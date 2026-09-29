ETV Bharat / state

खनिज चोरी रोकने की कोशिश से कांग्रेस और झामुमो में है बेचैनी: आदित्य साहू

सिमडेगा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने एमएमडीआर और एसआईआर को लेकर कांग्रेस और जेएमएम पर हमला बोला है.

SIR AND MMDR IN JHARKHAND
कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करते प्रदेश अध्यक्ष (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 29, 2026 at 8:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सिमडेगा: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू मंगलवार को सिमडेगा पहुंचे. उन्होंने पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता स्वर्गीय बिमला प्रधान के आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी और शोकाकुल परिजनों को ढांढस बंधाया. श्रद्धांजलि के बाद आदित्य साहू ने कांग्रेस और झामुमो पर तीखा हमला बोला. उन्होंने एसआईआर और एमएमडीआर संशोधन को लेकर विपक्ष द्वारा किए जा रहे विरोध पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि स्व. बिमला प्रधान का निधन भाजपा, समाज और पूरे झारखंड के लिए अपूरणीय क्षति है. उनका जीवन सेवा, संघर्ष और संगठन के प्रति समर्पण का उदाहरण रहा. उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा. मौके पर पूर्व राज्यसभा सांसद समीर उरांव, भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक पुरी, जिला महामंत्री मुकेश श्रीवास्तव, रवि गुप्ता समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे.

जानकारी देते बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष (ईटीवी भारत)

घुसपैठियों को वोटर बनाने वालों को SIR से परेशानी: आदित्य साहू

एसआईआर को लेकर आदित्य साहू ने कांग्रेस और झामुमो पर सीधा निशाना साधा. उन्होंने कहा कि एसआईआर के जरिए मतदाता सूची को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है. इसी कारण कांग्रेस और झामुमो इसका विरोध कर रहे हैं. एसआईआर कोई नई प्रक्रिया नहीं है. देश में पहले भी कई बार मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण हुआ है. उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड में प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंचने के बाद विपक्ष लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है. कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जो जैसा स्वयं होता है, दूसरों को भी वैसा ही समझता है.

sir and mmdr in jharkhand
स्वर्गीय विमला प्रधान को श्रद्धांजलि देते बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू (ईटीवी भारत)

एमएमडीआर संशोधन पर भी विपक्ष को घेरा

एमएमडीआर संशोधन विधेयक को लेकर भी आदित्य साहू ने कांग्रेस और झामुमो को निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार खनिज क्षेत्र में एकरूपता लाने तथा अनियमितताओं और चोरी पर अंकुश लगाने का कार्य कर रही है. लेकिन विपक्ष इसका विरोध कर रहा है. आदित्य साहू ने आरोप लगाया कि झारखंड सरकार द्वारा कोयले पर 450 रुपये और लौह अयस्क पर 600 रुपये सेस लगाए जाने से खनिज महंगे हुए हैं. उनका दावा है कि बढ़ी लागत के कारण झारखंड के व्यापारी छत्तीसगढ़ और ओडिशा से खनिज खरीद रहे हैं. उन्होंने कांग्रेस-झामुमो पर आरोप लगाया कि खनिज चोरी और अवैध कारोबार पर रोक लगाने के प्रयासों का विरोध किया जा रहा है.

आदित्य साहू ने सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं को लेकर भी विपक्ष पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अवैध खनन और खनिज चोरी पर रोक लगाने की दिशा में काम कर रही है. इसी वजह से विपक्ष में बेचैनी है. उन्होंने कहा जनता जागरूक है और विपक्ष के कथित भ्रम में नहीं आएगी. भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है.

ये भी पढ़ें: झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने राहुल गांधी को लेकर कह दी ऐसी बात, बोले- देश के सम्मान को नुकसान पहुंचा रहे हैं कांग्रेस नेता

आदित्य साहू ने कोयला चोरी को लेकर राज्य सरकार पर मढ़ा आरोप, PM मोदी पर टिप्पणी पर भड़के प्रदेश अध्यक्ष, बोले- राहुल गांधी को कोई सीरियस नहीं लेता

पूर्व मंत्री विमला प्रधान के निधन पर भाजपा ने जताया दुख, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने बताया अपूरणीय क्षति

TAGGED:

झारखंड बीजेपी
प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू
SIMDEGA
ADITYA SAHU ATTACK ON JMM CONGRESS
SIR AND MMDR IN JHARKHAND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.