धनबाद दौरे पर भाजपा प्रदेश अध्यक्षः संजीव कुमार अग्रवाल की जीत पर जताया भरोसा, बागियों को दी चेतावनी

धनबादः नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी माहौल लगातार गरमाता जा रहा है. इसी क्रम में धनबाद पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने भाजपा समर्थित मेयर प्रत्याशी संजीव कुमार अग्रवाल की जीत का भरोसा जताया. उन्होंने कहा कि धनबाद की जनता विकास, पारदर्शिता और भ्रष्टाचारमुक्त व्यवस्था चाहती है और इसी सोच के साथ वह भाजपा समर्थित उम्मीदवार को समर्थन देगी.

धनबाद के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र स्थित धोवाटांड़ कार्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान आदित्य साहू ने पार्टी अनुशासन पर भी सख्त रुख दिखाया. उन्होंने कहा कि जो नेता पार्टी लाइन से हटकर काम कर रहे हैं, उन्हें शो-कॉज नोटिस जारी किया गया है. पार्टी की अनुशासन समिति पूरे मामले पर नजर रखे हुए है और किसी भी तरह की अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बयान (ETV Bharat)

राज्य की झारखंड मुक्ति मोर्चा-कांग्रेस गठबंधन सरकार पर हमला बोलते हुए साहू ने कहा कि वर्तमान सरकार भय और दबाव की राजनीति कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि एक सोची-समझी रणनीति के तहत नगर निकाय चुनाव को दलीय आधार पर न कराकर गैर-दलीय आधार पर कराने का निर्णय लिया गया. उनका कहना था कि भाजपा के आंदोलन और दबाव के बाद ही सरकार को चुनाव कराने का फैसला लेना पड़ा.