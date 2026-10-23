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BJP प्रदेश प्रभारी स्मृति ईरानी का दो दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा , सांसदों और विधायकों की रिपोर्ट होगी तैयार, मिशन 2028 पर फोकस

छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश प्रभारी स्मृति ईरानी ( ETV BHARAT )

रायपुर: छत्तीसगढ़ की बीजेपी प्रभारी स्मृति ईरानी दो दिवसीय दौरे पर 25 अक्टूबर को रायपुर पहुंचेंगी. बीजेपी प्रभारी बनने के बाद उनका यह पहला छत्तीसगढ़ दौरा होगा. स्मृति ईरानी ने रायपुर दौरे से पहले पार्टी नेताओं के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं. स्मृति ईरानी ने मंत्री, सांसदों, विधायकों और संगठन के पदाधिकारी को स्पष्ट रूप से हिदायत दी है कि, वह इंटरनेट, मीडिया पर अपनी व्यक्तिगत प्रचार के बजाय केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करें.

मिशन 2028 के लिए बनेगी रणनीति सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की आईटी सेल सभी सभी वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों के सोशल मीडिया से जुड़ी गतिविधियों पर पैनी नजर रखेगी. नेताओं के हैंडल से पोस्ट होने वाले मैटर और उनकी सक्रियता के आधार पर एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की जाएगी. इसे आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव यानी मिशन 2028 और 29 की तैयारी से जोड़कर भी देखा जा रहा है. इसी कड़ी में नवनियुक्त प्रदेश भाजपा प्रभारी स्मृति ईरानी 25 और 26 अक्टूबर को अपने 2 दिवसीय प्रवास पर रायपुर आ रहीं हैं. भाजपा प्रदेश प्रभारी स्मृति ईरानी के इस दौरे को बेहद खास माना जा रहा है. क्योंकि बैठक में मिशन विधानसभा, लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति भी बन सकती है.