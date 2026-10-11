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बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू का दावा- झारखंड में कोयले की अवैध तस्करी को मिल रहा बढ़ावा

आदित्य साहू के साथ मौजूद कार्यकर्ता ( ETV BHARAT )

धनबाद: भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू शनिवार को अपने निजी कार्यक्रम के तहत निरसा पहुंचे. जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें बुके एवं अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया. मौके पर प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने झारखंड की मौजूदा स्थिति को लेकर झामुमो-कांग्रेस गठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साधा.

उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में झामुमो-कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है. सरकार सड़क के छोटे-छोटे गड्ढों को भरने तक में असमर्थ है. उन्होंने कोयला, बालू और बिजली से जुड़ी समस्याओं को भी राज्य सरकार की विफलता बताया.