'कांग्रेस में थे 'गधे घोड़े' वाले विचार, बीजेपी में आकर सुधरे', बयान पर मचा घमासान, जानिए मामला
कांग्रेस से बीजेपी में शामिल नेताओं पर मनवीर चौहान बोले-कांग्रेस में थे 'गधे घोड़े' वाले विचार,बीजेपी में आकर सुधरे, गणेश गोदियाल ने दिया करारा जवाब
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 13, 2026 at 6:16 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 आहट देने जा रही है. कुछ ही महीनों के भीतर चुनाव होने हैं. ऐसे में अभी से ही जोड़ तोड़ से लेकर आरोप प्रत्यारोप और सियासी बयानबाजी शुरू हो चुकी है. इसी कड़ी में बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने ऐसा बयान दे डाला. जिस पर कांग्रेस ने उल्टा ही करारा जवाब देकर बीजेपी को लपेट दिया.
दरअसल, बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं को लेकर एक बयान दिया है. जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी में रहते हुए उनके विचार 'गधे घोड़े' जैसे वाले थे, लेकिन बीजेपी में आते ही उनके विचारों में सुधार हुआ. क्योंकि, बीजेपी विचारधारा वाला पार्टी है.
बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने अपने बयान में कहा कि,
"अगर कांग्रेस पार्टी में वो गधे घोड़े थे या फिर उनके विचार गधे घोड़ों जैसे थे. बीजेपी में आकर सबके विचार सुधर जाते हैं. बीजेपी एक विचार आधारित पार्टी है. यहां पर आकर सबके विचार अच्छे हो जाते हैं. जबकि, कांग्रेस में जाकर लूले और लंगड़े विचार हो सकते हैं."- मनवीर चौहान, प्रदेश मीडिया प्रभारी, बीजेपी
मनवीर चौहान के बयान पर गणेश गोदियाल ने दी तीखी प्रतिक्रिया: वहीं, बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान के 'गधे-घोड़े' बयान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. हालांकि, उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के रूप में इन हल्की बातों का वो जवाब देना मुनासिब नहीं समझते हैं, लेकिन जब एक राजनीतिक सत्ता रूढ़ दल के मुख्य प्रवक्ता ने ऐसी बात बोली है, तो इसका जवाब वो जरूर देना चाहेंगे.
गोदियाल ने कहा कि बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी के इस बयान की प्रतिक्रिया में सबसे मुफीद व्यक्ति कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए मथुरा दत्त जोशी हैं. उन्होंने कटाक्ष किया कि बेहतर होगा कि मथुरा दत्त जोशी के पास जाकर यह पूछा जाना चाहिए कि आप इन शब्दों में से कौन सी श्रेणी में है?
इसके आगे गणेश गोदियाल ने कहा कि वो लोग खुद ही यह बता देंगे कि उनमें से कौन सा नेता किस श्रेणी में फिट हुआ है. उन्होंने कहा कि आजकल वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए नेताओं के प्रवक्ता बने हुए हैं, इसलिए वो बिल्कुल सही बता देंगे कि कौन किस श्रेणी में है.
"वैसे तो इन हल्की बातों पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन सतारूढ़ राजनीति दल के मुख्य प्रवक्ता ने एक बात कही है. जिसमें उन्होंने कांग्रेस से आए हुए लोगों के लिए गधे घोड़े की बात कही है. इसके लिए मुफीद व्यक्ति मथुरा दत्त जोशी हैं."- गणेश गोदियाल, प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस
"ऐसे में मथुरा दत्त से पूछना चाहिए कि आप लोगों के लिए गधे घोड़े शब्द का इस्तेमाल किया गया. आप कौन सी श्रेणी में है, वो खुद ही बता देंगे. क्योंकि, वो कांग्रेस से गए हुए हैं. जो बीजेपी में आज कल कांग्रेस से गए हुए लोगों के प्रवक्ता बने हुए हैं. वो ही बताएंगे कि वो किस श्रेणी के हैं."- गणेश गोदियाल, प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस
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