रायपुर में बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेशस्तरीय बैठक संपन्न, सीएम विष्णुदेव साय ने कहा संगठन में उत्साह का होगा संचार
रायपुर के जैन मानस भवन में दो दिवसीय बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश स्तरीय बैठक संपन्न हुई. रितेश कुमार तंबोली की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 17, 2026 at 8:24 PM IST
रायपुर : छत्तीसगढ़ में पहली बार महिला मोर्चा की प्रदेश स्तर पर कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक हुई . महिला मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की बैठक रायपुर के जैनम मानस भवन में आयोजित हुई थी. इसमें प्रदेश भर से सैकड़ों की संख्या में महिला मोर्चा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी पहुंचे थे. 2 दिनों तक चले महिला मोर्चा की प्रदेश कार्यसमिति की इस बैठक में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव के साथ ही महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने अलग-अलग सत्र में अपनी बातें रखीं. बीजेपी की पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लता उसेंडी और सरोज पांडेय ने भी अपनी बात महिला मोर्चा की इस प्रदेश के कार्य समिति की बैठक में रखी.
महिलाओं के अंदर उत्साह का हुआ संचार : सीएम साय
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा का दो दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक सोमवार को शुरू हुई थी आज इसका समापन था. इन दो दिनों के बीच में अनेक सत्र हुए अलग-अलग सत्र में अलग-अलग विषय की वक्ता ने अपनी बात रखी. इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कार्य समिति एक सतत प्रक्रिया है.
आज महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई है. निश्चित रूप से इससे महिला मोर्चा में नया उत्साह का संचार होगा. भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के खासकर महिलाओं के लिए जो योजनाएं भारत सरकार और प्रदेश सरकार के है उसको पहुंचाने का काम हमारी महिला मोर्चा की बहने कर रही है- विष्णुदेव साय,सीएम छग
महिलाओं ने किया बैठक का नेतृत्व
महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष विभा अवस्थी ने बताया कि महिला मोर्चा की राज्य स्तर पर प्रथम कार्य समिति की दो दिवसीय बैठक आयोजित की गई. जिसका शुभारंभ सोमवार को हुआ और मंगलवार को इस बैठक का समापन किया गया. पहली बार ऐसा हुआ है कि हम जिला अध्यक्ष के साथ जिला महामंत्री आईटी सेल सोशल मीडिया और मीडिया टीम को बुलाए हैं.
प्रदेश कार्य समिति सदस्य प्रदेश पदाधिकारी, स्थायी आमंत्रित सदस्य बुलाए गए थे. पूरे प्रदेश से महिलाएं इस बैठक का नेतृत्व कर रही थी. संगठन की एक बड़ी अच्छी बैठक हुई है. जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े भाजपा की पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडेय और लता उसेंडी जैसी बहनों का हमें मार्गदर्शन मिला - विभा अवस्थी, प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी महिला मोर्चा छत्तीसगढ़
विभा अवस्थी ने बताया कि बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा जी जैसे लोगों की अलग-अलग परिवेश में बातें सुनने को मिली. जिसे हम देख रहे हैं सुन रहे हैं और जिससे देश प्रभावित हो रहा है. सभी विषयों पर बहुत ही अच्छी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई है. मैं अपने संगठन के कर्मवीर जी को किरण सिंह देव जी को बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूं.
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