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भाजपा का बीकानेर में मंथन: संगठन महामंत्री अजेय कुमार बोले- बूथ स्तर तक सक्रिय हो कार्यकर्ता

बीकानेर में संभाग स्तरीय बैठक में आगामी नगर निकाय एवं पंचायत राज चुनावों की तैयारियों पर भी मंथन किया गया.

BJP Divisional Level Meeting
संभाग स्तरीय बैठक का शुभारंभ करते अजेय कुमार (ETV Bharat Bikaner)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 18, 2026 at 8:44 AM IST

3 Min Read
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बीकानेर: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री (संगठन) अजेय कुमार शुक्रवार को पहली बार बीकानेर संभाग के दौरे पर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने संभाग भाजपा मुख्यालय में बीकानेर संभाग के वर्तमान एवं पूर्व पदाधिकारियों के साथ परिचयात्मक एवं संगठनात्मक बैठक ली. बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक और अधिक मजबूत बनाने, आगामी निकाय एवं पंचायत राज चुनावों की रणनीति तथा पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई. बैठक में खाद्य मंत्री सुमित गोदारा, पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़, प्रदेश उपाध्यक्ष बिहारीलाल बिश्नोई, विधायक अंशुमान सिंह भाटी, विधायक ताराचंद सारस्वत, जेठानंद व्यास सहित संभाग के विधायक, जिला पदाधिकारी, मंडल स्तर के पदाधिकारी और संगठन से जुड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे.

भाजपा के बीकानेर संभाग प्रभारी एवं प्रदेश महामंत्री मिथिलेश गौतम ने बताया कि संगठन महामंत्री की बीकानेर संभाग में यह पहली औपचारिक बैठक थी. इसलिए बैठक का प्रमुख उद्देश्य संगठन के वर्तमान और पूर्व पदाधिकारियों तथा प्रमुख कार्यकर्ताओं से परिचय करना और उनकी बातों को सुनना रहा. उन्होंने बताया कि बैठक में संगठन द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों, सदस्यता अभियान, बूथ और मंडल स्तर की संरचना, संगठन विस्तार तथा आगामी गतिविधियों को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई. साथ ही कार्यकर्ताओं के सुझाव भी लिए गए, ताकि संगठन को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके.

संभाग स्तरीय बैठक की जानकारी देते प्रदेश महामंत्री मिथिलेश गौतम (ETV Bharat Bikaner)

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निकाय और पंचायत चुनाव की रणनीति पर चर्चा: मिथिलेश गौतम ने कहा कि बैठक में आगामी नगर निकाय एवं पंचायत राज चुनावों की तैयारियों पर भी मंथन किया गया. उन्होंने कहा कि चुनावों में सफलता के लिए बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है. प्रत्येक कार्यकर्ता की राय पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है और उसी आधार पर संगठन आगे की रणनीति तय करेगा.

तबादलों के मुद्दे पर सरकार का बचाव: हाल ही में प्रदेश में हुए तबादलों के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं की पर्याप्त सुनवाई नहीं होने संबंधी सवाल पर मिथिलेश गौतम ने कहा कि सभी तबादले सरकार की निर्धारित नीति के अनुसार किए गए हैं. उन्होंने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शासनकाल में स्वयं उनकी मौजूदगी में शिक्षकों ने पैसे लेकर तबादले होने की शिकायत की थी, जबकि वर्तमान सरकार पारदर्शी नीति के आधार पर निर्णय ले रही है.

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बूथ स्तर पर सक्रियता बढ़ाने पर विशेष जोर: अजेय कुमार के बीकानेर दौरे को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला. बैठक के लिए केवल अपेक्षित पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को ही आमंत्रित किया गया था. दो अलग-अलग सत्रों में पहले पूर्व पदाधिकारियों और फिर वर्तमान पदाधिकारियों के साथ विस्तृत संवाद किया गया. बैठक के माध्यम से भाजपा ने स्पष्ट संकेत दिया कि आगामी स्थानीय निकाय एवं पंचायत राज चुनावों को देखते हुए संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक सक्रिय एवं सशक्त बनाने की दिशा में काम करना है. संगठन महामंत्री अजेय कुमार ने भी कार्यकर्ताओं से संवाद कर संगठन की मजबूती, समन्वय और बूथ स्तर पर सक्रियता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया.

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