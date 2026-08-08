छात्रों के आंदोलन में शामिल हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, सीबीआई जांच की मांग ना मानने को बताया सरकार के मन में खोट
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू छात्रों के आंदोलन में शामिल हुए और झारखंड सरकार पर हमला बोला.
Published : August 8, 2026 at 9:01 PM IST
रांची : भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने झारखंड सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि आंदोलन कर रहे छात्रों की सीबीआई जांच की मांग को इसलिए नहीं माना जा रहा है क्योंकि सरकार के मन में खोट है.
जयपाल सिंह स्टेडियम में चल रहे छात्रों के अनशन स्थल पर उनसे मिलने पहुंचे आदित्य साहू ने इस दौरान छात्रों से बातचीत की और उनकी मांगों को जाना. आदित्य साहू के साथ भाजपा के प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी, प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही, राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा, प्रदेश प्रवक्ता अमित मंडल, मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव सहित कई बड़े भाजपा नेता शामिल थे. इससे पहले सदर अस्पताल में इलाजरत छात्र से भाजपा नेताओं ने मुलाकात की.
अनशन कर रहे छात्रों की मांग को सही बताते हुए आदित्य साहू ने कहा कि छात्रों की मांगे जायज हैं और भारतीय जनता पार्टी हर कदम पर उनके साथ खड़ी है. उन्होंने कहा कि यह सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है लेकिन यह समझ नहीं रही है कि युवा शक्ति की ताकत क्या होती है.
उन्होंने आगामी 10 तारीख को होने वाले विधानसभा घेराव में लाखों की संख्या में छात्रों के उपस्थित रहने की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार के खिलाफ युवाओं का आक्रोश बढ़ता जा रहा है और समाधान के नाम पर वार्ता के जरिए लटकाने का काम किया जा रहा है.
उन्होंने कांग्रेस पर दोहरा चरित्र का होने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके नेता दिल्ली में कुछ अलग करते हैं और झारखंड में अलग बोलते हैं. कांग्रेस नेता राहुल गांधी को छात्रों के बजाय मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए और कहनी चाहिए कि परीक्षा को रद्द कर सीबीआई से जांच हो नहीं तो हम सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे. मगर इन्हें हिम्मत नहीं है. इसी तरह से उनके मंत्री भी यहां छात्रों के बीच बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं. ऐसे में राज्य की जनता सब कुछ देख रही है और युवाओं का आक्रोश आगामी 10 अगस्त को विधानसभा घेराव के दौरान देखने को मिलेगा.
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