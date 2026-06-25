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पुष्कर में भाजपा प्रदेश प्रभारी का वार, बोले- गहलोत नहीं, उनका कांग्रेसी 'डीएनए' बोल रहा है, इंदिरा का राज हिटलर से कम नहीं था

भाजपा प्रदेश प्रभारी अग्रवाल ने कहा कि आपातकाल में जयपुर से 60 ट्रक सोना स्विट्जरलैंड भेजा था. 2.10 लाख लोग जेल में डाले थे.

BJPs state incharge in Pushkar
बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और राजस्थान के प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 25, 2026 at 3:09 PM IST

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अजमेर: बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और राजस्थान के प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल गुरुवार को अजमेर के दौरे पर रहे. अग्रवाल किशनगढ़ एयरपोर्ट से सीधे पुष्कर पहुंचे, जहां उन्होंने जगतपिता ब्रह्मा मंदिर में दर्शन किए और पुष्कर सरोवर के घाट पर पूजा-अर्चना की. इस दौरान मीडिया से बातचीत में अग्रवाल ने कांग्रेस पर करारा हमला किया. अग्रवाल यहां 'आपातकाल' विषय पर संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के तौर पर शामिल होने आए हैं.

अग्रवाल ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर हमला बोलते हुए कहा कि वे नहीं बोलते, उनके अंदर बैठा कांग्रेस का डीएनए बोलता है. कांग्रेस ने हमेशा देश के नागरिकों के स्वतंत्र विचारों और अधिकारों का हनन किया है. अशोक गहलोत इंदिरा गांधी का सही नाम लेते हैं. इंदिरा गांधी ने देश में जो किया, वह किसी हिटलर, स्टालिन या मुसोलिनी से कम नहीं है. उन्होंने कहा कि देश की आजादी के लिए हजारों लोगों ने संघर्ष किया. कांग्रेस कहती रही है कि देश की आजादी कांग्रेस ने दिलाई है, तो फिर देश को गुलाम क्यों किया?

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आपातकाल लगाया: 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक देश में पूरी तरह आपातकाल लगाया और उस दौर में देश की समस्त आबादी को परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ कर रख दिया. आपातकाल के दौरान नागरिकों के अधिकार छीन लिए गए. प्रेस की स्वतंत्रता और बौद्धिक वर्ग के अधिकार छीन लिए गए. लोकतंत्र की ताकत सत्ता नहीं, विपक्ष और विरोध होता है. 2 लाख 10 हजार लोगों को जेल में डाल दिया गया. जयपुर के जयगढ़ किले से 60 ट्रक सोना लूटकर स्विट्जरलैंड भेजा गया. अग्रवाल ने कहा कि संजय गांधी खुद जयपुर आए और जयगढ़ के किले को भीतर से खुदवाया. 3 महीने तक किले में खुदाई का काम हुआ. जयपुर और दिल्ली के मार्ग पर दोनों तरफ सेना लगाकर 60 ट्रक सोना दिल्ली पहुंचाया गया. यह घटना किसी मोहम्मद गौरी, गजनी या तुगलक की तरह अंजाम नहीं दी गई थी. कांग्रेसी जहांगीर से भी बदतर थे. कांग्रेस ने आपातकाल लगाया और जयपुर पूर्व महारानी को तिहाड़ जेल में अपराधियों के बीच डाल दिया.

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केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी समेत बीजेपी के पदाधिकारी ने राजस्थान प्रभारी राधा मोहन को जगत पिता ब्रह्मा की तस्वीर की भेंट. (ETV Bharat Ajmer)

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अशोक गहलोत ने दिया शर्मनाक बयान: भाजपा के प्रदेश प्रभारी ने कहा कि कांग्रेस ने आपातकाल के लिए कभी भी देश से माफी नहीं मांगी है. वे बोले— यहां नाम आया है तो कहना चाहता हूं कि अशोक गहलोत नेता हैं, उन्होंने कितना शर्मनाक बयान दिया कि आज इंदिरा गांधी होतीं तो बीजेपी को बैन कर देतीं. कांग्रेस शायद भूल गई है कि आपातकाल के बाद जब चुनाव हुए तो जनता ने कांग्रेस का क्या हश्र किया था. आश्चर्य होता है कि कांग्रेस आज भी उस सपने को जी रही है. अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस का डीएनए पहले भी लोकतंत्र विरोधी था और आज भी लोकतंत्र विरोधी है. सुखद इतना है कि जनता अब अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को समझ गई है.'

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पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना करते प्रभारी राधा मोहन. (ETV Bharat Ajmer)

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