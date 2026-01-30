ETV Bharat / state

नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा की सांगठनिक बैठक, पार्टी में शामिल हुए विजय सिंह गगराई

झारखंड नगर निकाय चुनावों को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने सांगठनिक बैठक की.

Jharkhand municipal elections
भाजपा की बैठक (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 30, 2026 at 10:18 PM IST

4 Min Read
रांची: भाजपा प्रदेश कार्यालय में शुक्रवार दिन भर सांगठनिक गतिविधि जोरों पर रहा. प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद आदित्य साहू ने नगर निकाय चुनाव को लेकर जहां महत्वपूर्ण सांगठनिक बैठक की. वहीं चक्रधरपुर के विजय सिंह गगराई को गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हुए भाजपा की सदस्यता दिलाई गई. प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की अध्यक्षता में हुई पार्टी की सांगठनिक बैठक में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा, एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश, प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और विधायक मौजूद रहे.

बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद आदित्य साहू ने कहा कि राज्य में होने जा रहे निकाय चुनाव का श्रेय कोर्ट की सख्ती और भाजपा का इसके लिए लगातार सड़क से सदन तक चला आंदोलन है. उन्होंने कहा कि आज राज्य के निकाय क्षेत्र में लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है. प्रशासनिक तंत्र हावी है. जनता की समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है. ऐसे में आगामी निकाय चुनाव में सेवा भाव और जन कल्याण को समर्पित राष्ट्रवादी सोच के प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए संकल्पित होने की आवश्यकता है.

उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने हार के डर से चुनाव को दलीय आधार पर नहीं कराने की घोषणा की है. राज्य सरकार ने चुनाव को बैलेट से कराने की घोषणा के साथ इसे प्रशासनिक तरीके से प्रभावित करने की साजिश रची है. उन्होंने इस साजिश को नाकाम करने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता अपने-अपने निकाय क्षेत्रों में राष्ट्रवादी सोच वाले और विकास को समर्पित प्रत्याशियों को जीत दिलाने का प्रयास करेंगे.

इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आज प्रदेश में विकास शून्यता की स्थिति है, लेकिन निकाय चुनाव में ऐसे उम्मीदवारों को जीतने की जरूरत है जो तुष्टिकरण में विश्वास नहीं करते हों, जिनकी सोच विकास को समर्पित हो और जो राज्य के निकाय क्षेत्रों को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए संकल्पित हों.

चक्रधरपुर के विजय सिंह गगराई ने ग्रहण की भाजपा की सदस्यता

भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज मिलन समारोह भी आयोजित हुआ, जिसमें चक्रधरपुर के विजय सिंह गगराई ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की. प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं सांसद आदित्य साहू ने और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने गगराई को पार्टी का पट्टा पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया. विजय सिंह गगराई के साथ सदस्यता ग्रहण करने वालों में सुशांत मंडल, हीरालाल खंडाइत, ललित ठाकुर, हारून मेलगांडी, बेसरा पूर्ति, विजय नाग, राजेंद्र मेलगांडी, रामू महतो, मार्कस गगराई, वीरसिंह हांसदा, राकेश जोंकों सहित सैकड़ों लोग शामिल हैं.

Jharkhand municipal elections
भाजपा में शामिल हुए विजय सिंह गगराई (Etv Bharat)

इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि हेमंत सरकार ने राज्य के आदिवासी, दलित, पिछड़े सभी वर्गों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है. यह सरकार विकास विरोधी सरकार है. आए दिन आदिवासी समाज के युवाओं की हत्याएं हो रही हैं, बहन-बेटियां अपमानित हो रहीं और राज्य में अपहरण एक उद्योग बन गया है.

उन्होंने कहा कि यह सरकार पूरी तरह झूठी सरकार साबित हुई है. उन्होंने कहा कि पेसा कानून के नाम पर भी हेमंत सरकार ने जनता को ठगा है. ऐसे में जनजाति समाज का मोह राज्य सरकार से भंग हो रहा है. यही वजह है कि आज भाजपा की ओर आशा भरी नजरों से जनजाति समाज देख रहा है.

इधर, भाजपा में शामिल हुए विजय सिंह गगराई ने भाजपा नेतृत्व का आभार प्रकट करते हुए कहा कि सच्चे सिपाही के रूप में पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों को वे धरातल पर उतारने केलिए संकल्पित है. उनका तन मन धन पार्टी कार्यों केलिए समर्पित है. उन्होंने कहा कि पार्टी जो जिम्मेवारी देगी उसे सहर्ष पूरा करेंगे.

