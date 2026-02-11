ETV Bharat / state

झारखंड की बदहाली पर बरसे आदित्य साहू, बोले- भ्रष्टाचार और डर के साये में जी रहा प्रदेश

सरायकेला नगर पंचायत उम्मीदवार के पक्ष में भाजपा की बैठक ( ईटीवी भारत )

सरायकेला: नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी के बीच भाजपा ने सरायकेला में अपनी ताकत झोंक दी है. अध्यक्ष पद के उम्मीदवार सुमित कुमार चौधरी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदित्य साहू पहुंचे. इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सरकार पर तीखा हमला बोला है. बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि पिछले 6 वर्षों में झारखंड विकास से कोसों दूर चला गया है.



​सरकार नहीं, 'लूट का अड्डा' है गठबंधन: आदित्य साहू

आदित्य साहू ने कांग्रेस समर्थित झामुमो सरकार को घेरते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है. उन्होंने जनता के दर्द के बारे में बताया कि 'आज झारखंड की माताओं-बहनों की इज्जत सुरक्षित नहीं है. प्रतिष्ठित लोगों के घरों के बाहर अपराधी और गुंडे खुलेआम धमकी भरे पर्चे चिपका रहे हैं. पूरा प्रदेश भय के साये में जीने को मजबूर है'.

जानकारी देते बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष (ईटीवी भारत)

​जनता के पैसों का नहीं मिल रहा हिसाब

​भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि जनता की गाढ़ी कमाई के 10 हजार करोड़ रुपये का कोई हिसाब-किताब नहीं मिल रहा है. बीजेपी अध्यक्ष आदित्य साहू ने वर्तमान सरकार को 'जनविरोधी' करार देते हुए कहा कि यह सरकार युवा, महिला, किसान और व्यापारी सभी के हितों के खिलाफ काम कर रही है.

