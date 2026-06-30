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हरिद्वार DCWCS चुनाव में बवाल, BJP प्रदेश मीडिया सह संयोजक से मारपीट का आरोप, दोनों पक्षों ने दी तहरीर

हरिद्वार DCWCS चुनाव में बवाल ( Concept Image ETV Bharat )

हरिद्वार: थोक केंद्रीय सहकारी उपभोक्ता भंडार समिति (District Wholesale Cooperative Consumer Stores) की प्रबंध कमेटी के चुनाव परिणामों के वोटों की गिनती से पहले सोमवार को बड़ा विवाद खड़ा हो गया. भाजपा के प्रदेश मीडिया सह संयोजक विकास तिवारी ने कुछ लोगों पर लाठी डंडों और धारदार हथियारों से हमला करने का गंभीर आरोप लगाया है. वहीं चुनाव लड़ रहे सुशील चौधरी ने भी विकास तिवारी पर वोट डालने जा रही एक महिला के साथ मारपीट एवं अपने पक्ष में वोट डालने का दबाव बनाने का आरोप लगाया. दोनों पक्षों ने घटना को लेकर नगर कोतवाली में तहरीर दी और कार्रवाई की मांग की. थोक केंद्रीय सहकारी उपभोक्ता भंडार समिति चुनाव में बवाल: पुलिस के मुताबिक लुधियाना धर्मशाला निवासी भाजपा के प्रदेश मीडिया सह संयोजक विकास तिवारी ने पुलिस को लिखित शिकायत देकर आरोप है लगाया कि वह माया देवी मंदिर मार्ग से महिला इंटर कॉलेज की ओर जा रहे थे. तभी पहले से घात लगाए भगवानपुर निवासी सुशील चौधरी, उनके भतीजे शिवम कुमार समेत करीब 15 लोगों ने उन पर हमला कर दिया. इस दौरान मौके पर अफरा-तफरी मच गई. पीआरडी जवानों और पुलिसकर्मियों के पहुंचने पर आरोपी मौके से दो वाहनों में फरार हो गए. तिवारी ने पुलिस को वाहनों के नंबर भी सौंपे हैं. वहीं केंद्रीय उपभोक्ता भंडार की प्रबंध कमेटी के चुनाव लड़ रहे दूसरे पक्ष ने भी लिखित शिकायत दी. शिकायती पत्र (ETV Bharat)