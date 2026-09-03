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भाजपा प्रदेश प्रभारी का दावा, राजस्थान में तीन चौथाई से ज्यादा निकायों में बनेगा बीजेपी का बोर्ड

संकल्प पत्र का विमोचन करते प्रदेश प्रभारी ( ETV Bharat Alwar )