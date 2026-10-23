BJP प्रदेश प्रभारी स्मृति ईरानी का दो दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा , सांसदों और विधायकों की रिपोर्ट होगी तैयार, मिशन 2028 पर फोकस
स्मृति ईरानी चुनावी मोड में हैं. उनके दो दिवसीय दौरे को मिशन 2028 से जोड़कर देखा जा रहा है. रितेश कुमार तंबोली की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 23, 2026 at 8:42 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ की बीजेपी प्रभारी स्मृति ईरानी दो दिवसीय दौरे पर 25 अक्टूबर को रायपुर पहुंचेंगी. बीजेपी प्रभारी बनने के बाद उनका यह पहला छत्तीसगढ़ दौरा होगा. स्मृति ईरानी ने रायपुर दौरे से पहले पार्टी नेताओं के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं. स्मृति ईरानी ने मंत्री, सांसदों, विधायकों और संगठन के पदाधिकारी को स्पष्ट रूप से हिदायत दी है कि, वह इंटरनेट, मीडिया पर अपनी व्यक्तिगत प्रचार के बजाय केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करें.
मिशन 2028 के लिए बनेगी रणनीति
सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की आईटी सेल सभी सभी वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों के सोशल मीडिया से जुड़ी गतिविधियों पर पैनी नजर रखेगी. नेताओं के हैंडल से पोस्ट होने वाले मैटर और उनकी सक्रियता के आधार पर एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की जाएगी. इसे आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव यानी मिशन 2028 और 29 की तैयारी से जोड़कर भी देखा जा रहा है. इसी कड़ी में नवनियुक्त प्रदेश भाजपा प्रभारी स्मृति ईरानी 25 और 26 अक्टूबर को अपने 2 दिवसीय प्रवास पर रायपुर आ रहीं हैं. भाजपा प्रदेश प्रभारी स्मृति ईरानी के इस दौरे को बेहद खास माना जा रहा है. क्योंकि बैठक में मिशन विधानसभा, लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति भी बन सकती है.
2028 विधानसभा चुनाव से जुड़ी तैयारियों पर फोकस
स्मृति ईरानी के रायपुर आने से पूर्व बीजेपी के संगठन पदाधिकारियों की मीटिंग हुई है. इस बैठक में कार्यकर्ताओं को साफ संदेश दिया गया है. इस दौरे के दौरान स्मृति ईरानी सांसदों और विधायकों से वन टू वन चर्चा कर उनके कामकाज की रिपोर्ट लेंगी. संगठनात्मक सूत्रों के मुताबिक इस समीक्षा के बाद प्रदेश के 50 से अधिक सांसदों और विधायकों को आगामी रणनीतियों के तहत नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती है. इसका लक्ष्य आगामी विधानसभा, लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करना है. दूसरी ओर स्थानीय निकाय चुनाव की कमान संगठन महामंत्री कर्मवीर ने संभाल रखी है जो कार्यकर्ताओं से सीधा फीडबैक ले रहे हैं.
बीजेपी प्रभारी स्मृति ईरानी के प्रथम रायपुर आगमन की तैयारियां पूरी कर ली गई है. आगामी संगठनात्मक अभियानों पर विस्तृत चर्चा कर कार्ययोजना तय की गई है-रमेश सिंह ठाकुर, बीजेपी शहर जिला अध्यक्ष
रायपुर बीजेपी शहर जिला अध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर ने आगे बताया कि "बीजेपी प्रदेश प्रभारी स्मृति ईरानी के साथ सह प्रभारी सिद्धार्थ शम्भू भी आ रहे हैं. उनके आगमन को भव्य बनाने की तैयारी की गई है. माना एयरपोर्ट पर भाजपा महिला मोर्चा द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा. इसके बाद माना एयरपोर्ट से लेकर कुशाभाऊ ठाकरे प्रदेश कार्यालय तक 1 हजार से अधिक कार्यकर्ताओं की सहभागिता वाली विशाल बाइक रैली निकाली जाएगी. पूरे मार्ग को पार्टी के झण्डों से सजाया जाएगा."