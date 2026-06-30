हरिद्वार DCWCS चुनाव में बवाल, BJP प्रदेश मीडिया सह संयोजक से मारपीट का आरोप, दोनों पक्षों ने दी तहरीर
भाजपा के प्रदेश मीडिया सह संयोजक विकास तिवारी ने पुलिस को लिखित शिकायत देकर मारपीट का आरोप लगाया है
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 30, 2026 at 8:41 AM IST
हरिद्वार: थोक केंद्रीय सहकारी उपभोक्ता भंडार समिति (District Wholesale Cooperative Consumer Stores) की प्रबंध कमेटी के चुनाव परिणामों के वोटों की गिनती से पहले सोमवार को बड़ा विवाद खड़ा हो गया. भाजपा के प्रदेश मीडिया सह संयोजक विकास तिवारी ने कुछ लोगों पर लाठी डंडों और धारदार हथियारों से हमला करने का गंभीर आरोप लगाया है. वहीं चुनाव लड़ रहे सुशील चौधरी ने भी विकास तिवारी पर वोट डालने जा रही एक महिला के साथ मारपीट एवं अपने पक्ष में वोट डालने का दबाव बनाने का आरोप लगाया. दोनों पक्षों ने घटना को लेकर नगर कोतवाली में तहरीर दी और कार्रवाई की मांग की.
थोक केंद्रीय सहकारी उपभोक्ता भंडार समिति चुनाव में बवाल: पुलिस के मुताबिक लुधियाना धर्मशाला निवासी भाजपा के प्रदेश मीडिया सह संयोजक विकास तिवारी ने पुलिस को लिखित शिकायत देकर आरोप है लगाया कि वह माया देवी मंदिर मार्ग से महिला इंटर कॉलेज की ओर जा रहे थे. तभी पहले से घात लगाए भगवानपुर निवासी सुशील चौधरी, उनके भतीजे शिवम कुमार समेत करीब 15 लोगों ने उन पर हमला कर दिया. इस दौरान मौके पर अफरा-तफरी मच गई. पीआरडी जवानों और पुलिसकर्मियों के पहुंचने पर आरोपी मौके से दो वाहनों में फरार हो गए. तिवारी ने पुलिस को वाहनों के नंबर भी सौंपे हैं. वहीं केंद्रीय उपभोक्ता भंडार की प्रबंध कमेटी के चुनाव लड़ रहे दूसरे पक्ष ने भी लिखित शिकायत दी.
भाजपा के प्रदेश मीडिया सह संयोजक से मारपीट का आरोप: हरिद्वार में केंद्रीय उपभोक्ता भंडार की प्रबंध कमेटी के चुनाव में भाजपा के प्रदेश मीडिया सह संयोजक के साथ मारपीट के प्रकरण में दूसरे पक्ष ने भी पुलिस को लिखित शिकायत देकर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया. पुलिस को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की. सुशील चौधरी ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि सोमवार को वो, सोमवार दोपहर करीब 12 बजे आनंदमयी सेवा सदन स्कूल में महिला मतदाता पूनम देवी को वोट डलवाने के लिए लेकर जा रहे थे. रास्ते में विकास तिवारी, मगन सिंह और संदीप ने महिला पूनम देवी के साथ मारपीट की. इतना ही नहीं आरोपियों ने महिला के साथ मारपीट की और पिस्तौल निकालकर अपने पक्ष में वोट न देने पर जान से मारने की धमकी भी दी. तीनों आरोपी धमकी देते हुए फरार हो गए. सुशील चौधरी ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की.
दोनों पक्षों ने दी शिकायत: वहीं नगर कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा ने बताया कि-
दोनों पक्षों की शिकायत मिली है. मामले की जांच की जा रही है. जांच के उपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
-कुंदन सिंह राणा, कोतवाली प्रभारी-
दो गुटों में बंटी भाजपा? बताया जा रहा है कि चुनाव में 14 में से 11 डायरेक्टर तिवारी गुट के जीतकर आए हैं, जिसके बाद उनका अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है. इसी बीच यह घटना सामने आई है, जिससे चुनावी माहौल और गरमा गया है. मालूम हो कि मां आनंदमयी सेवा सदन इंटर कॉलेज में चुनाव चल रहे थे. विकास तिवारी, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक के बेहद खास माने जाते हैं. वहीं दूसरे गुट के सुशील चौधरी पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद के खास हैं.
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