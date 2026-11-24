खट्टर पर किरोड़ी के बयान से उठी चर्चा, भाटिया की सफाई- सभी 37 जिलों में जिला प्रमुख के उम्मीदवार उतारेगी भाजपा
पंचायत चुनाव के नतीजों पर भाजपा में मंथन जारी है. सभी 37 जिलों में जिला प्रमुख के उम्मीदवार उतारने की तैयारी...
Published : November 24, 2026 at 4:24 PM IST
जयपुर: राजस्थान में पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा के भीतर समीक्षा और आगे की रणनीति बनाने का दौर जारी है. इसी बीच मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के हरियाणा में नेतृत्व परिवर्तन का उदाहरण देने वाले बयान पर प्रदेश प्रभारी संजय भाटिया ने सफाई दी है. भाटिया ने कहा कि हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को हटाने जैसी कोई स्थिति नहीं थी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्वेच्छा से यह विचार करने के लिए कहा गया था कि आगे की टीम किस तरह की हो सकती है. उन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा में भाजपा ने लगातार तीसरी बार अच्छा प्रदर्शन किया था, इसलिए वहां के घटनाक्रम को चुनावी नतीजों के दबाव में नेतृत्व बदलने के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए. वहीं, दूसरी तरफ जिला प्रमुख और प्रधान के चुनावों में सभी सीटों पर पार्टी मुकाबले की तैयारी कर रही है.
समीक्षा अभी बाकी है : संजय भाटिया ने पंचायत चुनाव के नतीजों पर कहा कि वे हर चीज में अच्छाई तलाशते हैं और राजस्थान के परिणामों में भी सकारात्मक पहलुओं को देख रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि चुनाव के बाद से कार्यकर्ताओं में उत्साह है. संगठन में कहीं कमी सामने आती है तो बदलाव करने के लिए पार्टी तैयार है. हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी चुनाव की पूरी समीक्षा नहीं हुई है. फिलहाल, पार्टी की नजर जिला प्रमुख और प्रधान के चुनावों पर है.
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भाटिया ने भाजपा को कार्यकर्ता आधारित और जीवंत संगठन बताते हुए कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि भाजपा में किसी एक परिवार का राज नहीं है, बल्कि कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी दी जाती है, वह उसे निभाने के लिए तैयार रहता है. उन्होंने रामायण का उदाहरण देते हुए कहा कि भगवान राम ने वनवास जाते समय भरत को काम संभालने के लिए कहा था, लेकिन भरत ने उनके बिना राजकाज संभालने से इनकार किया. भाजपा में भी जिम्मेदारी व्यक्ति नहीं, संगठन और कार्यकर्ता के आधार पर तय होती है. भाटिया ने राजस्थान में 2028 में भी भाजपा की सरकार बनने का दावा दोहराया.
गहलोत के राजनीतिक घटनाक्रम का भी किया जिक्र : भाटिया ने राजस्थान में कांग्रेस के पिछले राजनीतिक घटनाक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा में वैसी स्थिति नहीं है, जैसी कांग्रेस में अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री रहते नेतृत्व को लेकर पैदा हुई थी. उन्होंने कहा कि जब गहलोत को हटाने की चर्चा हुई थी, तब बागी विधायकों ने केंद्र के फैसले को नहीं माना और विधायकों को बंधक बनाने जैसी स्थिति पैदा हुई थी. भाटिया के मुताबिक भाजपा में ऐसा नहीं है. यहां कार्यकर्ता संगठन की ओर से दी गई जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार रहता है. उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम आने और सरकार बनने के बाद भी भाजपा चुनावी मोड में आ जाती है.
सभी 37 जिलों में जिला प्रमुख के उम्मीदवार उतारेगी भाजपा : पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा ने जिला प्रमुख और प्रधान के चुनावों को लेकर भी रणनीति तैयार की है. पार्टी ने सभी 37 जिलों में जिला प्रमुख पद के लिए उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है. प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि भाजपा सभी जगह जिला प्रमुख और प्रधान के उम्मीदवार खड़े करेगी. पार्टी किसी भी जगह विपक्ष और कांग्रेस को बिना मुकाबले का मौका नहीं देना चाहती.
जिला प्रमुखों के चुनाव 25 नवंबर को होने हैं. इसके लिए प्रदेश कार्यालय में लगातार बैठकों और संभावित समीकरणों पर चर्चा की जा रही है. पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने भी कहा कि पार्टी सभी जगह उम्मीदवार उतारेगी और अच्छे परिणाम के लिए प्रयास करेगी. उन्होंने कहा कि जिला प्रमुख के चुनाव में मतदान अंत:आत्मा की आवाज पर होगा. चतुर्वेदी का यह बयान ऐसे समय आया है, जब कई जिलों में भाजपा के सामने बहुमत जुटाने और निर्दलीय सदस्यों के समर्थन का समीकरण साधने की चुनौती है.
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हॉर्स ट्रेडिंग के आरोपों पर राठौड़ का गहलोत पर पलटवार : कांग्रेस नेताओं की ओर से हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका जताए जाने पर मदन राठौड़ ने गोविंद सिंह डोटासरा के बयान को तवज्जो नहीं देने की बात कही. उन्होंने कहा कि डोटासरा तो कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अनुभवी नेता हैं और उन्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए. राठौड़ ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि गहलोत ने दो बार बसपा का हाथी डकार कर अपनी सरकार बनाई थी. उनके मुताबिक गहलोत को हॉर्स ट्रेडिंग का अनुभव होगा, इसलिए वे इस तरह की बातें कर रहे हैं. राठौड़ का यह बयान जिला प्रमुख और प्रधान के चुनाव से पहले कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे खरीद-फरोख्त के आरोपों के जवाब के तौर पर आया है.
भाजपा कार्यालय में जुटे नेता, नतीजों और जिला प्रमुखों पर मंथन : पंचायत चुनाव में अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं होने के बाद भाजपा प्रदेश कार्यालय में समीक्षा बैठकों का दौर जारी है. प्रदेश प्रभारी संजय भाटिया, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी और मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता कार्यालय पहुंचे थे. बैठक में पंचायत चुनाव के परिणामों, हार के कारणों और आगामी जिला प्रमुख-प्रधान चुनावों को लेकर चर्चा हुई. पंचायत चुनाव के परिणामों में कांग्रेस ने भाजपा से अधिक सीटें हासिल की हैं.