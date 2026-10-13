'कांग्रेस में थे 'गधे घोड़े' वाले विचार, बीजेपी में आकर सुधरे', बयान पर मचा घमासान, जानिए मामला

गोदियाल ने कहा कि बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी के इस बयान की प्रतिक्रिया में सबसे मुफीद व्यक्ति कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए मथुरा दत्त जोशी हैं. उन्होंने कटाक्ष किया कि बेहतर होगा कि मथुरा दत्त जोशी के पास जाकर यह पूछा जाना चाहिए कि आप इन शब्दों में से कौन सी श्रेणी में है?

इसके आगे गणेश गोदियाल ने कहा कि वो लोग खुद ही यह बता देंगे कि उनमें से कौन सा नेता किस श्रेणी में फिट हुआ है. उन्होंने कहा कि आजकल वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए नेताओं के प्रवक्ता बने हुए हैं, इसलिए वो बिल्कुल सही बता देंगे कि कौन किस श्रेणी में है.

" वैसे तो इन हल्की बातों पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन सतारूढ़ राजनीति दल के मुख्य प्रवक्ता ने एक बात कही है. जिसमें उन्होंने कांग्रेस से आए हुए लोगों के लिए गधे घोड़े की बात कही है. इसके लिए मुफीद व्यक्ति मथुरा दत्त जोशी हैं. "- गणेश गोदियाल, प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस

"ऐसे में मथुरा दत्त से पूछना चाहिए कि आप लोगों के लिए गधे घोड़े शब्द का इस्तेमाल किया गया. आप कौन सी श्रेणी में है, वो खुद ही बता देंगे. क्योंकि, वो कांग्रेस से गए हुए हैं. जो बीजेपी में आज कल कांग्रेस से गए हुए लोगों के प्रवक्ता बने हुए हैं. वो ही बताएंगे कि वो किस श्रेणी के हैं."- गणेश गोदियाल, प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस