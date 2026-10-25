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भाजपा प्रदेश प्रभारी का कांग्रेस पर पलटवार, कहा, 'चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं तो पंचायत चुनाव क्यों लड़ रहे?'

संजय भाटिया ने भाजपा पदाधिकारियों संग सुना 'मन की बात' कार्यक्रम ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : भाजपा के प्रदेश प्रभारी संजय भाटिया ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की ओर से 1 नवंबर को प्रस्तावित महारैली को लेकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने झूठ को बचाने की कोशिश कर रही है. कांग्रेस को चुनाव में जीत मिलती है, तो उसे वोट चोरी याद नहीं आती, लेकिन हारने पर वो चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाने लगती है. भाटिया ने रविवार को भाजपा मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम को सुनने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए ये बात कही. इस दौरान सांसद मंजू शर्मा सहित पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे.