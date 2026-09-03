भाजपा प्रदेश प्रभारी का दावा, राजस्थान में तीन चौथाई से ज्यादा निकायों में बनेगा बीजेपी का बोर्ड
भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधामोहन अग्रवाल ने दावा किया इस बार विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को भारी बहुमत मिलेगा.
Published : September 3, 2026 at 6:09 PM IST
अलवर: भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधामोहन अग्रवाल ने दावा किया कि निकाय चुनाव में इस बार भाजपा राजस्थान की तीन चौथाई से ज्यादा निकायों में अपना बोर्ड बनाएगी. उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं प्रदेश में अबकी बार एक बार भाजपा व एक बार कांग्रेस की सरकार बनने का क्रम भी टूटेगा. इसका कारण है कि भाजपा सरकार ने पौने तीन साल के कार्यकाल में प्रदेश में ऐतिहासिक विकास कार्य कराए हैं. इन विकास कार्यों के दम पर पुन: भाजपा सरकार बनेगी. प्रदेश प्रभारी अग्रवाल गुरुवार को अलवर स्थित भाजपा कार्यालय पर पत्रकारों से बात कर रहे थे.
निकायों में बोर्ड बनाने का किया दावा: राधामोहन अग्रवाल ने कहा कि इस बार निकाय चुनाव में भाजपा की स्थिति अच्छी है. इस कारण भाजपा प्रदेश में तीन चौथाई से ज्यादा सीटें जीतकर निकायों में बोर्ड बनाएगी. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने पौने तीन साल के कार्यकाल में ऐतिहासिक विकास कार्य कराए हैं. इन विकास कार्यों का भाजपा को निकाय चुनाव में लाभ मिलना तय है. उन्होंने केन्द्र की एनडीए सरकार की वित्तीय नीतियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि जब दुनिया भर में युद्ध व अन्य संकट चल रहे हैं और विश्व के बड़े देशों की अर्थ व्यवस्था डावांडोल हो रही है, ऐसे में भारत की जीडीपी ग्रोथ विश्व में सर्वश्रेष्ठ 7.8 प्रतिशत दर्ज की गई है. यह पूरे देशवासियों के लिए खुशी की बात है.
पढ़ें: BJP का नगरीय विकास संकल्प पत्र जारी, सीएम–प्रदेशाध्यक्ष बोले, 'हम जो कहते हैं, वह करते हैं'
'कार्यकर्ताओं में उत्साह': अग्रवाल ने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर राजस्थान को विकास के पथ पर आगे बढ़ा रहे हैं. केन्द्र व राज्य की भाजपा सरकार के ऐतिहासिक विकास कार्यों को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है. वे पूरी मेहनत से निकाय चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों को जिताने के कार्य में जुटे हैं. उन्होंने बताया कि प्रदेश में गत दो साल से निकायों के चुनाव नहीं हो पाए थे, इस कारण पार्षद नगर निकायों तक नहीं पहुुंच पा रहे थे, लेकिन अब प्रदेश में निकाय चुनाव हो रहे हैं और जल्द ही निकायों में भाजपा के बोर्ड बनेंगे. इसके बाद पार्षद निकायों के माध्यम से विकास कार्य करा पाएंगे.
पढ़ें: राजस्थान निकाय-पंचायत चुनाव: संकल्प पत्र जारी करेगी बीजेपी, दो साल के कामकाज पर मांगेगी वोट
'भाजपा के संकल्प पत्र की घोषणा से कांग्रेस को सांप सूंघ गया': प्रदेश प्रभारी अग्रवाल ने कहा कि भाजपा की ओर से निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश में जन संकल्प पत्र घोषित किया गया है. इस संकल्प पत्र को देख कांग्रेस को सांप सूंघ गया है. उन्होंने कहा कि भाजपा ने जन संकल्प पत्र ने जनता से विकास के वादे किए हैं और पांच साल बाद पार्टी इन वादों को लेकर जनता के सवालों का जवाब देगी. भाजपा के संकल्प पत्र की घोषणाओं को देख कांग्रेस भी नहीं बोल पा रही है और उसकी असलियत सामने आ गई है. उन्होंने अलवर में भी निकाय चुनाव को लेकर भाजपा का जन संकल्प पत्र जारी किया.