MMDR संशोधन बिल के खिलाफ आंदोलन पर आदित्य साहू ने साधा निशाना, कहा- काली कमाई बंद होने के कारण हो रही कांग्रेस को छटपटाहट
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने MMDR संशोधन बिल के खिलाफ़ हो रहे विरोध को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है. रिपोर्ट -भुवन किशोर झा.
Published : August 27, 2026 at 7:28 PM IST
रांची : MMDR संशोधन अधिनियम पर सियासत जारी है. कांग्रेस के आंदोलन पर बीजेपी ने आपत्ति जताते हुए जमकर निशाना साधा है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने प्रदेश कार्यालय में मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि MMDR संशोधन अधिनियम पर कांग्रेस का विरोध बेतुका और बेबुनियाद है. यह केवल देश को गुमराह करने एवं असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की साजिश है.
उन्होंने कांग्रेस को मुद्दाविहीन पार्टी बताते हुए कहा कि मुद्दों को भटकाना इनकी पुरानी फितरत रही है. आदित्य साहू ने कहा कि लोकतंत्र, लोकलाज से चलता है लेकिन कांग्रेस पार्टी लोकलाज को पूरी तरह धोकर पी गई है. कांग्रेस द्वारा बार-बार जनता को गुमराह करना, अच्छे कानून, अच्छी बातों को तोड़ मरोड़ कर रखना, लोगों को बरगलाना कांग्रेस के स्वभाव में शामिल है.
उन्होंने कहा कि MMDR संशोधन अधिनियम का पूरे देश में कहीं कोई विरोध नहीं हो रहा है. कांग्रेस शासित प्रदेशों में भी इसका कहीं कोई विरोध नहीं है, लेकिन झारखंड में इस अधिनियम के नाम पर कांग्रेस केवल गुमराह करने का काम कर रही है.
'कांग्रेस ने झारखंड को बना रखा है एटीएम'
आदित्य साहू ने हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने झारखंड को एटीएम बनाकर रखा है और आवश्यकता अनुसार इस एटीएम का उपयोग करके राज्य को लूट रही है. कांग्रेस इस अधिनियम का विरोध सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि कोयले से आने वाली उनकी काली कमाई बंद होने वाली है. यह सब इसी की छटपटाहट है. जीवन भर कांग्रेस ने देश को लूटने काम किया है, वह स्वभाव आज भी कायम है.
उन्होंने कहा कि कांग्रेस विभिन्न जिलों में कार्यक्रम करके लोगों को गुमराह कर रही है. इनकी बातों को जनता अब गंभीरता से नहीं लेती है, इनके कार्यकाल को जनता ने काफी करीब से देखा है. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर इनके मंसूबों को नाकाम करने का काम करेंगे. जनता को भ्रमित करने का इनको करारा जवाब मिलेगा.
उन्होंने कहा कि जब झारखंड के उद्यमी को पड़ोसी राज्यों से सस्ते दर पर कोयला और आयरन ओर मिल रहा है तो झारखंड में उत्पादित महंगा कोयला ये लोग क्यों खरीदेंगे. झारखंड सरकार ने सेस के नाम पर लूट मचाकर रखी है, आयरन ओर में 600 और कोयला में 450 रुपए प्रति टन की दर से सेस वसूला जा रहा है. पड़ोसी राज्यों में काफी कम सेस है, फिर झारखंड में इतनी अधिक क्यों?
'काफी बड़े पैमाने पर हो रही कोयले की चोरी'
उन्होंने बीसीसीएल का उदाहरण देते हुए कहा कि इस सिलसिले में केंद्रीय कोयला मंत्री से उनकी हाल में मुलाकात हुई तो केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बीसीसीएल की हालत काफी बिगाड़कर रखी गई है, काफी बड़े पैमाने पर चोरी हो रही है. राज्य सरकार के संरक्षण में यहां पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से सब खेल हो रहा है. आज स्थिति यह है कि अगर केंद्र सरकार बीसीसीएल को पैसा नहीं दे तो इनके कर्मचारियों के वेतन पर भी लाले पड़ जाएंगे. इनका भुगतान भी वहां के राजस्व से नहीं होने वाला है.
आदित्य साहू ने कहा कि जिस प्रकार गृह मंत्रालय द्वारा बीसीसीएल पर सीआईएसएफ जवानों को तैनात कर चोरी पर लगाम लगवाया गया है, इसी प्रकार चतरा, लातेहार, दुमका, गोड्डा आदि जिलों में भी इनकी तैनाती कर राज्य की खनिज संपदाओं को बचाने का आग्रह हमने गृह मंत्री से किया है.
उन्होंने कहा कि आंदोलनों को बेचने-खरीदने, मुद्दों को डायवर्ट करने का कांग्रेस का इतिहास पुराना है. यह वही कांग्रेस है जब अलग झारखंड आंदोलन चरम सीमा पर थी, इसी कांग्रेस ने आंदोलन को खरीदने काम किया. अगर कांग्रेस के पास लोकलाज होती तो उसी समय राज्य अलग हो गया होता.
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