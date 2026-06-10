विधानसभा में कांग्रेस नेताओं के प्रदर्शन को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने बताया गुंडई, लगाया ये आरोप
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने विधानसभा में कांग्रेस नेताओं के प्रदर्शन को गुंडई बताया और कहा कांग्रेस चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करना चाहती है.
Published : June 10, 2026 at 2:43 PM IST
रांची: झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए जारी चुनावी प्रक्रिया में बुधवार सुबह से ही राजनीति गरमाई हुई रही. एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी का नामांकन रद्द करने की मांग को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने झारखंड विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन किया.
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कांग्रेस के इस प्रदर्शन को गुंडई करार दिया और चेतावनी दी कि अगर कांग्रेस ने संवैधानिक प्रक्रिया को दबाव बनाकर प्रभावित करने की कोशिश की तो भाजपा के कार्यकर्ता उनको उसी तरह का जवाब देने को मजबूर होंगे.
भाजपा के प्रदेश कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन कर प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि सुबह से ही कांग्रेस के नेता, विधायक, मंत्री संवैधानिक प्रक्रियाओं को बाधित करने की कोशिश में लगे हैं. आदित्य साहू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को संवैधानिक प्रक्रिया पर विश्वास ही नहीं है.
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने विधानसभा अध्यक्ष से मांग की है कि वह संवैधानिक कार्यों में बाधा पहुंचाने वाले कांग्रेस के नेताओं पर प्राथमिकी दर्ज कराएं. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि झारखंड विधानसभा के बाहर कांग्रेस के नेताओं के प्रदर्शन की खबर के बाद भाजपा के भी कार्यकर्ता और नेता वहां पहुंचें हैं, लेकिन उन्हें गेट पर ही रोक दिया गया है. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अपनी संभावित हार सामने देखकर कांग्रेस के नेता बेचैन हो गए हैं.
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