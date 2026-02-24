ETV Bharat / state

झारखंड बजट को भाजपा ने बताया दिशाहीन, प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने राज्य सरकार पर साधा निशाना

रांचीः हेमंत सरकार द्वारा पेश बजट को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद आदित्य साहू ने दिशाहीन और तथ्यहीन बताया है. भाजपा प्रदेश कार्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह बजट रंगहीन है और खुशबू विहीन है. उन्होंने कहा कि 1.58 लाख करोड़ का बजट प्रस्ताव केवल गोल-मटोल आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण है. इसमें राज्य के विकास का कोई विजन नहीं दिखाई पड़ता है.

उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा था कि जैसे वित्त मंत्री आधे मन से भाषण पढ़ रहे थे. एक बार भी मुख्यमंत्री ने मेज थपथपा कर प्रोत्साहित नहीं किया. वित्त मंत्री इसे आदर्श बजट बता रहे थे. राज्य के सभी वर्गों युवा, किसान, महिला, उद्यमी से सलाह लेकर बनाया गया बजट बता रहे थे, लेकिन वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने स्वयं कुछ दिनों पूर्व बयान दिया था कि बजट के विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं, मुझसे पदाधिकारी कुछ पूछ नहीं रहे. आदित्य साहू ने कहा कि समझ में नहीं आता कि राज्य सरकार किस दिशा में और कैसे चल रही है, जिसमें राज्य के वित्त मंत्री ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण बयान देते हैं.

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

राज्य सरकार पर आदित्य साहू ने किया कटाक्ष

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर पर राज्य सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि एक तरफ किसी के पैर पर झुकने से अच्छा अपने पैरों पर खड़ा होने की बात भी करते हैं. वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार को पानी पी-पी कर गाली देते हैं. उन्होंने कहा कि 1 लाख 36 हजार करोड़ के बकाए की बात खूब कर रहे हैं, लेकिन बार-बार पूछने के बाद भी आज तक राज्य की हेमंत सरकार नहीं बता पाई कि कब-कब का किस मद में बकाया है. आदित्य साहू ने कहा यह सरकार केवल इसे मुद्दा बनाकर अपनी नाकामियों को छुपाने का प्रयास करती है.

बाल बजट पर कही ये बात

उन्होंने कहा कि सरकार इस बजट को बाल बजट बता रही है, लेकिन राज्य के हजारों लापता बच्चों की कोई चर्चा बजट में नहीं की गई है. इसी राज्य में थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाया गया. ऐसे प्रभावित बच्चों के विषय में कोई घोषणा नहीं की गई है.

जेंडर बजट पर दिखाया आईना