकारियों को कानून के आधार पर जनहित में कार्य करना चाहिए नहीं तो जांच होने पर वे भी कभी मुश्किल में पड़ सकते हैं. बाबूलाल ने कहा कि भस्मासुर को वरदान देना महंगा पड़ता है. अच्छा होगा मुख्यमंत्री उन्हें अपना सलाहकार बना लें, ताकि सुरक्षित रहें.

ये भी पढ़ें-

पूर्व डीजीपी और गैंगस्टर के बीच गठजोड़ का आरोप, पाकिस्तान कनेक्शन की NIA से जांच की मांग!

'गैंगस्टर सुजीत सिन्हा और अनुराग गुप्ता के बीच थे संबंध', बाबूलाल मरांडी का बड़ा आरोप, एनआईए को लिखेंगे पत्र

झारखंड सरकार के प्रशासनिक क्षेत्र में अव्यवस्था और लापरवाही चरम पर- बाबूलाल मरांडी

TAGGED:

BJP STATE PRESIDENT BABULAL MARANDI
BABULAL ON FORMER DGP ANURAG GUPTA
BABULAL MARANDI ADVICE TO CM HEMANT
बाबूलाल ने हेमंत सोरेन को सलाह दी
BABULAL MARANDI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

झारखंड के 25 साल: शिक्षा व्यवस्था में क्या हुआ बदलाव, आगे कैसे होगा सुधार?

झारखंड के 25 साल: धोनी से सलीमा तक, कितनी बदली खेल की तस्वीर

झारखंड में 'लाल' अध्याय के 25 साल, अब हटने को है आतंक का काला साया!

झारखंड के 25 साल: कृषि, डेयरी और फिशरीज के क्षेत्र में राज्य ने की खूब तरक्की, पर बेहतर सिंचाई व्यवस्था की जरूरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.