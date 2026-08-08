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छात्रों के आंदोलन में शामिल हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, सीबीआई जांच की मांग ना मानने को बताया सरकार के मन में खोट

रांची : भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने झारखंड सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि आंदोलन कर रहे छात्रों की सीबीआई जांच की मांग को इसलिए नहीं माना जा रहा है क्योंकि सरकार के मन में खोट है.

जयपाल सिंह स्टेडियम में चल रहे छात्रों के अनशन स्थल पर उनसे मिलने पहुंचे आदित्य साहू ने इस दौरान छात्रों से बातचीत की और उनकी मांगों को जाना. आदित्य साहू के साथ भाजपा के प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी, प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही, राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा, प्रदेश प्रवक्ता अमित मंडल, मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव सहित कई बड़े भाजपा नेता शामिल थे. इससे पहले सदर अस्पताल में इलाजरत छात्र से भाजपा नेताओं ने मुलाकात की.

छात्रों के आंदोलन में शामिल हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू (Etv Bharat)

अनशन कर रहे छात्रों की मांग को सही बताते हुए आदित्य साहू ने कहा कि छात्रों की मांगे जायज हैं और भारतीय जनता पार्टी हर कदम पर उनके साथ खड़ी है. उन्होंने कहा कि यह सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है लेकिन यह समझ नहीं रही है कि युवा शक्ति की ताकत क्या होती है.

उन्होंने आगामी 10 तारीख को होने वाले विधानसभा घेराव में लाखों की संख्या में छात्रों के उपस्थित रहने की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार के खिलाफ युवाओं का आक्रोश बढ़ता जा रहा है और समाधान के नाम पर वार्ता के जरिए लटकाने का काम किया जा रहा है.