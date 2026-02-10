देवघर पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, निकाय चुनाव को लेकर विपक्षियों पर किया वार
देवघर नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है.
देवघर: नगर निगम चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह एक्टिव मोड में आ चुकी है. देवघर में जिला अध्यक्ष सचिन रवानी की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक में झारखंड बीजेपी अध्यक्ष आदित्य साहू भी मौजूद रहे. उन्होंने न सिर्फ चुनावी दिशा तय की, बल्कि इशारों-इशारों में ऐसा बयान दे दिया, जो देवघर राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र बन गया है.
कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में जुट जाएं: प्रदेश अध्यक्ष
बैठक में प्रदेश अध्यक्ष का अंगवस्त्र देकर स्वागत किया गया. इसके बाद आदित्य साहू ने कार्यकर्ताओं को साफ निर्देश देते हुए कहा कि अब कोई भ्रम नहीं, कोई दोराहा नहीं. हर कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में लगकर पार्टी समर्थित प्रत्याशी रीता चौरसिया को विजयी बनाने में जुट जाए. बैठक में मौजूद पूर्व विधायक अनंत ओझा ने कार्यकर्ताओं की मेहनत पर भरोसा जताते हुए कहा कि जीत संगठन की होगी और माला पहनाने का हक भी उन्हीं को मिलेगा, जिन्होंने पसीना बहाया है. बैठक में आगे की रणनीति भी साझा की गई और चुनावी मोर्चे पर कमर कसने का संदेश दिया गया.
कुछ लोग चुनाव में दिखते हैं लेकिन काम दूसरे के लिए करते हैं: प्रदेश अध्यक्ष
निकाय चुनाव में पार्टी स्तर पर हो रहे समर्थन के बाद कार्यकर्ताओं में हो रही विरोधाभाष पर आदित्य साहू ने हमला बोला है. उन्होंने बिना किसी का नाम लिए ऐसा तीर छोड़ा कि सियासी गलियारों में खलबली मच गई. उन्होंने कहा कि कुछ लोग चुनाव में दिखते हैं, लेकिन काम किसी और के लिए करते हैं. जो लोग परोक्ष रूप से जेएमएम और कांग्रेस को मजबूत करने में लगे रहते हैं, वे कभी खुद जीत नहीं सकते.
प्रदेश अध्यक्ष का यह बयान किसके लिए था, इस पर अब देवघर के चाय-ठेलों, टॉकीज, चौक-चौराहों और राजनीतिक बैठकों में लोग अंदाजे लगा रहे हैं. कोई नाम नहीं, कोई सीधा आरोप नहीं, लेकिन संकेत इतना साफ कि हर कोई खुद को जोड़कर देखने लगा है. देवघर का चुनाव सिर्फ संगठन बनाम विपक्ष नहीं, बल्कि अनुशासन बनाम व्यक्तिवाद का हो गया है.
पार्टी लाइन बनाम व्यक्तिगत पहचान, यह देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा का यह सख्त संदेश जमीन पर कितना असर दिखाता है और देवघर की जनता किस सियासी सोच पर अपनी मुहर लगाती है. फिलहाल एक बात तय है, आदित्य साहू के एक बयान ने देवघर की राजनीति की हवा पूरी तरह बदल दी है. बता दें कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू इन दिनों नगर निकाय चुनाव के प्रचार को लेकर संथाल दौरे पर हैं.
