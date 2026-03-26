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हजारीबाग में नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में राज्य सरकार पर बरसे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, कहा- राज्य में असुरक्षित हैं बहन-बेटियां

हजारीबाग की घटना को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है.

Aditya Sahu targeted Hemant
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 26, 2026 at 8:10 PM IST

3 Min Read
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रांचीः हजारीबाग के बिष्णुगढ़ प्रखंड में 12 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में भाजपा ने राज्य में गिरती कानून-व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने घटना की भर्त्सना की है और दोषियों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग की है. उन्होंने कहा कि वे कल 27 मार्च को 11 बजे बिष्णुगढ़ जाकर पीड़ित परिजनों से मुलाकात करेंगे.

मीडिया से बातचीत में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि हजारीबाग जिले के बिष्णुगढ़ प्रखंड में 12 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी और उसकी निर्मम हत्या ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है. यह सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि कानून-व्यवस्था की विफलता और सरकार की संवेदनहीनता का जीता-जागता उदाहरण है. उन्होंने कहा कि नवरात्र का पवित्र त्योहार चल रहा है. घरों में बेटियों की पूजा हो रही है. ऐसे में एक बेटी के साथ ऐसा कुकृत्य यह बताता है कि अपराधियों में पुलिस प्रशासन का भय नहीं है. अपराधी बेखौफ हैं और पुलिस प्रशासन मस्त है.

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाएं यह सवाल खड़ा कर रही हैं कि आखिर सरकार किस बात का इंतजार कर रही है? क्या निर्दोषों की जान यूं ही जाती रहेगी और प्रशासन मूकदर्शक बना रहेगा? आदित्य साहू ने कहा कि इस हृदयविदारक घटना की जितनी भी निंदा की जाए वह कम है. इस घटना ने राज्य को फिर से कलंकित किया है.

दोषियों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने राज्य सरकार से दोषियों को अविलंब गिरफ्तार कर कठोरतम सजा देने की मांग की है. साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को जवाब देना होगा कि आखिर प्रदेश में कानून का राज कब स्थापित होगा? उन्होंने कहा कि जब से कांग्रेस के समर्थन से राज्य में जेएमएम की सरकार बनी है, तब से कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है या यूं कहें कि जंगलराज जैसी स्थिति है. हालत यह है कि बेटी-बहू का आबरू बचाना मुश्किल हो गया है. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पीड़ित परिवार के परिजनों से मुलाकात के बाद आगे का कदम उठाने के लिए निर्णय लेगी.

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