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दिल्ली प्रोटेस्ट पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का तंज, कहा- राष्ट्र विरोधी शक्तियां कर रही हैं विरोध प्रदर्शन

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ( ETV BHARAT )

गिरिडीह: भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने एसआईआर और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ दिल्ली में हो रहे प्रदर्शन पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. आदित्य साहू ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को देश विरोधी शक्ति करार दिया है. साथ ही उन्होंने कांग्रेस को राष्ट्र विरोधी भी बताया.

गिरिडीह में पत्रकारों से बात करते हुए आदित्य साहू ने कहा कि एसआईआर में अवैध रूप से रह रहे लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाने की प्रक्रिया चल रही है और इसी वजह से कांग्रेस व झामुमो इसका विरोध कर रहे हैं. आदित्य साहू ने दावा किया कि ऐसे लोग इन दलों के वोटर हैं, इसलिए दोनों पार्टियां परेशान हैं.