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रायपुर में बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेशस्तरीय बैठक संपन्न, सीएम विष्णुदेव साय ने कहा संगठन में उत्साह का होगा संचार

बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश स्तरीय बैठक संपन्न ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर : छत्तीसगढ़ में पहली बार महिला मोर्चा की प्रदेश स्तर पर कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक हुई . महिला मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की बैठक रायपुर के जैनम मानस भवन में आयोजित हुई थी. इसमें प्रदेश भर से सैकड़ों की संख्या में महिला मोर्चा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी पहुंचे थे. 2 दिनों तक चले महिला मोर्चा की प्रदेश कार्यसमिति की इस बैठक में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव के साथ ही महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने अलग-अलग सत्र में अपनी बातें रखीं. बीजेपी की पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लता उसेंडी और सरोज पांडेय ने भी अपनी बात महिला मोर्चा की इस प्रदेश के कार्य समिति की बैठक में रखी.







महिलाओं के अंदर उत्साह का हुआ संचार : सीएम साय

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा का दो दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक सोमवार को शुरू हुई थी आज इसका समापन था. इन दो दिनों के बीच में अनेक सत्र हुए अलग-अलग सत्र में अलग-अलग विषय की वक्ता ने अपनी बात रखी. इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कार्य समिति एक सतत प्रक्रिया है.