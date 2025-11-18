ETV Bharat / state

'आयोग हाइजैक' के आरोपों पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी बोले- अंता उपचुनाव का नतीजा कांग्रेस के गाल पर तमाचा

भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान के अंता विधानसभा सीट के उपचुनाव के नतीजों ने एक बार फिर सियासी गलियारों में बहस छेड़ दी है. इस जीत को जहां कांग्रेस भाजपा सरकार के कामकाज का जनादेश बता रही है, तो भाजपा ने इसे कांग्रेस के उन आरोपों पर सीधा प्रहार बताया है, जिनमें चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाए गए थे. भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि यदि भाजपा चुनाव आयोग को हाईजैक करती तो अंता में वह उपचुनाव जीत चुकी होती. अंता उपचुनाव का परिणाम कांग्रेस के गाल पर तमाचा है. अग्रवाल ने SIR को लेकर भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया. भाजपा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तंज कसते हुए कहा कि अब उनका समय जा रहा है. अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री का रोल और जनता का मन, दोनों का तालमेल बैठ चुका है. प्रधानमंत्री जो संवाद करते हैं, वह जनता के मन में सीधा उतर जाता है. कांग्रेस ने 65 साल तक 'गरीब हटाओ' का नारा दिया, लेकिन गरीबी हटाने की बजाय उसने गरीबों को ही हटा दिया. भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल (ETV Bharat Jaipur)