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बस्ती पहुंचे पंकज चौधरी का विपक्ष पर हमला; कहा- देश में अराजकता पैदा करना चाहती है कांग्रेस

बस्ती पहुंचे पंकज चौधरी का कांग्रेस पर हमला. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बस्ती: भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का बस्ती दौरा महत्वपूर्ण रहा. वह पहले भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री हरीश द्विवेदी के आवास पहुंचे, जहां हरीश द्विवेदी की दिवंगत माता के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए. शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं. इसके बाद उन्होंने विपक्षी दलों, विशेषकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर सियासी तीर चलाए.

पंकज चौधरी ने कांग्रेस पर युवाओं के हितों की अनदेखी करने का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि देश में राजनीतिक अस्थिरता और अराजकता का माहौल पैदा करने की साजिश रची जा रही है. वहीं, दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश में गन्ना मूल्य और किसानों के मुद्दों को लेकर विपक्ष की ओर से लगातार आ रहे बयानों पर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार के कामकाज का हवाला देते हुए करारा जवाब दिया.