भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी बोले, संगठन सर्वोपरि, ऐसे होगा टिकटों का बंटवारा
बीजेपी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी बुधवार को वाराणसी पहुंचे और काशी विश्वनाथ मंदिर में हो रहे दीपोत्सव का हिस्सा बने.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 11, 2026 at 10:25 AM IST
वाराणसी: यूपी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियों अपनी तैयारी में जुट गई है. बुधवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी वाराणसी पहुंचे, जहां उनके बयान ने सियासी सर गर्मी को बढ़ा दिया. जी हां, पंकज चौधरी ने सरकार और संगठन को लेकर के बाद बयान दिया. उन्होंने कहा कि हमारे यहां संगठन ही तय करता है कि किसको क्या कार्य भार मिलेगा. बीजेपी एक संगठनात्मक पार्टी है.
दरअसल, पंकज चौधरी बुधवार को वाराणसी पहुंचे थे. जहां वह अनाथालय में बच्चों संग मुलाकात किए और इसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में हो रहे दीपोत्सव का हिस्सा बने. इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की.
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है और इसके साथ ही उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है. बनारस की भी तस्वीर बदल गई है. प्रधानमंत्री बिना किसी भेदभाव के कार्य करते हैं. यही वजह है कि पार्टी और उसका कार्य लोगों को पसंद आता है.
उन्होंने कहा कि, इसके पहले भी यूपी में दो युवाओं की जोड़ी आई थी, लेकिन उसने कुछ कमाल नहीं किया. 2024 में वह जनता को कुछ हद तक गुमराह करने में कामयाब हो गए,लेकिन जनता उनके मंसूबे को समझती है और 2027 विधानसभा चुनाव में उनका इसका परिणाम भी दिखेगा.
पीएफ फार्मूले पर दिया जवाब: पंकज चौधरी ने कहा कि वर्तमान समय में विपक्षी पार्टियां चुनावी मौसम देखकर के पीडीए का फार्मूला लेकर आई हैं, लेकिन बीजेपी सबके साथ सबके विश्वास में भरोसा रखती है. यही वजह है कि, हमारी पार्टी हमेशा से सभी लोगों को साथ लेकर चलती है, जिसका उदाहरण मैं खुद हूं. अलग-अलग राज्यों की मुख्यमंत्री को आप देख सकते हैं. हमारे यहां कैबिनेट के चेहरों को आप देख सकते हैं सांसदों को आप देख सकते हैं जो इस बात को बताते हैं कि हम सभी जातियों को वर्गों को साथ लेकर के चलने वाली पार्टी हैं.हम सबका साथ सबका विकास के साथ हम काम कर रहे है.
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