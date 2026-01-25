सरकारी खर्चे पर सैर के लिए सीएम गए हैं विदेश, झारखंड में मौजूद उद्योगों को तो नहीं मिल पा रहा बिजली-पानी और सुरक्षा! जानें, किसने कही ये बात
दुमका में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने सीएम के विदेश दौरे पर तंज कसा है.
Published : January 25, 2026 at 6:26 PM IST
दुमका/जामताड़ाः झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष आदित्य साहू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश दौरे पर निशाना साधा है. दुमका में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने विदेश दौरे पर तंज कसा है और कई बातों का जिक्र किया.
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस राज्य में पहले से जो उद्योग-धंधे मौजूद हैं, उसको तो सीएम बिजली, पानी, सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं और कहते हैं कि वे विदेश उद्योग धंधे लाने गए हैं. जबकि हेमंत सोरेन सरकारी खजाने और जनता के पैसे से सैर सपाटे के लिए विदेश गए हैं. क्योंकि अगर उनका इरादा इंडस्ट्रीज को बढ़ाने का होता तो मंत्री को भी लेकर जाते हैं पर वे किसके साथ गए हैं यह सभी को पता है.
आगे आदित्य साहू ने कहा कि अगर टाटा कंपनी से समझौता करना था तो इसके लिए दूसरे देश जाने की क्या जरूरत थी, कंपनी को रांची बुलाकर भी यह काम हो जाता. यहां जनता बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रही है और मुख्यमंत्री विदेश घूम रहे हैं. आदित्य साहू ने चुनौती देते हुए कहा कि हमलोग भी देखते हैं कि वे वहां से क्या-क्या लेकर आते हैं. आज रविवार को शहर के इंडोर स्टेडियम में भारतीय जनता पार्टी की दुमका जिला इकाई के द्वारा नये प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत में एक समारोह आयोजन किया गया. जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया.
'झारखंड में कानून व्यवस्था ध्वस्त, राज्य जंगलराज की ओर अग्रसर'
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने झारखंड में कानून व्यवस्था को ध्वस्त बताया. उन्होंने कहा कि आज एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए राज्य में हिंसा फैलाई जा रही है. सरस्वती पूजा के दौरान भी लोगों पर हमला किया गया. देवघर के मधुपुर में धार्मिक स्थल बना रहे लोगों को पीटा गया और उसके बाद उन पर मुकदमा भी दायर किया गया. आज महिलाएं-बच्चे कोई भी सुरक्षित नहीं है. आखिरकार यह सब किसके इशारे पर हो रहा है.
आदित्य साहू ने कहा कि अब तो अपहरण का भी खेल खेला जा रहा है. झारखंड निर्माण के पहले लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति थी, उसी तरह आज झारखंड जंगल राज्य बनने की ओर अग्रसर है. उन्होंने अधिकारियों को भी चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार आती जाती रहेगी, आप एकतरफा कार्रवाई न करें. अगर परिस्थितियों ऐसी ही रही तो भाजपा सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी और इसकी सारी जिम्मेदारी हेमंत सरकार की होगी. उन्होंने कहा कि इस राज्य की जनता सब कुछ देख रही है और आने वाले दिनों में यहां भाजपा की सरकार बनेगी
'भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी'
प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने इंडोर स्टेडियम में अपने संबोधन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है. यहां बूथ लेबल के कार्यकर्ता को भी पार्टी ऊंचे पद पर आसीन करती है, आप मन लगाकर काम करें. यह कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं है, जहां संगठन सोरेन परिवार के ही इर्द-गिर्द घूमता है. उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से भी यह आह्वान किया कि आप सभी हेमंत सरकार की विफलताओं की जानकारी जनता को दें और जहां कहीं भी गलत होता नजर आए तो आंदोलन का रास्ता अख्तियार करें.
'पश्चिम बंगाल में बनेगी बीजेपी की सरकार'
आदित्य साहू ने कहा कि आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसमें भाजपा की सरकार बनी तय है. झारखंड से भी भाजपा के कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में जाकर पार्टी के पक्ष में काम करेंगे.
जामताड़ा में भाजपा द्वारा जी-राम-जी को लेकर चौपाल
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य कुमार साहू के जामताड़ा पहुंचाने पर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार अभिनंदन और स्वागत किया गया. जिला के फतेहपुर प्रखंड में विकसित भारत रोजगार व आजीविका गारंटी मिशन-ग्रामीण (VB-G RAM-G) योजना को लेकर एक चौपाल कार्यक्रम का आयोजन हुआ. जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए. प्रदेश अध्यक्ष आदित्य कुमार साहू ने केंद्र की योजना वीबी-जी राम-जी योजना की खूबियों के बारे में बताया.
इस दौरान उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति ने गरीबी देखी है वही गरीब के लिए सोच सकता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माता-पिता गरीब थे. इसलिए प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी गरीबों के लिए सोचने लगे. जी-राम जी में 100 दिन के बदले 125 दिन का काम मिलेगा, अगर काम नहीं मिला तो भत्ता दिया जाएगा. प्रत्येक योजना का जियो टैगिंग किया जाएगा, एआई टैगिंग की जाएगी ताकि योजना के बारे में वास्तविक स्थिति पता चल सके. यही नहीं धान रोपनी तथा धान के समय खेती के लिए 2 महीने की छुट्टी मिलेगी ताकि किसान खेती कर सके. यह कानून गरीब भाई बहनों के लिए लाया गया है.
विपक्ष पर लोगों को गुमराह करने का आरोप
जामताड़ा में मीडिया से वार्ता करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य कुमार साहू ने विपक्षी दलों पर जी-राम जी योजना को लेकर आम जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि विरोधी पार्टी ने सिर्फ भ्रष्टाचार करने का ही काम किया है और आज इसे लेकर पब्लिक में गुमराह कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा के सांसद विधायक और कार्यकर्ता आम जनता के बीच इस योजना को लेकर बताने के लिए जा रहे हैं और काम कर रहे हैं.
इसे भी पढे़ं- भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का सरकार पर निशाना, कहा- झारखंड में अपहरण का दौर चल रहा
इसे भी पढे़ं- गिरिडीह में गरजे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, कहा- प्रभु श्री राम का नाम आते ही सूखने लगता है कांग्रेसियों का चेहरा
इसे भी पढे़ं- भोले बाबा की शरण में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष, आदित्य साहू ने बासुकीनाथ और बाबा बैद्यनाथ धाम में की पूजा