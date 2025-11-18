ETV Bharat / state

'आयोग हाइजैक' के आरोपों पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी बोले- अंता उपचुनाव का नतीजा कांग्रेस के गाल पर तमाचा

अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री का रोल और जनता का मन, दोनों का तालमेल बैठ चुका है.

BJP state incharge on Congress
भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 18, 2025 at 2:43 PM IST

3 Min Read
जयपुर: राजस्थान के अंता विधानसभा सीट के उपचुनाव के नतीजों ने एक बार फिर सियासी गलियारों में बहस छेड़ दी है. इस जीत को जहां कांग्रेस भाजपा सरकार के कामकाज का जनादेश बता रही है, तो भाजपा ने इसे कांग्रेस के उन आरोपों पर सीधा प्रहार बताया है, जिनमें चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाए गए थे. भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि यदि भाजपा चुनाव आयोग को हाईजैक करती तो अंता में वह उपचुनाव जीत चुकी होती. अंता उपचुनाव का परिणाम कांग्रेस के गाल पर तमाचा है. अग्रवाल ने SIR को लेकर भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया.

भाजपा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तंज कसते हुए कहा कि अब उनका समय जा रहा है. अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री का रोल और जनता का मन, दोनों का तालमेल बैठ चुका है. प्रधानमंत्री जो संवाद करते हैं, वह जनता के मन में सीधा उतर जाता है. कांग्रेस ने 65 साल तक 'गरीब हटाओ' का नारा दिया, लेकिन गरीबी हटाने की बजाय उसने गरीबों को ही हटा दिया.

भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: अंता उपचुनाव में कांग्रेस ने लहराया परचम, प्रमोद जैन भाया बोले - जनता ने दिखाई समझदारी...उनको सैल्यूट

यह जुमलेबाजी कांग्रेस की: SIR को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर अग्रवाल ने कहा कि चुनाव आयोग नीतिगत निर्णय लेता है. एसआईआर भी एक नीतिगत निर्णय ही है. इसका कार्य बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) करता है. चुनाव आयोग का इसमें कोई दखल नहीं है. पूरा कार्यक्रम बिल्कुल निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो रहा है. यह सिर्फ कांग्रेस की बौखलाहट है, जो पार्टी की सिमटती राजनीति का उदाहरण है. कांग्रेस को हार का कोई कारण बताना है तो वो SIR पर दोष मढ़ देती है. यह उसकी जुमलेबाजी है. कांग्रेस ने 65 साल तक चुनाव आयोग को हाईजैक किया, इसलिए उसे ऐसा लगता है कि अब भी ऐसा ही हो रहा होगा. भाजपा के कार्यकाल में चुनाव आयोग पूरी तरह स्वतंत्र एजेंसी है.

कांग्रेस विधायक साथ छोड़ रहे हैं: अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए अग्रवाल ने कहा कि वे पहले बिहार का हाल देखें, जहां उनके मात्र 6 विधायक जीते हैं. वे भी अब जनता दल (यू) में जा सकते हैं. अग्रवाल ने तंज कसा कि गहलोत बिहार जाएं और उन विधायकों को उसी तरह बांधे रखें, जैसे अपने शासनकाल में होटलों में बंधक बनाकर रखा था. अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस जिस तरह से हास्यास्पद स्थिति में चली गई है, उसके बाद अब वह सिर्फ इसी तरह की अलग-अलग भ्रामक बयानबाजी ही कर सकती है. उनके आरोपों में किसी तरह की कोई सत्यता नहीं है.

