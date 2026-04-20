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हजारीबाग में आदित्य साहू ने साधा निशाना, कहा- नारी सशक्तिकरण के खिलाफ है कांग्रेस

हजारीबाग में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी नारी सशक्तिकरण के खिलाफ है.

BJP PC IN HAZARIBAG
पीसी करते बीेजेपी प्रदेश अध्यक्ष (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 20, 2026 at 8:38 PM IST

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हजारीबाग: संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन पारित नहीं होने पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस, झामुमो समेत उसके सहयोगियों को महिला विरोधी बताया. हजारीबाग पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भाजपा आक्रोश पदयात्रा निकालकर विपक्ष को करारा जवाब देने जा रही है.

प्रदेश बीजेपी ने झारखंड में कांग्रेस, झामुमो और अन्य विपक्षी दलों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया है. हजारीबाग पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने बताया कि 25 अप्रैल को मोरहाबादी मैदान में कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया जाएगा. एक विशाल जन आक्रोश रैली रांची में निकाली जाएगी. जिसका उद्देश्य लोगों को बताना है कि किस तरह से महिलाओं के हक का हनन विपक्ष ने किया है.

पीसी में विपक्ष पर हमला बोलते प्रदेश अध्यक्ष और विधायक (ईटीवी भारत)

25 से 31 अप्रैल तक प्रत्येक मंडल में पदयात्रा करेंगे: आदित्य साहू

आदित्य साहू ने कहा कि झारखंड में 595 मंडल है. प्रत्येक मंडल में 25 से 31 अप्रैल के बीच पदयात्रा करते हुए कांग्रेस का पुतला दहन किया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि यह दुर्भाग्य की बात है कि महिलाओं को उनका अधिकार देने से रोका गया है. आने वाले समय में जब समय अनुकूल होगा महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण केंद्र की सरकार देगी. जिससे महिलाओं की भागीदारी राजनीति में सुनिश्चित होगी और वे नीति बनाने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

झारखंड सरकार आदिवासी विरोधी है: आदित्य साहू

आदित्य साहू ने इस दौरान राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार आदिवासी विरोधी है. आदिवासियों के साथ राज्य में अन्याय हो रहा है. पूरी सरकार ने असम में एक महीना तक जाकर सैर सपाटा किया. जहां हेलीकॉप्टर लैंड नहीं हो सकता था, वहां यह भ्रम फैला दिया गया कि सरकार ने रोका है. ऑडियो बनाकर वायरल कर दिया गया. झारखंड का पैसा बंगाल में बहाया जा रहा है.

आदित्य साहू ने कहा कि जब भी भाजपा की सरकार बनी है तो झारखंड में ऐसा नहीं हुआ है. वहीं उन्होंने इस दौरान लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवालिया निशान खड़ा किया. प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि खुलेआम हत्या हो रही है. ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल पूरे राज्य भर में खेला जा रहा है. इस राज्य में अराजकता की स्थिति है. वर्तमान सरकार को जनता जवाब देगी.

विपक्ष की भूमिका निंदनीय है: नीरा यादव

कोडरमा विधायक नीरा यादव ने कहा विपक्ष ने जो भूमिका दिखाने का काम किया है, वह निंदनीय है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोगों को कहना चाहेंगे कि महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और जब निर्णय की बात आती है तो उनकी संकीर्ण मानसिकता और उनका स्वार्थ देखने को मिलता है. नीरा यादव ने कहा कि विपक्ष की भूमिका महिला सशक्तिकरण के मामले में बेहद असंवेदनशील है.

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