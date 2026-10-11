बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू का दावा- झारखंड में कोयले की अवैध तस्करी को मिल रहा बढ़ावा
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने झारखंड सरकार पर कोयले पर अधिक सेस लगाने का लगाया आरोप लगाया है.
Published : October 11, 2026 at 11:31 AM IST
धनबाद: भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू शनिवार को अपने निजी कार्यक्रम के तहत निरसा पहुंचे. जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें बुके एवं अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया. मौके पर प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने झारखंड की मौजूदा स्थिति को लेकर झामुमो-कांग्रेस गठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साधा.
उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में झामुमो-कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है. सरकार सड़क के छोटे-छोटे गड्ढों को भरने तक में असमर्थ है. उन्होंने कोयला, बालू और बिजली से जुड़ी समस्याओं को भी राज्य सरकार की विफलता बताया.
कोयले पर अधिक सेस लगाने का लगाया आरोप
आदित्य साहू ने कोयले पर लगने वाले सेस का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जहां देश के अन्य राज्यों में कोयले पर 22 रुपये 50 पैसे तक सेस लिया जा रहा है, वहीं झारखंड में कोयले पर 450 रुपये और लौह अयस्क पर 600 रुपये सेस लगाए जाने की बात सामने आ रही है.
उन्होंने दावा किया कि अधिक सेस के कारण राज्य में कोयले की बिक्री प्रभावित हो रही है और स्थानीय उद्यमियों को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए दूसरे राज्यों से कोयला मंगाना पड़ रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि इस व्यवस्था से कोयले की अवैध तस्करी को बढ़ावा मिल रहा है. हालांकि, प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व में सीआईएसएफ की तैनाती से कोयला चोरी पर कुछ हद तक अंकुश लगा है.
केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र
प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य की मौजूदा स्थिति के लिए झामुमो-कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया. वहीं, केंद्र की भाजपा सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से लोगों को लाभ मिल रहा है और गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं. इस दौरान निरसा के पूर्व विधायक अपर्णा सेनगुप्ता सहित भाजपा के कई नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे.
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