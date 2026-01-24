गिरिडीह में गरजे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, कहा- प्रभु श्री राम का नाम आते ही सूखने लगता है कांग्रेसियों का चेहरा
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने प्रभु राम के बहाने कांग्रेस पर हमला बोला है.
Published : January 24, 2026 at 10:09 PM IST
गिरिडीह: भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है. भाजपा में परिवारवाद और वंशवाद की नितियां नहीं चलती. इन्हीं नीतियों की वजह से भाजपा अन्य राजनितिक दलों से भिन्न है. उक्त बातें भाजपा के नव मनोनीत प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने शनिवार को गिरिडीह में कही. गिरिडीह आगमन पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया. भाजपा गिरिडीह जिला कमेटी द्वारा उनके स्वागत में पपरवाटांड में एक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया.
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा हर छोटी और बड़ी बातें कार्यकर्ताओं से पूछी जाती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह संगठन के हर कार्यकर्त्ता से विचार लेते हैं, उसके बाद ही संगठन का कोई भी निर्णय लिया जाता है.
उन्होंने कहा कि इसी का नतीजा है कि नितिन नबीन जैसे युवा के हाथों राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान सौंपी गयी है और मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया है. उन्होंने कहा कि भाजपा में कार्यकर्ता ही सर्वोपरी है और हम कार्यकर्ताओं को अपना दायित्व निभाना है.
अपने सम्बोधन में वे झारखंड कि गठबंधन सरकार पर जमकर हमलावार हुए. उन्होंने कहा जब से राज्य में कांग्रेस झामुमो कि सरकार बनी है, यहां की खनिज संपदा की लूट हो रही है. अपराध नियंत्रण में नहीं है और भ्रष्टाचार अपने चरम पर है.
उन्होंने वीबी जी राम जी योजना का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार देश के मजदूर वर्ग की भलाई के लिए यह योजना लायी है. पीएम मोदी ने गरीबी देखी है, इसलिए उनकी हर योजना गरीब मजदूर के लिए कल्याणकारी होती है. मगर भगवान राम का नाम सुनते ही कांग्रेसियों का चेहरा सूखने लगता है. उन्होंने कहा मोदी जी के राज में लूट की छूट किसी को नहीं है. लूट की छूट नहीं मिलने के कारण ही कांग्रेस और झामुमो गठबंधन में बौखलाहट है.
आदित्य साहू ने कहा पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में देश की 140 करोड़ जनता को किसी ना किसी कल्याणकारी योजना से जोड़ा गया है. वीबी जी राम जी योजना के तहत केंद्र सरकार मजदूरों को 125 दिन रोजगार की गारंटी दे रही है. अगर सरकार 125 दिन रोजगार नहीं दे पायेगी तो बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया गया है. उन्होंने कार्यकर्ताओं को कहा गांव-गांव जाकर लोगों को केंद्र सरकार की इस कल्याणकारी योजना के बारे बताना है और उन्हें समझाना है ताकि वह विरोधियों के भ्रम में ना आएं.
उन्होंने कहा जब झारखंड प्रदेश में भाजपा की सरकार थी तब राज्य का विकास निरंतर हो रहा था. मगर, इस गठबंधन की सरकार में विकास की रफ्तार थम गयी है. राज्य में अराजकता का माहौल है और सांप्रदायिक ताकतों का मनोबल बढ़ा है. कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा संघर्ष का समय है और आने वाले समय में राज्य से झामुमो कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकना है.
अपने सम्बोधन में वह मंत्री सुदिव्य कुमार पर भी हमलावार हुए. उन्होंने मंत्री सुदिव्य कुमार को मंच से चेतावनी भरे लहजे में कहा भाजपा के कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमे में फसाना बंद करें अन्यथा आपको भी इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा.
कार्यक्रम में बगोदर विधायक नागेंद्र महतो, जमुआ विधायक मंजू कुमारी, गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय शाहाबादी, गांडेय के पूर्व विधायक प्रोफेसर जय प्रकाश वर्मा, भाजपा नेता सह पूर्व आईजी लक्ष्मण सिंह, महानगर जिलाध्यक्ष रंजीत कुमार राय, ग्रामीण जिलाध्यक्ष महेंद्र वर्मा, सुरेश प्रसाद साव, दिलीप वर्मा सहित काफी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे.
