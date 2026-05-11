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'जयराम ठाकुर की अच्छी भली सरकार चल रही थी, चली गई तो कसक है कि नहीं', BJP प्रभारी ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश

"भाजपा के कार्यकर्ता हमारी पूंजी है, हमारा सम्मान है, हमारा गौरव है. भाजपा आज शिखर पर है उसका कारण इसके कार्यकर्ता है. 2024 के लोकसभा के चुनाव में थोड़ी कसक रह गई थी, लेकिन उसके बाद कार्यकर्ता मेहनत से जुट गए और लोकसभा चुनाव के बाद जिस राज्य में चुनाव हुए वहां कमल खिला है. हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर की अच्छी भली सरकार चल रही थी, चली गई तो अब इसकी कसक है." - श्रीकांत शर्मा, भाजपा प्रदेश प्रभारी

वहीं, इस दौरान भाजपा प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा ने भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के दम पर ही चुनाव जीतती है. उन्होंने कहा कि भाजपा ने देश को तीन बार लगातार प्रधानमंत्री दिया है और ये काम भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किया है. हमारी ताकत हमारे कार्यकर्ता है, हमने कार्यकर्ताओं के दम पर कांग्रेस के मुंह से राजस्थान को छीना है. कार्यकर्ताओं के दम पर लगातार मध्य प्रदेश में जीत रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को हराया. कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही दिल्ली और बंगाल में भी कमल खिला है. उन्होंने कहा कि बंगाल में हमारे बहुत से कार्यकर्ताओं ने अपनी कुर्बानियां दी है.

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश में नगर निगम चुनावों को लेकर भाजपा और कांग्रेस जोर-शोर से प्रचार कर रही है. इसी कड़ी में भाजपा प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा ने रविवार को पालमपुर नगर निगम चुनाव के तहत आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा और भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भरा. श्रीकांत शर्मा ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार अपनी विश्वसनीयता पूरी तरह से खो चुकी है और प्रदेश की जनता का सरकार के ऊपर से विश्वास उठ गया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चुनावों के दौरान जो गारंटियां दी थीं, वे आज पूरी तरह गुल हो चुकी हैं और जनता को खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है.

भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना

वहीं, कांग्रेस पर निशाना साधते हुए श्रीकांत शर्मा ने कहा कि प्रदेश की जनता अब कांग्रेस सरकार की वास्तविकता समझ चुकी है और आने वाले नगर निगम चुनावों में कमल के फूल का बटन दबाकर कांग्रेस को करारा जवाब देगी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने महिलाओं, युवाओं, कर्मचारियों, व्यापारियों और आम जनता से किए गए वादों को पूरा करने के बजाय केवल झूठे आश्वासन देने का काम किया है. उन्होंने कहा कि भाजपा पालमपुर नगर निगम के लिए स्पष्ट विकास दृष्टि और ठोस संकल्प लेकर जनता के बीच आई है. भाजपा के संकल्प पत्र में ट्रैफिक, पार्किंग, स्वच्छता, महिला सुरक्षा, पर्यटन और आधुनिक शहरी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है. भाजपा ने संकल्प लिया है कि नगर निगम जीतने के बाद पूरे क्षेत्र का एरियल सैटेलाइट सर्वे करवाकर ट्रैफिक, पार्किंग और अन्य समस्याओं के स्थायी समाधान हेतु मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा.

पालमपुर में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन (ETV Bharat)

पालमपुर के लिए करोड़ों का विकासात्मक मास्टर प्लान

श्रीकांत शर्मा ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के सहयोग से पालमपुर के लिए 5 हजार करोड़ रुपये के बड़े विकासात्मक मास्टर प्लान पर कार्य किया जाएगा. इसके तहत शहर में बढ़ती ट्रैफिक समस्या के समाधान के लिए अंडरपास, पुल और फ्लाईओवर बनाए जाएंगे. प्रत्येक वार्ड में आधुनिक पार्किंग व्यवस्था और आधुनिक सार्वजनिक सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा. उन्होंने कहा कि भाजपा पालमपुर को स्वच्छ, सुरक्षित और आधुनिक शहर के रूप में विकसित करेगी. महिला सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रत्येक वार्ड में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, ताकि 24x7 निगरानी सुनिश्चित हो सके. युवाओं और बच्चों के लिए ओपन जिम, चिल्ड्रन पार्क और बुजुर्गों के लिए विशेष पार्क विकसित किए जाएंगे.

पर्यटन की दृष्टि से होगा पालमपुर का विकास

भाजपा प्रदेश प्रभारी ने कहा कि पालमपुर को पर्यटन की दृष्टि से भी विकसित किया जाएगा. टैक्सी चालकों, व्यापारियों और होटल संचालकों के सहयोग से पर्यटन सर्किट तैयार किया जाएगा, ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार और व्यापार के नए अवसर प्राप्त हों. साथ ही पालमपुर के चारों प्रवेश द्वारों को शहीदों के नाम पर विकसित किया जाएगा और वीर भूमि पालमपुर में शहीद स्मारक का निर्माण किया जाएगा. उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे घर-घर जाकर भाजपा के संकल्प पत्र और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएं और नगर निगम चुनावों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को भारी बहुमत से विजयी बनाएं.