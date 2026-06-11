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आदित्य साहू ने मोदी सरकार के 12 साल की उपलब्धियां गिनाईं, खरीद-फरोख्त के आरोपों पर कही ये बात

जमशेदपुर में आदित्य साहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई और राज्य सरकार पर निशाना साधा.

Aditya Sahu in Jamshedpur
जमशेदपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू व अन्य. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 11, 2026 at 9:19 PM IST

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जमशेदपुर: झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू गुरुवार को जमशेदपुर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाईं. साथ ही राज्यसभा चुनाव में परिमल नथवानी के समर्थन और भाजपा पर लगाए गए आरोपों का जवाब दिया. इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा

पीएम मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई

जमशेदपुर दौरे पर आए झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने सोनारी स्थित एक भवन में मीडिया से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाईं. उन्होंने बताया कि इन 12 वर्षों में देश के सभी प्रदेशों में किस तरह से योजनाएं लागू की गई हैं और कैसे आम जनता को योजनाओं का लाभ मिल रहा है.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

राज्य सरकार पर साधा निशाना

पीएम मोदी के 12 वर्ष के कार्यकाल के आंकड़ों को बताते हुए प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने झारखंड सरकार पर भी जमकर निशाना साधा. आदित्य साहू ने कहा कि केंद्र से जो अनाज राज्य की गरीब जनता के लिए भेजा जाता है, राज्य सरकार उसे भी गायब कर देती है. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गरीब जनता अपना भगवान मानती हैं.

रास चुनाव को लेकर दिया बयान

वहीं राज्यसभा चुनाव पर आदित्य साहू ने कहा कि भाजपा परिमल नथवानी को समर्थन कर रही है, लेकिन जीत के लिए भाजपा वोट नहीं खरीदती है. उन्होंने कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं के आचरण पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने चुनाव में खरीद-फरोख्त से लेकर विधानसभा में एक गरीब कर्मचारी के अपमान तक के कई ज्वलंत मुद्दों पर कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा हमेशा सिद्धांतों और उसूलों की राजनीति करती है, जबकि कांग्रेस का एकमात्र काम गरीबों का शोषण करना और सत्ता हथियाना रह गया है.

खरीद-फरोख्त की कोशिश के आरोपों का खंडन किया

आदित्य साहू ने चुनाव में खरीद-फरोख्त के लगाए जा रहे आरोपों का कड़ाई से खंडन किया. उन्होंने स्पष्ट किया कि हालिया चुनाव में भाजपा ने अपना कोई भी उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा था, बल्कि केवल समर्थन दिया है. उन्होंने कहा कि अगर भाजपा की मंशा जोड़-तोड़ या खरीद-बिक्री करने की होती, तो पार्टी अपना खुद का मजबूत उम्मीदवार जरूर उतारती.

उन्होंने अपनी पार्टी के सिद्धांतों की याद दिलाते हुए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का उदाहरण दिया. उन्होंने कहा कि महज एक वोट की कमी से उनकी सरकार गिर गई थी, लेकिन उन्होंने सत्ता बचाने के लिए कभी खरीद-फरोख्त का सहारा नहीं लिया. भाजपा के कार्यकर्ता हमेशा संवैधानिक दायरे में रहकर अपना काम करते हैं.

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