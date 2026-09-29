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खनिज चोरी रोकने की कोशिश से कांग्रेस और झामुमो में है बेचैनी: आदित्य साहू

कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करते प्रदेश अध्यक्ष ( ईटीवी भारत )

सिमडेगा: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू मंगलवार को सिमडेगा पहुंचे. उन्होंने पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता स्वर्गीय बिमला प्रधान के आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी और शोकाकुल परिजनों को ढांढस बंधाया. श्रद्धांजलि के बाद आदित्य साहू ने कांग्रेस और झामुमो पर तीखा हमला बोला. उन्होंने एसआईआर और एमएमडीआर संशोधन को लेकर विपक्ष द्वारा किए जा रहे विरोध पर गंभीर आरोप लगाए हैं.