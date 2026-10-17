बस्ती पहुंचे पंकज चौधरी का विपक्ष पर हमला; कहा- देश में अराजकता पैदा करना चाहती है कांग्रेस
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे बस्ती, कांग्रेस प्रोटेस्ट को बताया अराजक!
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 10:47 AM IST
बस्ती: भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का बस्ती दौरा महत्वपूर्ण रहा. वह पहले भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री हरीश द्विवेदी के आवास पहुंचे, जहां हरीश द्विवेदी की दिवंगत माता के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए. शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं. इसके बाद उन्होंने विपक्षी दलों, विशेषकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर सियासी तीर चलाए.
पंकज चौधरी ने कांग्रेस पर युवाओं के हितों की अनदेखी करने का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि देश में राजनीतिक अस्थिरता और अराजकता का माहौल पैदा करने की साजिश रची जा रही है. वहीं, दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश में गन्ना मूल्य और किसानों के मुद्दों को लेकर विपक्ष की ओर से लगातार आ रहे बयानों पर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार के कामकाज का हवाला देते हुए करारा जवाब दिया.
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिया और कहा कि कांग्रेस का इतिहास और वर्तमान दोनों ही युवाओं के हितों के खिलाफ रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस नेताओं की हालिया प्रेस कांफ्रेंस से यह बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि उनका मकसद जनहित नहीं बल्कि देश में असंतोष पैदा करना है. जनता इन सब चालों को बहुत अच्छी तरह समझ रही है और समय आने पर इन्हें करारा जवाब देगी.
गन्ना किसानों को लेकर अखिलेश यादव के बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव आ गए हैं, वादा कोई भी कर सकता है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समय-समय पर गन्ना किसानों के हित में फैसले लेकर दिखा दिया है. इसका सीधा लाभ प्रदेश के अन्नदाता को मिल रहा है.
उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से किसानों के विकास और समृद्धि के लिए समर्पित है और विपक्षी नेताओं के पास सरकार की उपलब्धियों के खिलाफ कहने के लिए कुछ भी ठोस नहीं बचा है.
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