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आदित्य साहू ने मोदी सरकार के 12 साल की उपलब्धियां गिनाईं, खरीद-फरोख्त के आरोपों पर कही ये बात

जमशेदपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू व अन्य. ( फोटो-ईटीवी भारत )