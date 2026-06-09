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प्रसूताओं के किडनी पर असर मामला: डोटासरा ने मांगा मंत्री का इस्तीफा तो बगड़ी बोले-पहले अपने गिरेबान में झांकें

कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह का पलटवार. डोटासरा को अपने गिरेबान में झांकने की सलाह.

Shravan Singh Bagdi, State General Secretary
श्रवण सिंह बगड़ी, प्रदेश महामंत्री (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 9, 2026 at 3:39 PM IST

3 Min Read
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जयपुर : बीकानेर में प्रसूताओं की किडनी प्रभावित होने के मामले को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमा गई है. कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के चिकित्सा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठाने के बाद भाजपा ने पलटवार किया. भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि आरोप लगाने से पहले कांग्रेस को अपना गिरेबान झांकना चाहिए. कांग्रेस के शासन में बिगड़ी चिकित्सा व्यवस्था का पहले हिसाब दें, उसके बाद सवाल उठाएं. कोरोना संक्रमण काल में प्रदेशवासियों को उनके हाल में छोड़ कुर्सी बचाने के लिए होटलों में रहने वाले कांग्रेस नेताओं को नैतिक अधिकार नहीं है, डोटासरा पहले गिरेबान में झांक कर देखें.

कांग्रेस नेता आइना देख लें : प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने कहा, कांग्रेस शासनकाल में भी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर गंभीर घटनाएं सामने आई थीं. वर्ष 2019 में कोटा में 100 से अधिक नवजात और बच्चों की मौत हुई थी. वर्ष 2020 में भी कोटा में नवजातों की मौत का मामला सामने आया. बच्चों की मौत पर हॉस्पिटल पहुंचे मंत्रियों के रेड कार्पेट बिछाए गए. उदयपुर संभाग के आदिवासी क्षेत्रों में प्रसूताओं और मातृ स्वास्थ्य से जुड़े कई गंभीर मामले सामने आए थे. इसके बावजूद कांग्रेस सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था में अपेक्षित सुधार नहीं कर पाई. जांच कमेटियों ने रिपोर्ट दी थी कि संसाधनों के अभाव में नवजात और बच्चों की मौत हुई थी. उन्होंने आरोप लगाया कि कोरोना जैसे संकटकाल में भी तत्कालीन कांग्रेस सरकार जनता की समस्याओं से ज्यादा अपनी राजनीतिक उठापटक और कुर्सी बचाने में व्यस्त रही. बगड़ी ने कहा कि उस समय प्रदेश की जनता को उसके हाल पर छोड़ दिया गया था, जबकि आज वही कांग्रेस भाजपा सरकार पर सवाल उठा रही है.

भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी. (ETV Bharat Jaipur)

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स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाया : बगड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार जनहित और जनकल्याण के कार्यों को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ा रही है. स्वास्थ्य सेवा मजबूत करने, चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करने और आमजन को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. बीकानेर की घटना पर बगड़ी ने कहा कि सरकार इस पूरे मामले को अत्यंत गंभीरता से ले रही है. घटना की जांच कराई जा रही है. जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. सरकार की प्राथमिकता केवल दोष तय करना ही नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो. कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीकानेर की घटना को स्वास्थ्य व्यवस्था की विफलता बताते हुए चिकित्सा मंत्री के इस्तीफे की मांग की है. इसके बाद प्रदेश में इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई हैं.

पढ़ें:सिजेरियन के बाद किडनी फेल्योर : एक और प्रसूता की मौत, परिजनों के साथ धरने पर बैठी कांग्रेस जिला अध्यक्ष, कोर्ट पहुंचा मामला

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