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भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी बोले, संगठन सर्वोपरि, ऐसे होगा टिकटों का बंटवारा

वाराणसी: यूपी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियों अपनी तैयारी में जुट गई है. बुधवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी वाराणसी पहुंचे, जहां उनके बयान ने सियासी सर गर्मी को बढ़ा दिया. जी हां, पंकज चौधरी ने सरकार और संगठन को लेकर के बाद बयान दिया. उन्होंने कहा कि हमारे यहां संगठन ही तय करता है कि किसको क्या कार्य भार मिलेगा. बीजेपी एक संगठनात्मक पार्टी है. दरअसल, पंकज चौधरी बुधवार को वाराणसी पहुंचे थे. जहां वह अनाथालय में बच्चों संग मुलाकात किए और इसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में हो रहे दीपोत्सव का हिस्सा बने. इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है और इसके साथ ही उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है. बनारस की भी तस्वीर बदल गई है. प्रधानमंत्री बिना किसी भेदभाव के कार्य करते हैं. यही वजह है कि पार्टी और उसका कार्य लोगों को पसंद आता है.

पंकज चौधरी बुधवार को वाराणसी पहुंचे (Video Credit: ETV Bharat)

उन्होंने 2027 विधानसभा चुनाव में टिकटों के बंटवारे पर जवाब दिया. कार्यकर्ताओं से वार्ता कर इंटरनल सर्वे करने के बाद ही टिकट दिया जाता है. कार्यकर्ताओं की मेहनत उनकी लगन देखी जाती है. उन्होंने इंडी गठबंधन के पीडीएफ फार्मूले पर भी तंज कसा.