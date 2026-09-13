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भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा- कार्य के प्रति समर्पित थे दिवंगत मंत्री सुदिव्य, बोले हफीजुल- भुलाए नहीं जा सकते सोनू भैया

दिवंगत मंत्री सुदिव्य कुमार के परिजनों से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने मुलाकात की.

Minister Sudivya Kumar
दिवंगत मंत्री सुदिव्य कुमार के परिजनों से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने की मुलाकात (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 13, 2026 at 7:36 PM IST

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गिरिडीह: भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद आदित्य साहू रविवार को गिरिडीह पहुंचे. वे दिवंगत मंत्री सुदिव्य कुमार के आवास गए, जहां उन्होंने मंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की. इसके उपरांत उन्होंने शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर अपनी संवेदना व्यक्त की और इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाया.

मीडिया से बातचीत में आदित्य साहू ने कहा कि सुदिव्य कुमार सोनू एक ऊर्जावान और सक्रिय मंत्री थे. सार्वजनिक जीवन में उनकी सक्रियता और लोगों से जुड़ाव उनकी खास पहचान थी. कम उम्र में उनका निधन राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के लिए अपूरणीय क्षति है. उनके निधन से झारखंड ने एक कर्मठ जनप्रतिनिधि खो दिया है, जिन्हें लंबे समय तक याद किया जाएगा. इससे पहले आदित्य साहू क्षेत्र के पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी के घर गए. यहां भी उन्होंने पूर्व विधायक की पत्नी के निधन पर शोक व्यक्त किया.

दिवंगत मंत्री सुदिव्य कुमार के परिजनों से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने की मुलाकात (Etv Bharat)

कोयलांचल में श्रद्धांजलि सभा

दूसरी ओर, गिरिडीह कोयलांचल के बनियाडीह में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया. झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन द्वारा आयोजित इस सभा में मंत्री हफीजुल अंसारी के साथ राज्यसभा सांसद बैद्यनाथ राम, जेएमएम जिलाध्यक्ष संजय सिंह, पूर्व विधायक केदार हाजरा के अलावा मेयर प्रमिला मेहरा, डिप्टी मेयर सुमित कुमार, जेसीएमयू नेता हरगौरी साहू, तेजलाल मंडल समेत कई नेता मौजूद रहे.

Minister Sudivya Kumar
श्रद्धांजलि सभा (Etv Bharat)

यहां भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी. लोगों ने दिवंगत मंत्री को श्रद्धासुमन अर्पित किए. मंत्री हफीजुल ने कहा कि सुदिव्य कुमार सोनू ने कभी भी खुद को नेता नहीं बताया. वे हमेशा खुद को जेएमएम का सच्चा कार्यकर्ता ही बताते थे. वे हमेशा जनता की सेवा की बात करते थे और विकास की योजना न सिर्फ तैयार करते बल्कि उसे धरातल पर उतारने का काम भी करते थे. उनके निधन से झारखंड को अपूरणीय क्षति हुई है.

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