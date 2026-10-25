भाजपा प्रदेश प्रभारी का कांग्रेस पर पलटवार, कहा, 'चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं तो पंचायत चुनाव क्यों लड़ रहे?'
संजय भाटिया ने कहा कि नगरीय निकाय चुनावों में कांग्रेस ज्यादा वोट मिलने का दावा करती है, इसके बावजूद चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाती है.
Published : October 25, 2026 at 2:08 PM IST
जयपुर : भाजपा के प्रदेश प्रभारी संजय भाटिया ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की ओर से 1 नवंबर को प्रस्तावित महारैली को लेकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने झूठ को बचाने की कोशिश कर रही है. कांग्रेस को चुनाव में जीत मिलती है, तो उसे वोट चोरी याद नहीं आती, लेकिन हारने पर वो चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाने लगती है. भाटिया ने रविवार को भाजपा मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम को सुनने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए ये बात कही. इस दौरान सांसद मंजू शर्मा सहित पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे.
'जीतने पर वोट चोरी याद नहीं आती' : कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए संजय भाटिया ने कहा कि कांग्रेस कर्नाटक, केरल और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में चुनाव जीतती है, तब उसे वोट चोरी की बात याद नहीं आती. नगरीय निकाय चुनावों में भी कांग्रेस ज्यादा वोट मिलने का दावा करती है, लेकिन इसके बावजूद चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाती है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इस तरह के आरोप लगाने के बजाय आत्मचिंतन करना चाहिए. उसे अपनी गलतियों और सरकार के कार्यकाल की समीक्षा करनी चाहिए. भाटिया ने कहा कि झूठे आरोप लगाने से कुछ हासिल नहीं होगा.
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'चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं तो पंचायत चुनाव क्यों?' : चुनाव आयोग पर विपक्ष के आरोपों को लेकर भाटिया ने सवाल किया कि यदि कांग्रेस को चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, तो वो पंचायत चुनाव क्यों लड़ रही है? उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाने से पहले विपक्ष को अपने रुख पर विचार करना चाहिए. भाटिया ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब भी देश में कोई रिफॉर्म होता है, कांग्रेस उसका विरोध करती है.
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'अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में आया बदलाव' : वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भाटिया ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय अनुच्छेद 370 लागू किए जाने से कश्मीर को विशेष दर्जा मिला था. अब अनुच्छेद 370 हटने के बाद वहां परिस्थितियों में बदलाव आया है. उन्होंने कहा कि पहले श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराना मुश्किल था, जबकि अब वहां बदलाव दिखाई देता है. नवरात्रि जैसे पर्वों पर भी धार्मिक आयोजन हो रहे हैं. भाटिया ने आरोप लगाया कि कांग्रेस देश में होने वाले बदलावों और विकास कार्यों का विरोध करती है. उन्होंने कहा कि विपक्ष को देश की तरक्की में सहयोग करना चाहिए, न कि हर सुधार पर सवाल उठाना चाहिए.
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ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष को घेरा : भाटिया ने सर्जिकल स्ट्राइक, एयरस्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष के सवालों पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि सेना की कार्रवाई के सबूत मांगने से जवानों का मनोबल प्रभावित होता है. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर को स्वीकार करता है और क्या वो भारत की सफलता को मानता है? भाटिया ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा का विरोध करते-करते विपक्ष देश का विरोध करने लगता है. उन्होंने कहा कि विपक्ष को राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर जिम्मेदारी से अपनी बात रखनी चाहिए.
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'मन की बात' में मेक इन इंडिया की सराहना : इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम को सुनने के बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भाटिया ने कहा कि प्रधानमंत्री लगातार मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल पर जोर देते रहे हैं. उनके अनुसार, भारत की उत्पादन क्षमता और सामर्थ्य में वृद्धि हुई है. पहले देश को रक्षा उपकरणों और हथियारों की आपूर्ति के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, जबकि अब भारत कई देशों को अपने उत्पादों और रक्षा उपकरणों का निर्यात कर रहा है. उन्होंने इसे देश की बढ़ती आर्थिक ताकत और आत्मनिर्भरता का संकेत बताया.